"ഒരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു, ആന്റണിക്കും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു"; മകളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തില് മനസ്സു തുറന്ന് മോഹന്ലാല്
മകന് പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന് പിന്നാലെ മകള് വിസ്മയയും സിനിമയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിസ്മയയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം 'തുടക്ക'ത്തിന്റെ പൂജ ചടങ്ങ് കൊച്ചിയില് നടന്നു. മകളുടെ സിനിമാ പ്രവേശനത്തില് വാചാലനായി മോഹന്ലാലും.
ഒടുവില് അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടര്ന്ന് മകള് വിസ്മയ മോഹന്ലാലും. പ്രണവിന് പിന്നാലെ വിസ്മയയും അഭിനയ രംഗത്ത് എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മോഹന്ലാല്. ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം 'തുടക്ക'ത്തിന്റെ പൂജ ഇന്ന് കൊച്ചിയില് നടന്നു.
സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങിനിടെ മകളുടെ സിനിമ അരങ്ങേറ്റത്തെ കുറിച്ച് മോഹന്ലാല് വാചാലനായി. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് താന് പറയാന് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് മോഹന്ലാല് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. 48 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് താന് ആദ്യമായി സിനിമയില് വന്നതെന്നും, അന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും അഭിനയിക്കാന് വന്ന് അഭിനയിച്ച് പോകുന്നുവെന്നും മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
"ഞാനൊരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കണമെന്നോ ഒരു നടന് ആകണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ച ആള് അല്ല. അതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ നിശ്ചയം പോലെ സിനിമയില് വന്നു. നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഒരു സിനിമ നടന് ആക്കിയതും, ഇത്രയും കാലം എന്റെ ഒപ്പം നിന്നതും. അതുപോലെ എന്റെ കുട്ടികള്ക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ കാലത്തിന്റെ നിയോഗമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം.
ഞാന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല, എന്റെ കുട്ടികള് സിനിമയില് അഭിനയിക്കുമെന്ന്. കാരണം, അവര്ക്ക് അവരുടേതായ സ്വകാര്യത ഉണ്ട്. അവരുടെതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കാന് അപ്പുവിന് തോന്നി. ഞാന് എന്റെ മകളുടെ പേര് പോലും വിസ്മയ എന്നാണ് ഇട്ടത്. എന്റെ ജീവിതത്തില് നടന്ന എല്ലാകാര്യങ്ങളും ഒരു വിസ്മയം പോലെ കരുതാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം.
പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മായക്കും ഒരു സിനിമയില് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാല് നമ്മുക്ക് അതിനുളള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വര്ഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയും പ്രൊഡക്ഷന് ഹൗസും ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പിന്തുണ ഞങ്ങള്ക്കുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോള് ഒരു കഥ കിട്ടി, അതില് കുട്ടി അഭിനയിക്കാന് പോവുകയാണ്. ആ സിനിമയുടെ പേര് തുടക്കം എന്നാണ്. സിനിമയില് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്.
അതുപോലെ അപ്പുവന്റെ ഒരു സിനിമ ഇന്ന് റിലീസ് ആവുകയാണ്. ഒരു അച്ഛന് എന്ന നിലയിലും ഒരു നടന് എന്ന നിലയിലും സിനിമയുടെ പേരിലും ഞാന് അവരെ രണ്ട് പേരെയും ആശംസിക്കുന്നു, അഭിനന്ദിക്കുന്നു സ്നേഹപൂര്വ്വം. അപ്പുവും മായയും സിനിമയില് വരണമെന്ന് ആന്റണിയുടെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞാന് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്.
ഒരാളെ സിനിമയില് കൊണ്ട് വരാന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അവര് തന്നെയാണ് അതിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തമായി കഴിവ് തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഇന്ധനമായി മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രവര്ത്തിക്കാന് കഴിയൂ. അങ്ങനെയാണ് ആദി എന്ന സിനിമ അപ്പുവിനെ വെച്ച് ആദ്യമായി ആന്റണി എടുക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതുപോലെയാണ് അപ്പുവിന്റെയും തുടക്കം. എല്ലാവരോടും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില് നന്ദി പറയുന്നു," മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
