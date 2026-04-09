'എന്റെ കടമ ഞാന് ചെയ്തു, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം'; ക്യൂവില് കാത്തുനിന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മോഹന്ലാല്
2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മലയാളത്തിന്റെ നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 10:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മോഹന്ലാല്. നേമം മണ്ഡലത്തിലെ മുടവന്മുഗള് സ്കൂളില് ബൂത്ത് നമ്പന് 36 ല് എത്തിയാണ് താരം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
''ഞാന് എന്റെ കടമ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം , കേരളമേ വോട്ട് ചെയ്യാന് പോകുക'', എന്നായിരുന്നു സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ച ശേഷം മോഹന്ലാല് പ്രതികരിച്ചത്. വോട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ചിത്രം മോഹന്ലാല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. `ദിസ് ഈസ് മൈ മെസേജ്' എന്നായിരുന്നു മഷി പുരട്ടിയ ചൂണ്ട് വിരൽ ഉയർത്തി കാട്ടി നടന് കുറിച്ചത്.
വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്പേ തന്നെ മോഹന്ലാല് പോളിങ് ബൂത്തില് എത്തിയിരുന്നു. ബൂത്തിന് മുന്നില് അര മണിക്കൂറോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു മോഹൻലാൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്ഥാനാർത്ഥികളായ കെ.എസ്. ശബരീനാഥനും വി. ശിവൻകുട്ടിയും താരത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
വോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് താരം വോട്ട് ചെയ്യാനായി മാത്രം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്.
കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമായ നേമത്താണ് മോഹന്ലാല് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. താരത്തിന്റെ വരവോടെ മുടവൻമുകൾ സ്കൂള് പരിസരത്ത് വലിയ ജന തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.
വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിരലിലെ മഷി പുരട്ടിയ അടയാളം കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ പൗരന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എല്ലാവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും താരം നേരത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
മോഹന്ലാലിനെ കൂടാതെ മറ്റ് പല താരങ്ങലും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് എത്തിയിരുന്നു. ഗുരുവായൂര് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 137ാം നമ്പര് ബൂത്തിലെത്തിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്.
കളമശേരി അംബ്ദേകര് തൊഴില് പരിശീലന കേന്ദ്രം ബൂത്ത് നമ്പര് 190 ല് സിനിമാ താരം അജു വര്ഗീസ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. തേവര സര്ക്കാര് ഫിഷറീസ് സ്കൂളില് നടന് പൃഥ്വിരാജും ഭാര്യ സുപ്രിയ മേനോനും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി.
അതേസമയം ഒട്ടേറെ സിനിമകളാണ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി ഇനി ഈ വര്ഷം പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത്. മമ്മൂട്ടി- മോഹന്ലാല് നീണ്ട പതിനെട്ട് വര്ഷത്തിന് ശേഷം ഒരുമിക്കുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രം പേട്രിയറ്റാണ് ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം. മെയ് 1 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റിലീസിന് എത്തുക.
മോഹന്ലാല്- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3യാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം. മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുക. തരുണ് മൂര്ത്തി- മോഹന്ലാല് വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന എല്ടു 366. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. മറ്റ് നാല് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാലും-പൃഥ്വിരാജും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഖലീഫ. പൃഥ്വിരാജ് കള്ളക്കടത്തുക്കാരന് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. അലിയുടെ മുത്തച്ഛനായ മമ്പാറക്കല് അഹമ്മദ് അലിയായാണ് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നത്. 2026 ഓണം റിലീസായാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.
മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് വിസ്മയ ആദ്യമായി സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം നടത്തുന്ന സിനിമയായ തുടക്കത്തിലും അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ജയിലര് 2. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മോഹന്ലാല് അതിഥിവേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
എക്കാലത്തേയും മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ടായ മോഹന്ലാല്- പ്രിയദര്ശന് ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഹൈവാനിലും മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പ്രിയദര്ശന്റെ 100ാമത്തെ സിനിമയില് മോഹന്ലാലാണ് നായകന്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഈ വര്ഷം ആരംഭിക്കും.
