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'നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര പൊളി പൊളിക്കും'! ജൂഡ് ആന്തണി- മോഹൻലാൽ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു, നിർമാണം ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാനും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് എല്‍370.

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മോഹന്‍ലാല്‍ ജൂഡ് ആന്തണി സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചു (Photo: FB, Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 9:51 AM IST

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തുടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ജുഡ് ആന്തണി ജോസഫ് മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തുന്ന എല്‍ 370 എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്ററാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആഷിഖ് ഉസ്‌മാനാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വാദ്യമേളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ 'എൽ370' എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്ററാണ് നിർമാതാവ് ആഷിഖ് ഉസ്‌മാനും മോഹൻലാലും ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫും പങ്കുവെച്ചത്. മോഹൻലാലും ആഷിഖ് ഉസ്‌മാനും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററില്‍ എത്തും മുന്‍പാണ് ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായതെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

"ഒരു സ്വപ്നവും നടക്കാതെ പോകില്ല. നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം", എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. "നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര പൊളി പൊളിക്കും", എന്ന് ആഷിഖ് ഉസ്‌മാനും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്റുകൾക്ക് താഴെ നിരവധി സിനിമാ ആരാധകരാണ് ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. 'അടുത്ത ഫാൻബോയ്', 'കത്തിക്കൽ ലോഡിങ്', 'കത്തിക്ക് അണ്ണാ കട്ട വെയിറ്റിങ്' എന്നാണ് ആരാധകർ പങ്കുവെക്കുന്ന കമന്‍റുകള്‍.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ മകള്‍ വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ 'തുടക്ക'ത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലും അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. 50 കോടി ക്ലബില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫ് തന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലുമായി സിനിമ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ ജൂഡ് ആന്തണി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അടുത്തിടെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. മോഹൻലാലിനോട് തനിക്കുള്ള ആരാധന ജൂഡ് പലതവണ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തന്‍റെ 12 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇതെന്ന് ജൂഡ് ആന്തണി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. ജൂഡുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മോഹന്‍ലാലും അന്ന് കുറിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും ചിത്രം ആരംഭിക്കുക.

അതേസമയം ഈ വര്‍ഷം നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍റെ ബാനറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന 'അതിമനോഹരം' മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കരിയറിലെ 366ാം ചിത്രമാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോള്‍. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി ഡിസംബര്‍ 24 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക.

'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍ വേഷമിടുന്ന അടുത്ത സിനിമ 'എല്‍ 367' ആണ്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. വിഷ്‌ണു മോഹന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചനയും നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. 'ഓപ്പറേഷന്‍ ഗംഗ' എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേര് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്‍റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായാണ് ഇതും ഒരുങ്ങുക.‘പുഷ്പ’യുടെ ക്യാമറാമാനായ മിറോസ്ലാവ് കുബാ ബ്രൊസേക് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രാഹകന്‍. ബോളിവുഡിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

പ്രിയദര്‍ശന്‍റെ നൂറാമത്തെ സിനിമയിലും മോഹന്‍ലാല്‍ തന്നെയാണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ദിലീഷ് പോത്തനും മോഹൻലാലും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം 'നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിളും' അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. 'മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഷിബു ബേബി ജോൺ വീണ്ടും മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാവാകുന്നുവെന്നതും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

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