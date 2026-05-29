ബുക്ക് മൈഷോയില് 3 മില്യണ് ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന! വിദേശത്ത് 10 മില്യണ് കടന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യന് ചിത്രം; ദൃശ്യം 3 എട്ടാം ദിനത്തിലും കുതിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 10:46 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ദൃശ്യം 3 ആഗോളതല ബോക്സ് ഓഫിസ് യാത്ര ശക്തമായി തുടരുന്നു. ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ഈ ത്രില്ലര് ചിത്രം വിദേശ വിപണികളില് 10 മില്യണ് ഡോളര് കടന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യന് ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ.
- വിദേശത്ത് വമ്പന് പ്രകടനം
ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോള് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുപോലും ലോകമെമ്പാടും വലിയ ചലനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗള്ഫ് മേഖലകളിലും വടക്കേ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, യൂറോപ്പ് എന്നിവയുള്പ്പെടെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലകളില് നിന്ന് വലിയ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ആദ്യദിനം മുതല് ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോഴും ദൃശ്യം 3യുടെ വിദേശ പ്രകടനം മികച്ചതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലെ നിരവധി തിയേറ്ററുകളും ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്. ജോര്ജു കുട്ടിയുടെ മൂന്നാം വരവ് വലിയ സ്ക്രീനില് കാണാന് വേണ്ടി പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേരാണ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്.
മോഹന്ലാല് എന്ന നടന്റെ ജനപ്രീതിയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാക്കാന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 മില്യണ് ഡോളര് വിദേശ കലക്ഷന് നേടുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ ആദ്യത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യന് ചിത്രമായി ദൃശ്യം മാറി. മറ്റ് സിനിമാ മേഖലകളിലെ ചിത്രത്തെ കൂടി മറികടന്നാണ് ദൃശ്യം 3 ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ ഗ്രോസ് കലക്ഷനുകളിൽ ദൃശ്യം 3 മൂന്നാമത്തെ വലിയ സിനിമയായി മാറി. ഇനി വാരാന്ത്യങ്ങളിലെ കലക്ഷനുകളില് കൂടി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കില് ഇത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിദേശ വിപണികളില് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 200 കോടി രൂപയും കടന്ന് ചിത്രം കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 103.00 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 81.80 കോടി രൂപയും ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 94.91 കോടി രൂപയുമാണ്.
- ബുക്ക് മൈഷോയിലും തിളങ്ങി ചിത്രം
ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പ് ആയ ബുക്ക് മൈഷോയില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ബുക്ക് മൈഷോയില് മൂന്ന് ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന നടത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ എലൈറ്റ് ക്ലബില് പ്രവേശിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ മലയാള ചിത്രമായി ദൃശ്യം 3 മാറി. ഇതേ കാലയളവില് പുറത്തിറങ്ങിയ മറ്റ്ല ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണിത്.
എട്ടാം ദിവസത്തില് ചിത്രം 2.95 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചത്. അതു പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലാണ്. ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ, വാഴ 2.44 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു, അതേസമയം തുടരും 2.28 ദശലക്ഷവും ലോക ചാപ്റ്റര് 1 2.27 ദശലക്ഷവും ആയിരുന്നു. മറ്റ് പ്രധാന ഹിറ്റുകളായ എമ്പുരാൻ, ആവേശം, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്നിവ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ യഥാക്രമം 2 ദശലക്ഷം, 1.20 ദശലക്ഷം, 1.04 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റത്. ദൃശ്യം 3 നിലവിൽ മറ്റേതൊരു ചിത്രത്തേക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദൃശ്യം 3 – ബുക്ക് മൈ ഷോ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന വിശകലനം:
|പ്രീ-സെയിൽസ്
|643.96K
|ഒന്നാം ദിവസം
|587.3K
|രണ്ടാം ദിവസം
|426.35K
|മൂന്നാം ദിവസം
|360.94K
|നാലാം ദിവസം
|273.78K
|അഞ്ചാം ദിവസം
|231.34K
|ആറാം ദിവസം
|221.81K
|ഏഴാം ദിവസം
208.97K
- ഇതുവരെയുള്ള ആകെ എണ്ണം: 2,954,450
ദൃശ്യം 3യുടെ പ്രകടനത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത് അതിന്റെ വേഗത തന്നെയാണ്. വെറും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 3 ദശലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് വാഴ 2 അടുത്തിടെ വലിയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. എന്നാല് മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കണഅടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഫോടനാത്മകമായ ഊര്ജത്തോടെയാണ് ദൃശ്യം 3യുടെ കുതിപ്പ്.
ആദ്യ ദിവസം തന്നെ, ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ 587K ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു, ഇത് തുടരും (430K) L2: എമ്പുരാനും (381K) എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്കുണ്ടായിരുന്ന മുൻ ആദ്യദിന റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്.
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയുടെ ദൈനംദിന കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില് വ്യാഴാഴ്ച 587.3K ടിക്കറ്റുകളുടെ വൻ ഓപ്പണിംഗ് ശേഖരത്തിന് ശേഷം, ആദ്യ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് നിലനിർത്തി, വെള്ളിയാഴ്ച 426.35K ടിക്കറ്റുകളും ശനിയാഴ്ച 360.94K ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ബുധനാഴ്ച 208.97K ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ മൊത്തം വിൽപ്പന ഏകദേശം 2,954,450 ആയി ഉയർന്നു, ഇന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം, ചിത്രം ഔദ്യോഗികമായി 3 ദശലക്ഷം കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
|സിനിമ
|ടിക്കറ്റ് വില്പ്പന
|ലോക ചാപ്റ്റര് 1
|1 5.50 ദശലക്ഷം
|വാഴ 2
|5.01 ദശലക്ഷം
|തുടരും
|4.52 ദശലക്ഷം
|മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്
|4.32 ദശലക്ഷം
|L2: എമ്പുരാൻ
|3.78 ദശലക്ഷം
|ആവേശം
|3.02 ദശലക്ഷം
|ദൃശ്യം 3
|3 ദശലക്ഷം*
- ആഗോളതലത്തില് തരംഗമാകുന്ന ജോര്ജു കുട്ടി
മെയ് 21 ന് മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ചിത്രം ആഗോളതലതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയ പിന്തുണയും ദൃശ്യം 3 എക്കാലത്തേയും ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളില് ഒന്നായി മാറുകയാണ്.
നിലവിലെ കലക്ഷൻ വേഗത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാം വാരത്തിലും ദൃശ്യം 3 ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആധിപത്യം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
2013 ലാണ് ദൃശ്യം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. ജോര്ജു കുട്ടി ആ രഹസ്യം ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഒളിപ്പിച്ചതു മുതല് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകര് ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന പ്രതിഭയേയും മോഹന്ലാല് എന്ന അതുല്യ നടന്റെ സ്ക്രീന് സാന്നിധ്യത്തേയും അത്രമാത്രം ആകര്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൃശ്യം 2 വിനും ദൃശ്യം 3യ്ക്കുമൊക്കെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് വളരെ ആവേശഭരിതമായിരുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ജോർജ്ജ്കുട്ടിക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തെ വരുണ് പ്രഭാകര് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൊലപാതകത്തില് നിന്നും സംരക്ഷിക്കാന് കഴിയുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ, അത് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുക മാത്രമല്ല - റെക്കോർഡുകളെ കൂടി തകര്ത്തെറിയുകയാണ്.