'ജനങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച ആന'; മിഥുന് മഹേശ്വരന്റെ 'അരിക്കൊമ്പന്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് തമിഴില്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണവും ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 1:41 PM IST
ജനവാസമേഖലകളെയും കാട്ടുപാതകളെയും ഒരുപോലെ നിശ്ശബ്ദമാക്കിയ അരികൊമ്പന്റെ കഥയും, കാടിന്റെ മക്കളുടെ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളും ചർച്ചചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'അരിക്കൊമ്പൻ'. മിഥുൻ മഹേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം തമിഴിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
യഥാര്ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രമായ 'ട്രാഫിക്കിൻ്റെ' തമിഴ് റീമേക്കിൽ ആസിഫ് അലി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ആണ് മിഥുൻ മഹേശ്വരൻ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. 'ചെന്നൈയിൽ ഒരു നാൾ' എന്നായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. 'എങ്കെയും എപ്പോതും', 'എങ്ക കാട്ടുല മഴൈ, കോക്ടെയിൽ, 'യുദ്ധസത്തം' തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത തമിഴ് സിനിമകളിൽ നായക വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'സുമേഷ് & രമേഷ്' എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തയായ ദേവിക കൃഷ്ണൻ ആണ് നായിക വേഷത്തിൽ. ദേവികയുടെ ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
'ട്രാഫിക്' (ഹിന്ദി), 'മിലി', 'വേട്ട', 'ജമുനാപ്യാരി', അം അ: തുടങ്ങിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായ അനീഷ് ലാല് ആർ.എസ് ആദ്യമായി തമിഴിൽ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും 'അരികൊമ്പനുണ്ട്'.
തമിഴ്നാട്ടിലെ അതിമനോഹരമായ പച്ചൈമല, കൊല്ലിമല എന്നീ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ സിനിമയാണിത്. ഈ ചിത്രം വൈകാരികതയ്ക്കും മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിനു ഒപ്പം മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
ഒരു കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യവും അതിന്റെ ആക്രമണവും, കാടറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയും പറയുന്ന 'അരിക്കൊമ്പന്' ഡിസംബർ 11-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയേറ്ററുകളിലും പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടീസറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.
കേരളത്തെ വിറപ്പിച്ച അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന ആനയുടെ ചരിത്രം മലയാളികൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനാവില്ല. അരികൊമ്പന്റെ ആക്രമണവും അതിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണവും ഒട്ടേറെയാണ്. ആനയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിടികൂടിയതും സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടതും വലിയ വാർത്ത പ്രധാന്യം നേടിയിരുന്നു.
മലയാളത്തിൽ അരികൊമ്പൻ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിരവധി സിനിമകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാജിദ് യാഹിക 'അരികൊമ്പൻ' എന്ന പേരിൽ തന്നെ പുതിയൊരു ചിത്രം അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ 'അരിക്കൊമ്പൻ' എന്ന പേര് നറുക്ക് വീണതാകട്ടെ ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിനാണ്.