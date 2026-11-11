മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി വൻ വിവാദം; ആറ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി, ചില രാജ്യങ്ങള് പിന്മാറുന്നു
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ 15 രാജ്യങ്ങൾ പിന്മാറിയതാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് കാരണം.
Published : November 11, 2026 at 1:15 PM IST
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരത്തിൻ്റെ 75-ാം പതിപ്പിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം. സാൻ ജുവാനിലെ ജോസ് മിഗുവൽ അഗ്രെലോട്ട് കൊളീസിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫൈനലിന് മുന്നോടിയായി, മത്സരാർത്ഥികൾ പ്യൂർട്ടോ റിക്കോയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും വിവിധ റൗണ്ടുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ ചില വിവാദങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്.
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മത്സരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ 15 രാജ്യങ്ങൾ പിന്മാറിയതാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് കാരണം. വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില രാജ്യങ്ങൾ പിന്മാറിയപ്പോൾ, ഫ്രാഞ്ചൈസി തർക്കങ്ങൾ കാരണം ആറ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓസ്ട്രിയ വിക്ടോറിയ അമർസൺ, 2026-ലെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറുന്നതായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചു.
"ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച പല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാനമായും, എനിക്ക് എന്നോടും എൻ്റെ മൂല്യങ്ങളോടും സത്യസന്ധത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം എൻ്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്," എന്നാണ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പിന്മാറിയതിന് പിന്നാലെ വിക്ടോറിയ അമർസൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.
ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തനിക്ക് പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താനായെന്നും, തന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കാനും, എന്തൊക്കെ സഹിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ സഹിക്കാനാവില്ലെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
"മുന്നിലുള്ള പാത മനോഹരവും കരുത്തുറ്റതുമാണ്. എൻ്റെ കൈവശം സാഷോ (sash) കിരീടമോ ഇല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കരുത്തുണ്ട്. ഈ കിരീടം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ എനിക്കായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് എന്നെ ഒരു രാജകുമാരിയാക്കുന്നത്," എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
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വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ബൾഗേറിയ, അന-മരിയ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. "ഒരു വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചതിനാൽ, നമ്മുടെ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ബൾഗേറിയ, അന-മരിയയ്ക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഫൈനലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല," എന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മത്സരാർഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സെൻ്റ് മാർട്ടിനിൽ നിന്നുള്ള മാഡ്ലി മരിയൻ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരിക്കുന്നത്. മിസ് യൂണിവേഴ്സ് യാത്രയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുകയാണ് എന്നാണ് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.
"വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മനോഹാരിതയും പൂർണമായി മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട്, വലിയ നന്ദിയോടെയും ആവേശത്തോടെയുമാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്," എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2026'ൽ നിന്ന് ആറ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി
തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2026ൽ പങ്കെടുക്കില്ല. കോർപ്പറേറ്റ്, ഫ്രാഞ്ചൈസി തർക്കങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 75-ാമത് 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ്' മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്.
എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർഥികൾക്ക് ആഗോള വേദിയിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെങ്കിലും, അവർക്ക് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളും പദവികളും നിലനിർത്താം. വിയറ്റ്നാം ഈ വർഷം പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന 76-ാമത് 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ്' മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും.
കൂടാതെ, വിസ പ്രശ്നങ്ങളും യുഎസ് വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം നേപ്പാൾ, അംഗോള, സാംബിയ, സിംബാബ്വെ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ വർഷം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. 'മിസ് യൂണിവേഴ്സ് മാലിദ്വീപ്' അമിനാത്ത് യുയിൻ മുഹമ്മദും ഈ ആഗോള മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള കാരണം അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
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