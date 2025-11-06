മിസ് യൂണിവേഴ്സിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവം: വിവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംഘാടകൻ
തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന 'സാഷ് സെറിമണി' ചടങ്ങിനിടയിലാണ് മിസ് മെക്സിക്കോ ഫാത്തിമ ബോഷിനോട് ഇയാള് മോശമായി പെരുമാറിയത്. സമാന അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ഇന്ത്യക്കാരിയായ റേച്ചൽ ഗുപ്തയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
Published : November 6, 2025 at 2:44 PM IST
ബാങ്കോക്കില് നടന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2025 സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ മോശം പെരുമാറ്റത്തിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംഘാടകൻ നവാത് ഇത്സാരഗ്രിസിൽ. തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന സാഷ് സെറിമണിക്കിടയിലാണ് മിസ് മെക്സിക്കോ ഫാത്തിമ ബോഷിനോട് ഇയാള് മോശമായി പെരുമാറിയത്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫാത്തിമ ബോഷും സഹ മത്സരാർഥികളും വേദിവിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ആഗോള തലത്തിൽ വൈറലാവുകയും വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നവാത് ഇത്സാരഗ്രിസിൽ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞത്. പ്രശ്നത്തിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓര്ഗനൈസേഷനും ഇടപെട്ടിരുന്നു.
"ആർക്കെങ്കിലും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 75 ഓളം പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു." - നവാത് ഇത്സാരഗ്രിസിൽ പറഞ്ഞു.
Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.— Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025
Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ
വേദിയിൽ വച്ച് ഫാത്തിമ ബോഷിനെയും രാജ്യത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ 'ഡംപ്' എന്ന പരാമർശം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പുറത്ത് പോകണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ വിളിച്ച് പുറത്താക്കുമെന്നും ഇയാള് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെയാണ് ഫാത്തിമ ബോഷും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സഹ മത്സരാർഥികളും വേദിവിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്.
''നിങ്ങള് അപമാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലോ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലോ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല'' എന്നാണ് ഫാത്തിമ ബോഷ് പ്രതികരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രകോപിതനായ സംഘാടകൻ നവാത് ഇത്സാരഗ്രിസിൽ ഭീഷണി മുഴക്കി പുറത്ത് പോകാൻ നിർദേശിച്ചത്.
''ആരെങ്കിലും മത്സരം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇരിക്കുക'' എന്ന സംഘാടകൻ്റെ വാക്കുകള് കേള്ക്കാൻ നിൽക്കാതെയാണ് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മത്സരാർഥികള് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. നവംബർ നാലിന് നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള് ആഗോള തലത്തിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
നാടകീയ രംഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള് ഇതിനകം മില്ല്യണ് കണക്കിന് ആളുകളാണ് കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. #StandWithFatima, #RespectQueens തുടങ്ങിയ ഹാഷ്ടാഗുകളോടെയാണ് വീഡിയോ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ വ്യാപക വിമർശനങ്ങള് ഉയർന്നതോടെയാണ് ഇയാള്ക്ക് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നത്. സംഭവത്തിൽ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.
മത്സരങ്ങള്ക്ക് മേല്നോട്ടം വഹിക്കാനും ഭാവിയില് എല്ലാ മത്സരാർഥികള്ക്കും ബഹുമാനത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമുള്ള തൊഴില് അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കാനും മുതിര്ന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ തായ്ലന്ഡിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഫാത്തിമ ബോഷിന് വ്യാപക പിന്തുണയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചത്. ''സ്വയം നിലകൊള്ളുക എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലും വ്യക്തമായും കേൾക്കും'' എന്നാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2024 ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള വിക്ടോറിയ ക്ജേർ തെയിൽവിഗ് കുറിച്ചത്. അതേസമയം മത്സരം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
'കർമ്മ ഈസ് എ ക്യൂൻ' സമാന അനുഭവം പങ്കുവച്ച് റേച്ചൽ ഗുപ്ത
'കർമ്മ ഈസ് എ ക്യൂൻ' എന്നാണ് റേച്ചൽ ഗുപ്ത ഇസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ മോശം പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് റേച്ചൽ ഗുപ്ത സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. തനിക്കെതിരെ ബോഡി ഷെയിമിങ് നടത്തി എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ റേച്ചൽ ഗുപ്ത വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടക്കമാണ് റേച്ചൽ ഗുപ്ത പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: 'സ്ത്രീകൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്'? നിങ്ങളാണ് യഥാർഥ നായകർ'