മീശ പിരിച്ച്, ചുവന്ന ഷർട്ടിൽ മോഹൻലാൽ; 'രാവണപ്രഭു' വൈബിൽ 'പ്രതിച്ഛായ' വേദിയിൽ, കൈയടിച്ച് ആരാധകർ
സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ താൻ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ വിജയമാണെന്നും, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടം വാങ്ങിയാണ് പകുതി നിർമ്മാണം നിർവഹിച്ചതെന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 18, 2026 at 6:17 AM IST
എറണാകുളം: ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമായ 'പ്രതിച്ഛായ'യുടെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. നിവിൻ പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. 'തുടരും' എന്ന സിനിമയ്ക്കുശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് മോഹൻലാൽ ചടങ്ങിനെത്തിയത്.
പതിവുപോലെ മീശ പിരിച്ചുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ലുക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ചുവന്ന ഷർട്ടണിഞ്ഞ് വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ 'രാവണപ്രഭു'വിലെ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഓർമയുണർത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഗണത്തിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമ കൂടിയാണ് 'പ്രതിച്ഛായ'. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് നിർവഹിച്ച ശേഷം സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനെ പുകഴ്ത്തി മോഹൻലാൽ സംസാരിച്ചു. സിനിമയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ ഈ ചിത്രം കാരണം തകരില്ലെന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമ ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യോഗ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രാഷ്ട്രീയബോധമുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം കാരണം രാഷ്ട്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വരച്ചു കാണിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനൊപ്പം ചെയ്ത അഞ്ച് സിനിമകളിലും അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ താൻ സംതൃപ്തനാണ്. മികച്ച സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മോഹൻലാൽ പുകഴ്ത്തി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമകളിലെ പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ വൈകാരിക തലങ്ങളുണ്ട്. തരുൺ മൂർത്തിയുടെ ചിത്രത്തിൽ താൻ വേറിട്ടൊരു പൊലീസ് വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രം എപ്രകാരമാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബാലചന്ദ്രമേനോൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. വർത്തമാനകാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.
പ്രതിച്ഛായ പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമയല്ല
ചിത്രത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നായകതുല്യമായ കഥാപാത്രമാണെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വേദിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതിശക്തമായ വേഷമായതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ പകുതി നിർമാണം താനാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ താൻ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും. തൻ്റെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ ചിത്രമാണ് 'പ്രതിച്ഛായ' എന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമയല്ലെന്നും അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടം വാങ്ങി ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട സിനിമ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിലവിലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന സിനിമയല്ല ഇതെന്നും സംവിധായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ കഥ കൂടി ചിത്രം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ ആണ് പ്രതിനായക വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. താനും ഷറഫുദ്ദീനും ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നായകൻ-വില്ലൻ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നും നിവിൻ പോളി പറഞ്ഞു.