ETV Bharat / entertainment

മൈക്കൽ ഒടിടിയിലേക്ക്; റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു: മ്യൂസിക്കൽ ബയോപിക് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം

മൈക്കിള്‍ ജാക്‌സന്‍റെ ജീവിതം പറയുന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സിനിമ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത് എപ്പോള്‍, ഏത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍. വിവരങ്ങള്‍.

OTT RELEASE HOLLYWOOD MICHAEL JACKSON MICHAEL MOVIE
Biopic On Michael Jackson (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 11:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിഹാസ പോപ്പ് ഐക്കണ്‍ മൈക്കള്‍ ജാക്‌സന്‍റെ ജീവിതത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് മൈക്കില്‍. ആഗോളതലത്തിലുള്ള സംഗീത പ്രേമികളും സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുമൊക്കെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ തിയേറ്റര്‍ പ്രദര്‍ശനം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ഇതാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായ പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ഒടിടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മൈക്കില്‍.

മൈക്കള്‍ ജാക്‌സന്‍റെ ജീവിതം പറയുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒടിടി ആരാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പോപ്പ് ഐക്കണിന്‍റെ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറികളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് മൈക്കള്‍ 2026 ജൂൺ 9 ന് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റലായി പ്രീമിയർ ചെയ്യും. ചിത്രം ബുക്ക് മൈഷോ (Book My Show) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക.

സാധാരണഗതിയിലുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒടിടി റിലീസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ചിത്രം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ വീഡിയോ-ഓൺ-ഡിമാൻഡ് (TVOD) മോഡലാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇതിലൂടെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് സിനിമ ഡിജിറ്റലായി കാണുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം എന്നതാണ്.

മൈക്കിലിനെ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ കാണാം

ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്ന സിനിമ സബ്‌സ്ക്രിപിഷനിലുടെ കാണുകയോ ആ സിനിമ മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധാരണയായി സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന 30 ദിവസവും പ്ലേബാക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ 48 മണിക്കൂറും ലഭിക്കും. സിനിമ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അത് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കഴിയും.

മൈക്കൽ ഇന്ത്യയും വേൾഡ്‌വൈഡ് ബോക്‌സ് ഓഫീസും

150 മില്യൺ ഡോളറിലധികം ബജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച മൈക്കൽ, എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയ സംഗീത ബയോപിക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ ചിത്രം ഇതുവരെ ലോകമെമ്പാടുമായി 850 മില്യൺ ഡോളർ നേടി.

ആഭ്യന്തര (വടക്കേ അമേരിക്ക) ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് $340 മില്യൺ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ, ഈ ചിത്രം 80 കോടി ഡോളർ ($8.40 മില്യൺ) നേടി. ഇതിനകം തന്നെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയ സംഗീത ബയോപിക്കായി മൈക്കല്‍ മാറി. 900 മില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനം നേടി മൈക്കൽ അതിന്റെ റണ്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയിലും ജപ്പാനിലും അതിന്റെ പ്രകടനം അനുസരിച്ച് 1 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

സിനിമയെക്കുറിച്ച്

അന്റോയിൻ ഫുക്വ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രമാണ് മൈക്കില്‍. അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട തിരക്കഥാകൃത്ത് ജോണ്‍ ലോഗിനാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിയത്.

സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍മാരിലൊരാളായ മൈക്കൽ ജാക്‌സന്‍റെ അസാധാരണമായ ജീവിതവും കരിയറുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം. മൈക്കൽ ജാക്‌സന്‍റെ അനന്തരവൻ ജാഫർ ജാക്‌സൺ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഗായകന്‍റെ ഐകണിക് മാനറിസങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, വേദിയിലെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയുടെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ജാഫര്‍ കാഴ്‌ച വച്ചത്. ഇതോടെ ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ജാഫര്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ജൂലിയാനോ വാൽഡി ജാക്‌സന്‍റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജാക്‌സന്‍റെ അഞ്ച് വയസു മുതല്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പ് സൂപ്പർസ്റ്റാറായി ഉയർന്നുവരുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജാക്‌സന്റെ ഐതിഹാസിക കരിയറിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ മൈക്കൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെയും ഗാനങ്ങളുടെയും പുനരാവിഷ്‌കാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം, ആഗോള സംഗീത പ്രതിഭാസത്തിന്‍റെ ജീവിതം പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നാണ്.

Read More:

1. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടിയും കടന്ന് രാം ചരണ്‍ ചിത്രം; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി പെദ്ധി

2. ജനനായകന്‍ ഇനി വെള്ളിത്തിരയില്‍! മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു; വെളിപ്പെടുത്തി ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍

3. ചിരിയും യാത്രയും രുചികരമായ വിഭവങ്ങളും; ജപ്പാനില്‍ അടിച്ചുപൊളിച്ച് രശ്‌മിക

TAGGED:

OTT RELEASE
HOLLYWOOD
MICHAEL JACKSON
MICHAEL MOVIE
MICHAEL OTT RELEASE DAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.