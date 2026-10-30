കട്ട ഫാന്! പിണങ്ങി മോഹന്ലാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന കുട്ടി, നടനോടുള്ള ആരാധന വെളിപ്പെടുത്തി അനൂപ് സത്യന്; എൽ 368'ന് തുടക്കം
ആ ഹിറ്റ് കോമ്പോ വീണ്ടും! ആദ്യ ക്ലാപ്പടിച്ച് മോഹന്ലാല്; അനൂപ് സത്യൻ ചിത്രം 'എൽ 368'ന് തുടക്കം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:30 AM IST
മലയാള സിനിമാപ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ–അനൂപ് സത്യൻ ചിത്രം 'എൽ 368'ന് തുടക്കം. ഇന്ന് ( ഒക്ടോബർ 30) കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായത്. ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ക്ലാപ്പ് അടിച്ചതും മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.
സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ മകനായ അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മുകേഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. കോമഡിക്കും ആക്ഷനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.
മോഹൻലാലും മുകേഷും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ സിനിമകളിലെ ഹാസ്യരംഗങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രിയമാണ്. മോഹൻലാലും മുകേഷും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച പ്രിയദർശൻ ചിത്രം 'കാക്കക്കുയില് പോലെയൊരു ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചിത്രത്തിന്റെ മോഷന് പോസ്റ്ററും റീലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഗീത് പ്രതാപും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാലിന്റെ വാക്കുകള്: സത്യേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മുതൽ അവസാനത്തെ സിനിമ വരെ ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ. അതൊരു വലിയ യാത്രയാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കൂടെയും സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ള സിനിമയായി മാറട്ടെ. നല്ല സിനിമയായി മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ! സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ സംവിധായകനും മറ്റു അണിയറപ്രവർത്തകരുമാണ്. ഞാൻ അതുകേട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ്, അല്ലേ സത്യേട്ടാ?’’
സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ വാക്കുകള്:
"അനൂപും അഖിലും ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ സെറ്റിൽ പോലും പോകാറില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. മാറി നിൽക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ, ആന്റണി എന്റയടുത്ത് പറഞ്ഞു, ‘ഇതു നമ്മുടെ സിനിമയാണ്.’ നിർമാതാവ് ബിനുവിനെ ഞാൻ അടുത്തകാലത്താണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ, അടുത്തൊരു സ്നേഹം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു,‘എന്തായാലും വരാം’ എന്ന്. 368–ാമത്തെ സിനിമയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ! അതിലൊരു 20 എണ്ണം എന്റേതാമ്. അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. എനിക്കു മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു തമാശ എന്താണെന്നു വച്ചാൽ, അനൂപ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മോഹൻലാൽ ഫാൻ ആയിരുന്നു. ഞാനും ലാലും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്ന ചെറിയ കാലം... ചെറുതല്ല, 10–12 വർഷം! അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അനൂപ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തയാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്തു വന്നു ചോദിക്കും, ‘അടുത്ത സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ആണോ’? ഞാൻ പറയും, ‘അല്ല’. പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം അവൻ എന്നോടു മിണ്ടില്ല. അതുകഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമ തുടങ്ങും.’
‘മഴവിൽക്കാവടി, പൊൻമുട്ടയിടുന്ന താറാവ്, സന്ദേശം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആകെ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കൂ, ‘ഈ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ ഉണ്ടോ’? എന്റെ മറുപടി, ‘ഇല്ല’! പിന്നെ മിണ്ടില്ല. അത്രയും വലിയ മോഹൻലാൽ ഫാൻ ആയിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു അനൂപ്. അങ്ങനെയൊരാൾ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷം കൂടുതലുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി സംഭവിക്കും. ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മോഹൻലാലിനെ ക്യാമറയ്ക്കു മുൻപിൽ നിർത്തി അഭിനയിപ്പിച്ചു കൊതി തീരാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട്, എന്റെ അടുത്ത സിനിമയും മോഹൻലാലിന് ഒപ്പമാണ്", സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു.
ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോള് തന്നെ മോഹന്ലാലിനോടുള്ള ആരാധന അനൂപ് സത്യന് വേദിയില് വെളിപ്പെടുത്തി.
അനൂപ് സത്യന്റെ വാക്കുകൾ: "ഒരു പ്രാവശ്യം വഴക്കുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നോടു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ‘എവിടേക്കാ’; ഞാൻ പറഞ്ഞു, ‘മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്’ എന്ന്. ആറു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് എന്റെ സിനിമ വരുന്നത്. അതു ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്യുന്ന സിനിമയായി മാറി എന്നതാണ്. പിന്നെ, ലാൽ സാറിന്റെ സിനിമയാണ്. ആന്റണി ചേട്ടൻ, ബിനു... ഒരുപാടു നന്ദി. അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് ഷൂട്ടിങ് ഉണ്ട്.", അനൂപ് സത്യന് പറഞ്ഞു.
ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറുമായി സഹകരിച്ച് ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 'ബൾട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടറും നിർമാണ പങ്കാളിയാണ്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.
'ഭ്രമയുഗം', 'ഉള്ളൊഴുക്ക്', 'ദിയസ് ഈറേ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനും ദേശീയ അവാര്ഡ് ജേതാവുമായ ഷഹ്നാദ് ജലാലാണ് ഛായാഗ്രഹണം. 'ആടുജീവിതം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രശാന്ത് മാധവാണ് കലാസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. അനൂപ് സത്യൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും എഡിറ്റിങ്ങും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാൻ, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, സുരേഷ് ഗോപി, ശോഭന എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ 'വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം അനൂപ് സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണിത്. 2020ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ആദ്യ ചിത്രത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കോമഡിയും ആക്ഷനും ത്രില്ലും വൈകാരികതയും ചേർന്നൊരു പ്രമേയമാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ അനൂപ് അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. തന്റെ പിതാവായ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്കറെ പതിവ് സിനിമാശൈലിയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പുതിയ ചിത്രമെന്നും സംവിധായകൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സിങ്ക് സൗണ്ട് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. മോഹൻലാൽ സിങ്ക് സൗണ്ടിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് അനൂപ് സത്യൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അനിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ടും സൗണ്ട് ഡിസൈനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 'ലൂസിഫർ', 'എമ്പുരാൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സുജിത്താണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ. ബിജു തോമസാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ.
മോഹൻലാലും അനൂപ് സത്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഴയ ഓർമ പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട്. 1993ൽ താൻ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അനൂപ് നേരത്തെ കുറിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അച്ഛനായ സത്യൻ അന്തിക്കാടുമായി ചില കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് മോഹൻലാലിനൊപ്പം താമസിക്കാൻ വീടുവിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നാണ് അനൂപ് പറഞ്ഞത്. മകന്റെ തീരുമാനം തമാശയായി കണ്ട സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഉടൻതന്നെ മോഹൻലാലിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും റിസീവർ അനൂപിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. അന്ന് മോഹൻലാൽ തന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചിരി ഇന്നും ഓർമയിലുണ്ടെന്നും അനൂപ് കുറിച്ചിരുന്നു.
പൂജാ ചടങ്ങിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ടൊവിനോ തോമസ്, ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിനെത്തി.
അതേസമയം, മോഹൻലാലിന്റേതായി നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. 'തുടരും' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'അതിമനോഹരം' ക്രിസ്മസ് റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. മീരാ ജാസ്മിനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 24ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. 'ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗ', 'നെടുങ്കണ്ടം മിറാക്കിൾ', റാം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളും മോഹൻലാലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.