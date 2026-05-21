'സാർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ... എനിക്ക് വയസായി': അരുവിപോല്‍ ഒഴുകുന്ന ലാല്‍, അനുഭവം പങ്കുവച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ

നടൻ എന്നതിനപ്പുറം ലാല്‍ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട്. ഒഴുകുന്ന അരുവി പോലെയെന്ന് അശ്വിൻ കുമാർ. സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിന്‍റെ മാസ്റ്റർ എന്ന് ശാരി. പിറന്നാല്‍ ദിനത്തില്‍ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് വാചാലരായി സഹപ്രവർത്തകർ.

CO ACTORS EXPERIENCES WITH MOHANLAL TECHNICIANS ABOUT MOHANLAL SATHYAN ANTHIKAD ABOUT MOHANLAL MOHANLAL BIRTHDAY SPECIAL
Actor Mohanlal (ETV Bharat)
Published : May 21, 2026 at 11:03 AM IST

ലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്കും നിലവിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രേംനസീറിനു ശേഷം മലയാളിയെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച മറ്റൊരു നടനും ഇല്ല. ഒരു കവലയിൽ നാലുപേർ ചേർന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മോഹൻലാൽ ശൈലി ഉറപ്പാണ്.

35 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രണയ രംഗങ്ങൾക്ക് 2026 ലും പുതുമയുണ്ട്. അയാൾക്കുള്ളിലെ സഹോദരനും മകനും ഏച്ചുകെട്ടൽ സ്വഭാവമില്ലാത്തതാണ്. മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അഭിനയം ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള ജോലിയാണോ എന്ന് പല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അഭിപ്രായപ്രകടനം ആയിരുന്നു നടനും നാടക പ്രവർത്തകനുമായ കൃഷ്‌ണൻ ബാലകൃഷ്‌ണൻ ഒരിക്കൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്.

സംസ്‌കൃത നാടകമായ കർണ്ണഭാരം ചെയ്യാൻ കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ സോപാനത്തിൽ ലാൽ സർ എത്തുകയാണ്. അന്ന് കൃഷ്‌ണൻ ബാലകൃഷ്‌ണനും സോപാനത്തിൽ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹവും നാടകത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. സംസ്‌കൃത നാടകത്തിന്‍റെ ഡയലോഗുകൾ നേരത്തെ കാവാലം സാറിൽ നിന്ന് ലാൽ സർ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷേ അതും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്‌ചകൾക്കു മുൻപാണ്. കർണ്ണഭാരത്തിന്‍റെ സംസ്‌കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ കഷ്‌ടപ്പെട്ടാണ് സ്വായത്തമാക്കിയതെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ലാൽ സർ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും തുറന്നു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൃഷ്‌ണൻ ബാലകൃഷ്‌ണൻ (Special arrangements)

പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചതായി റിഹേഴ്‌സൽ ക്യാമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ലാൽ സറിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോമിക് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കാക്കക്കുയിലിന്‍റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം സോപാനത്തിൽ എത്തിയത്. കർണ്ണഭാരത്തിലെയും കാക്കക്കുയിലിലേയും കഥാപാത്രങ്ങൾ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ ദൂരമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കണം.

ഇത്തരത്തിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന അഭിനേതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെയും ഓർമ്മകളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഈ ജന്മനാളിൽ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. ഇടിവി ഭാരതിനോട് നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾ

നടൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ: സത്യൻ അന്തിക്കാട്

മോഹൻലാലിന് ഇതുവരെയും അഭിനയിപ്പിച്ചു കൊതി തീരാത്ത സംവിധായകനാണ് താനെന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മോഹൻലാൽ എന്ന നടനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ മനുഷ്യനെ വരച്ചു കാട്ടാനാണ് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്രമിച്ചത്. മോഹൻലാലിന്‍റെയും സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്‍റെയും കരിയറിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ ആകാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ശ്രീനിവാസൻ. പലപ്പോഴും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്കും ഓൺലൈൻ മീഡിയകൾക്കും അനുവദിക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീനിവാസൻ നടൻ മോഹൻലാലിനെ നിഷിദ്ധമായി വിമർശിക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മോഹൻലാലിനെ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം.

