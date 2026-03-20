വീരന് പാപ്പന് ഷാജി പാപ്പന്...! തിയേറ്റര് പൂരപ്പറമ്പാക്കി മിഥുനും പിള്ളേരും; ആട് 3 ആദ്യദിനം ഗംഭീര കലക്ഷന്
കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ഗംഭീര ഇന്ട്രോ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നത്തെ പോലെ പാപ്പന്റെ സ്റ്റൈല് ഇത്തവണയും ട്രെന്ഡാകുമെന്നുറപ്പാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 10:16 AM IST
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത ആട് 3 പാര്ട്ട് 1: വണ് ലാസ്റ്റ് റൈഡ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലും പുറത്തും വമ്പന് പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന കഥാസന്ദര്ഭങ്ങളും മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കുമൊപ്പം ഫാന്റസി ഘടകങ്ങളും കോര്ത്തിണക്കിയാണ് ഇത്തവണ സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള കഥയാണ് മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് ആട് 3 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയത്. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും രണ്ട് വേര്ഷന്, രണ്ട് തരം പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പതിവ് പോലെ ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കേന്ദ്രം. അപ്പുറത്ത് സാത്താന് സേവ്യറും സര്ബത്ത് ഷമീറും ഡ്യൂഡും പിപി ശശിയുമൊക്കെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇത്തവണ അന്താരാഷ്ട്ര തലവേദനകളും ഷാജി പാപ്പനെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്.
മികച്ച പ്രതികരണവുമായി ചിത്രം ആദ്യ ദിനം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആട് 3 തിയേറ്ററുകളിലെത്തി റിലീസ് ദിവസത്തില് ലോകമെമ്പാടുമായി 7.10 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് ആറ് കോടി രൂപയാണ്. ഒരു ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന മികച്ച കലക്ഷന് തന്നെയാണ് ആട് 3 ആദ്യദിനത്തില് ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രമാണ് ആറ് കോടി രൂപ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇനി വാരാന്ത്യം കൂടി വരുന്നതോടെ സിനിമയുടെ കലക്ഷന് വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് തന്നെ റെക്കോര്ഡ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയിരുന്നത്. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ജനപ്രിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായ 'ആട്' പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് 'ആട് 3' എന്നത്. റിലീസിനു മുൻപ് 3.40 കോടിയുടെ ബിസിനസാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജയസൂര്യ നായകനായ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന പ്രീ സെയില്സ് ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്.
തിയേറ്ററില് എട്ടുനിലയില് പൊട്ടിയ ഒരു പടത്തിനാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന തന്നെയാണ് ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയിലെ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ആഘോഷിച്ച മറ്റൊരു മലയാള സിനിമയും ഉണ്ടാവില്ല. കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ഗംഭീര ഇന്ട്രോ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യഭാഗത്തില് നീലക്കൊടുവേലിയും രണ്ടാം ഭാഗത്തില് കമ്മട്ടവുമാണ് തപ്പിയിറങ്ങിയതെങ്കില് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും അത്തരമൊരു വസ്തുവുണ്ട്. നക്ഷത്രധൂളി. ഭൂതം, വര്ത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം.
അടിമുടി ഹാസ്യ പടമാണെങ്കിലും ആക്ഷനും പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നാടന് തല്ല് മാത്രമല്ല യുദ്ധവും ഈ ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്നത്തെ പോലെ പാപ്പന്റെ സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ്. ഇത്തവണയും അത് ട്രെന്ഡാകുമെന്നുറപ്പാണ്.
ഫ്രൈഡേ ഫിലും ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്,
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. പി ആര് ഒ: വാഴൂര് ജോസ്.
