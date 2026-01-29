ETV Bharat / entertainment

ടി എസ് ലൗലജന്‍ എത്തി; സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവര്‍ന്ന് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍

തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന L366 എന്ന ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

MOHANLAL MOHANLALS MOVIES THARUN MOORTHY MOVIE MOHANLAL UPCOMING MOVIES
L366 (Movie Poster)
തുടരും എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും മോഹന്‍ലാലും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് L366. മോഹന്‍ലാല്‍ പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ എത്തി. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഈ പുതിയ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ പോസ്റ്ററും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരുമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ടി.എസ്. ലവ്‌ലജൻ എന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന ക്യാപ്‌ഷനോടുകൂടിയാണ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി നേരത്തെ മോഹന്‍ലാല്‍ താടിവടിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മീശ പിരിച്ചുള്ള മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രവും ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ചുമ്മാ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയായിരുന്നു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.

ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിൻ്റെ ബാനറില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് L366. തുടരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സിനിമകളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ ഷാജി കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. തുടരും ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനും സംഗീതം നല്‍കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്‍ഷനും ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ഗോകുല്‍ ദാസുമാണ്. സൗണ്ട് ഡിസെന്‍ വിഷ്ണു ഗോവിന്ജ് നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന മഷര്‍ ഹംസയാണ്.

നേരത്തെ ഓസ്റ്റിന്‍ ഡാന്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ രതീഷ് രവിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ L365 അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഓസ്റ്റിന്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് മാറുകയും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ L366 പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു. രതീഷ് രവി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്കറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പുതിയ ലുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. താടിവടിച്ച് ക്ലീൻ ഷേവ് ലുക്കിലുള്ള മോഹൻലാലിന്‍റെ പുതിയ പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ കവരുന്നുണ്ട്.

ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'L366' എന്ന് താത്കാലികമായി പേരു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മോഹൻലാലും മീരാ ജാസ്മിനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