സത്യൻ അന്തിക്കാടും മോഹൻലാലും ലൊക്കേഷനില്‍ (Special arrangements)

ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ അനാരോഗ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിലും ഒരിക്കൽ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയതായി സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു. 'പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്ക യാത്രയായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ആ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ ഒക്കെ ശ്രീനിവാസന് കുറ്റബോധമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മോഹൻലാലിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായി.

ശ്രീനിവാസൻ സോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിന് സോറി എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ പ്രതികരിച്ചു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലേ. അത് വിടു. നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന പതിവ് ശൈലിയിലുള്ള മറുപടിയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. അതാണ് മോഹൻലാൽ.

വിമർശനങ്ങളില്‍ വ്യാകുലപ്പെടാത്ത ലാല്‍: തരുൺ മൂർത്തി

മോഹൻലാലിന്‍റെ വ്യക്തിസ്വഭാവത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസിലാക്കി തരുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു തരുൺ മൂർത്തിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ വേളയിലാണ് തരുൺ മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

'തുടരും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ മോഹൻലാൽ സാറുമായി ഒരുപാട് നേരം അടുത്തിടപഴകാനും സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ലാൽസർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വിരൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ട്രോളുകൾ കാണാനിടയായി. ഏതൊരാൾക്കും കണ്ടാൽ വിഷമം വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ആണ് അത്. എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഒട്ടും ഒഫൻസീവ് ആകാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്‌തു, എനിക്ക് എന്തറിയാം.. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തെ നിസാരവത്‌കരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളെ പറ്റിയും കഴിഞ്ഞകാലത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടാറില്ല. സമ്മർദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിതം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.. ലാൽസർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

തരുണ്‍ മൂർത്തി മോഹൻലാലിനൊപ്പം (Special arrangements)

മറ്റൊരു വിശേഷം കൂടി തരുൺ മൂർത്തി പങ്കുവച്ചു. 'തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്‍റെ ഇടവേളയിൽ ലാൽസറും ശോഭന മാമും ഞാനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ലാൽ സറിന്‍റെ കഥാപാത്രമായ ബെൻസിന്‍റെ വീടാണ് ലൊക്കേഷൻ. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അകത്ത് ലൈറ്റ്അപ്പ്‌ നടക്കുന്നു. സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാകുലത അവരോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ എപ്രകാരമായിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലും മോശം സിനിമയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും സിനിമകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ ആപേക്ഷികം ആണല്ലോ. എന്‍റെ ആശങ്കയ്ക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ശോഭന മാം ആണ്.

തരുണെ ഞാനും നീയും നമ്മുടെ ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലാലിന്‍റെ തോളിൽ കയറിയിരിക്കുക. അദ്ദേഹം നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഉയർന്ന് പറക്കും. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ലാൽസറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരുപക്ഷേ ശോഭന മാം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം.

മോഹൻലാല്‍ ഒഴുകുന്ന അരുവി പോലെ: അശ്വിൻ കുമാർ

നടൻ മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം ആറാട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അശ്വിൻ കുമാർ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്‌തത്. പതിവ് കോർപ്പറേറ്റ് വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രമായിരുന്നു അശ്വിൻ ആ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.

'ഞാനൊരു കടുത്ത കമൽഹാസൻ ആരാധകനാണ്. എന്നാൽ കമൽഹാസന് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട നടന്മാരിൽ ഒരാൾ ലാൽ സറാണ്. അഭിനയം ലാൽ സറിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ ഹോംവര്‍ക്കോ വേണ്ടിവരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ പോലെയാണ്. ഒഴുകുന്ന ഒരു അരുവി പോലെയാണ്. ഒരു ഇളം കാറ്റു പോലെയാണ്. നേച്ചർ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാൽ സറിന്‍റെ അഭിനയവും. വ്യക്തി സ്വഭാവത്തിലും ഒരു മന്ദമാരുതന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്.

ഏതൊരു സമ്മർദ ഘട്ടത്തെയും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ലാൽസറിനെ പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കരുടെ ഒരു ഷോട്ട് പോലെ ലാൽ സറിനെ ഉപമിക്കാം. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ശക്തിയുമെടുത്ത് സച്ചിന് നേരെ പന്തെറിയുന്ന ശുഹൈബ് അക്തറിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ ബൗണ്ടറി കടത്തുന്ന സച്ചിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ലാൽസർ. ശാന്തമായി ഏതൊരു വലിയ കാര്യത്തെയും സമീപിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രീതി മാതൃകാപരമാണ്.

