ETV Bharat / entertainment

അവര്‍ വീണ്ടും കൈകോര്‍ത്തു; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വേട്ട തുടരാന്‍ മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും! L366 ന് തുടക്കം

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചിത്രം.

MOHANLAL AND THARUN MOORTHY MOHANLAL THARUN MOORTHY DIRECTOR MOHANLAL UPCOMING MOVIES
Mohanlal and Tharun Moorthy ((Mohanlal's fb))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 23, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയിലെ വമ്പന്‍ വിജയമായിരുന്ന 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും കൈകോര്‍ക്കുന്ന L366 ഇന്ന്(ജനുവരി 23) തുടക്കം. മോഹന്‍ലാല്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകണം ആരംഭിച്ച വിവരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

തൊടുപുഴയിലാണ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായത്. തുടരും സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗം ചിത്രീകരിച്ച അതേ സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് പുതിയ സിനിമയുടെയും ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.ചിത്രങ്ങളില്‍ താടി വടിക്കാതെയാണ് മോഹന്‍ലാലിനെ കാണാനാവുക. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. മീരാ ജാസ്മി‌നാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയിലെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്ത പോസ്റ്റ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. തുടരും സിനിമയിലെ പല അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആദ്യമായി എത്തുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രതീഷ് രവിയണ്, ഷാജി കുമാറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം ജേക്‌സ് ബിജോയ്, സഹസംവിധാനം ബിനു പപ്പു, എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്‌ടര്‍ ഗോകുല്‍ ദാസ്, കോസ്റ്റ്യൂം മഷാര്‍ ഹംസ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ സുധര്‍മന്‍, രചന രതീഷ് രവി, റോണെക്‌സ് സേവ്യര്‍.

വമ്പന്‍ വിജയമായി മാറിയ തുടരും

2025 ഏപ്രിലില്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് തുടരും. ഷണ്‍മുഖന്‍ എന്ന ടാക്‌സി ‍ഡ്രൈവറുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. മാത്രമല്ല ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രമുഖ ട്രാക്‌ക്കര്‍മാരായ സാക്‌നില്‍ക്കിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 234.5 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം നേടിയത്. ഓവര്‍സീസില്‍ നിന്നും 93.8 കോടി രൂപ നേടിയ ചിത്രം കേരളത്തില്‍ നിന്നും നേടിയത് 117.82 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. 56-ാമത് ഐഎഫ്എഫ്ഐയിലും ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ശോഭനയും മോഹന്‍ലാലും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു തുടരും. അർജുൻ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, ബിനു പപ്പു, സംഗീത് പ്രതാപ്, നന്ദു, ഇർഷാദ്, പ്രകാശ് വർമ്മ, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടു.

ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി അല്‍ത്താഫ് സലിം സംവിധാനംചെയ്യുന്ന 'ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര' എന്ന ചിത്രമാണ് ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയുടേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഫഹദ് തന്നെ നായകനാകുന്ന 'ടോര്‍പിഡോ'ആണ്.

Also Read:പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കാന്‍ വലതു വശത്തെ കള്ളന്‍; ചിത്രത്തിന് യുഎ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

TAGGED:

MOHANLAL AND THARUN MOORTHY
MOHANLAL
THARUN MOORTHY DIRECTOR
MOHANLAL UPCOMING MOVIES
L366 SHOOTING KICKSTARTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.