ടെക്‌നീഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപൂർവ്വം ചില നടന്മാരിൽ ഒരാള്‍: സതീഷ് കുറുപ്പ്

ദൃശ്യം രണ്ട്, ദൃശ്യം മൂന്ന് എന്നീ സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രഹകനാണ് സതീഷ് കുറുപ്പ്. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അനായാസമായി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് സതീഷ് കുറുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലാൽസർ പലപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഡയലോഗ് പറയുന്നു, വളരെ ലാഘവത്തോടെ എക്‌സ്‌പ്രഷൻസ് കാണിക്കുന്നു. നമുക്ക് തോന്നും ഇത് പോരല്ലോ എന്ന്. സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫിന്‍റെ പത്നി പോലും ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലാൽസർ ചെയ്‌ത കാര്യം മോണിറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴാണ് അതിന്‍റെ പെർഫെക്ഷൻ മനസിലാവുക. അതിനുമുകളിൽ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകില്ല.' ടെക്‌നീഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപൂർവ്വം ചില നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മോഹൻലാൽ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണവും സതീഷ് കുറുപ്പ് പങ്കുവച്ചു.

സതീഷ് കുറുപ്പ് മോഹൻലാലിനൊപ്പം (Special arrangements)

'പ്രണയം എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നു. അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഫിലിം മാഗസിൻ ഓടിക്കുന്ന മോട്ടറിന്‍റെ ശബ്‌ദം കാരണം പലപ്പോഴും ഒരല്‌പം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ ക്യാമറാമാന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മോഹൻലാലിന്‍റെ കഥാപാത്രം പരാലിസിസ് ആയി ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറ ക്രയിനിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലാൽസർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ്.

സർ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ക്രയിൻ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങണം. ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖത്തെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടിൽ ക്യാമറ സഞ്ചരിച്ച് എത്തുകയും വേണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിലിമിന്‍റെ സൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ലാൽസർ പറയുന്ന ഡയലോഗ് കൃത്യമായി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോൾ മുതലാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മനസിലാകില്ല. എന്‍റെ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ലാൽ സറിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ എന്‍റെ വിരൽ കൊണ്ട് മൂക്കിൽ ഒന്ന് ഉരസും. അപ്പോൾ ക്രയിൻ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. അതാണ് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന്‍റെ മനസ് കൂടി അറിയാവുന്ന അഭിനേതാവ്.

ആ രംഗം ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ തീർത്തത്. അദ്ദേഹം സിഗ്നൽ തന്നെ പോയിന്‍റിൽ ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ക്ലോസ് ഷോട്ടിൽ വന്ന് ക്യാമറ നിൽക്കുകയാണ്. കൃത്യം ടൈമിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ഊർന്നിറങ്ങി. ആ ടൈമിങ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല.

സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിന്‍റെ മാസ്റ്റർ ആണ് ലാലേട്ടൻ: ശാരി

'ഇന്ത്യൻ കോമേഴ്‌ഷ്യൽ സിനിമകൾ പൈങ്കിളി പ്രണയകഥകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ സീരിയസായ രണ്ടു സിനിമകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ദേശാടനക്കിളികൾ കരയാറില്ല, നമുക്കു പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ. രണ്ടിന്‍റെയും സംവിധായകൻ പത്മരാജൻ സർ. രണ്ടിലും നായകൻ മോഹൻലാൽ. സ്വാഭാവിക അഭിനയത്തിന്‍റെ മാസ്റ്റർ ആണ് ലാലേട്ടൻ.

ശാരിയും മോഹൻലാലും (Special arrangements)

നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പാട്ട്രംഗം ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മദ്രാസ് ഐ (ചെങ്കണ്ണ്) പിടിപെട്ടു. പക്ഷേ നിർബന്ധിതമായി ഒന്ന് രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ കൂടി എടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അസുഖം വളരെ പെട്ടെന്ന് പകരുന്നതാണ്. ലാലേട്ടനുമായാണ് കോമ്പിനേഷൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊന്നും സാരമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അസുഖം പകരും. പക്ഷേ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല. ഞങ്ങൾ സീൻ എടുത്തു തീർത്തു. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാവം ലാലേട്ടനും ചെങ്കണ്ണ് പിടിപെടുകയാണ്. ലാലേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഇതുതന്നെ'യെന്ന് ശാരി പറയുന്നു.

സാർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ... എനിക്ക് വയസായി: സ്റ്റണ്ട് സിൽവ

മോഹൻലാലിന്‍റെ കടുത്ത ആരാധകൻ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി തുടർച്ചയായി മോഹൻലാൽ സിനിമകൾക്ക് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒരുക്കുന്നത് സിൽവയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ സിൽവ പങ്കുവച്ചു. 'വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോൺസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. 48 മണിക്കൂറായി തുടർച്ചയായ ചിത്രീകരണമാണ്. അതിനുശേഷം ആണ് പാക്കപ്പാകുന്നത്. തലയിലെ മുടി വരെ ക്ഷീണിച്ചു എന്നു പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ. അതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി.

മോഹൻലാലിനൊപ്പം സ്റ്റൻഡ് സില്‍വ ലൊക്കേഷനില്‍ (Special arrangements)

എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷൂട്ടിങ് പാക്കപ്പ് ആയപ്പോൾ രാത്രി 1 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം രണ്ടു മണിയോടെ ഉറങ്ങാനായി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഹാളിൽ നിന്നും ഒരാൾ ബോക്‌സിങ് പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശബ്‌ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ഇതാര് ഈ സമയത്ത് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ലാൽസറാണ്. പുള്ളി ബോക്‌സിങ് പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്.

പുള്ളിയെ വച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി തുടർച്ചയായി ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. വെറുതെ കണ്ടുനിന്നവർ പോലും തളർന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോഴാണ് ഹീറോ ഊർജ്ജസ്വലനായി ബോക്‌സിങ് പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാൽസർ എന്നെ കണ്ടതും വാടാ സിൽവ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോങ്ക സർ.. കാൽ മുതൽ തലമുടി വരെ ക്ഷീണിച്ചു. സാറും പോയി വിശ്രമിക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചെവി കൊണ്ടില്ല. പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ.. എനിക്ക് വയസായി...'

തുടരും സിനിമയില്‍ ഏറെയും ഫാൻബോയ് മൊമന്‍റ്: ജേക്‌സ് ബിജോയ്

'തുടരും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പശ്ചാത്തല സംഗീതം തന്നെയായിരുന്നു. കടുത്ത മോഹൻലാൽ ആരാധകനായ തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യം. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് കുറെ ഫാൻ ബോയ് മൊമെന്‍റുകൾ ആയിരുന്നു. തരുണും ക്യാരക്‌ടറിനു വേണ്ടി പരമാവധി സംഗീതം ഒരുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴും, തുടരുമെന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ സീനുണ്ട്. അസാമാന്യ മെയ് വഴക്കത്തോടെ ലാലേട്ടൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി നിന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്‌ടറിന് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ചെയ്‌തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതൊരു വാസ്‌തവമാണ്.

തുടരും സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനില്‍ നിന്ന് (Special arrangements)

കാരണം പുള്ളിയെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി. ക്യാരക്‌ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും മോഹൻലാൽ മാസ് എന്നൊരു എലമെൻ്റ് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില ഏരിയകളിൽ വലിയ ഏച്ചുകെട്ടൽ ഇല്ലാതെ അല്‍പം മാസ് സ്കോർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തിയേറ്റർ കത്തണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശ്യം മാത്രമേ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.'

മകനോടുള്ള വാത്സല്യം തിലകന് മോഹൻലാലിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷമ്മി തിലകൻ

'എന്‍റെ പിതാവ് ശ്രീ തിലകൻ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഒരല്‌പം ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. ഞങ്ങൾ മക്കളോട് പോലും ഗൗരവ ഭാവത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. പക്ഷേ വ്യത്യസ്‌തനായ അച്ഛനെയാണ് മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തമാശകൾ പറയുന്ന കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ. അച്ഛന് ഒരു മകനോടുള്ള വാത്സല്യം മോഹൻലാലിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്‍റെ അച്ഛനെ ഇക്കിളി ഇട്ടു ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അത് മോഹൻലാൽ ആണ്. ഞങ്ങൾ മക്കൾപോലും അച്ഛനോട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല.'

ഷമ്മി തിലകൻ (Special arrangements)

പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻലാലിന് ഇടിവി ഭാരതത്തിന്‍റെ ജന്മദിനാശംസകൾ.

