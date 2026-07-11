'അവിടുന്നെന് ഗാനം കേള്ക്കാന് ചെവിയോര്ത്തിട്ടരികിലിരിക്കെ...' ഓർമകളിൽ എസ് ജാനകി...
മലയാളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഗീത പ്രതിഭ യാത്രയാകുന്നത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞ് നിന്ന സംഗീത ലോകത്തിൽ നിന്നുകൂടിയാണ്.
Published : July 11, 2026 at 8:58 PM IST
കാതുകൾക്ക് അമൃതമായി... മനസുകൾക്ക് കുളിരായി... താരാട്ടായും.... സാന്ത്വനമായും... ഇന്ത്യൻ സംഗീതപ്രേമികൾ അനുഭവിച്ച മാന്ത്രിക സംഗീത മാധുര്യം.... ജാനകിയമ്മ ഇനി ഓർമ. മലയാളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഗീത പ്രതിഭ യാത്രയാകുന്നത് ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞ് നിന്ന സംഗീത ലോകത്തിൽ നിന്നുകൂടിയാണ്.
എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത അനേകം ഗാനങ്ങളാണ് ആ മധുര ശബ്ദത്തില് പുറത്തിറങ്ങിയത്. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നണി പാടിയ ജാനകിയുടെ ആദ്യ മലയാളഗാനം 1964ല് യേശുദാസിനൊപ്പമായിരുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഈണം നൽകിയ യുഗ്മ ഗാനമായിരുന്നു അത്.
മലയാളം ഉൾപ്പടെ 18 ഭാഷകളിൽ നാല്പതിനായിരത്തോളം പാട്ടുകളാണ് ആരാധകരുടെ പ്രിയ ജാനകിയമ്മ പാടിയത്. മലയാളിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എസ് ജാനകിയുടെ പാട്ടുകൾക്ക് സ്ഥാനം മുൻ നിരയിലാണുള്ളത്. ഉണരൂ വേഗം നീ..., സ്വർണ്ണമുകില.., ആടി വാ കാറ്റേ.., മലർക്കൊടി പോലെ, തുമ്പീ വാ, സന്ധ്യേ..., നാഥാ നീ വരും, കിളിയേ കിളിയേ, കണ്ണു കണ്ണും.... അവയില് ചിലത് മാത്രം...
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സംഗീത വേദികൾക്ക് വിട ചൊല്ലി വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു സംഗീത മുത്തശ്ശി. 2017ൽ മൈസൂരിൽ ആയിരങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് സിനിമയിലും പൊതുവേദിയിലും പാടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. 1938ൽ ഗുണ്ടൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളപട്ടലയിൽ എപ്രിൽ 23ന് സിസ്തല ശ്രീരാമമൂർത്തിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകളായി ജനനം.
കുഞ്ഞുനാളിൽ എസ് ജാനകി സംഗീതവസാന കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ശരിയായ സംഗീത വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.ജാനകിയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. 1956ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ലളിതഗാനമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതിയില് നിന്നും പുരസ്കാരം വാങ്ങിയതോടെ എസ് ജാനകിയുടെ ഭാഗ്യതാരകം ഉദിച്ച് തുടങ്ങി.
1957ൽ സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ആദ്യ വർഷം തന്നെ അഞ്ച് ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിൽ എസ് ജാനകി പാടി. തമിഴിലായിരുന്നു തുടക്കം. ഭാഷയെ അറിഞ്ഞ് അർഥവും ഉച്ചാരണവും മനസിലാക്കിയാണ് ജാനകിയമ്മ ഗാനങ്ങള് ആലപിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കല് സംഗീത സംവിധായകന് പി.ഭാസ്കരന് ജാനകിയമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. എസ്.ജാനകിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത് മലയാളത്തിൽ നിന്നുമാണ്. പാടി തുടങ്ങിയ വർഷം മുതൽ ജാനകിയമ്മ മലയാളത്തിലുണ്ട്. ജാനകിയമ്മ പാട്ടിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതും മലയാളത്തിൽ നിന്നുമാണ്. എസ് ജാനകിയിലൂടെയാണ് ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ആദ്യമായി മലയാളത്തിലെത്തിയത്.
'അവിടുന്നെന് ഗാനം കേള്ക്കാന് ചെവിയോര്ത്തിട്ടരികിലിരിക്കെ...' എന്ന് ജാനകിയമ്മ പാടിയത് പോലെ അവര് പാടിയ ഒത്തിരിയൊത്തിരി ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഇനി ജാനകിയമ്മ ജീവിക്കട്ടെ...
പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ
മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശിയ അവാർഡ് നാലു തവണ എസ് ജാനകിക്ക് ലഭിച്ചു. 1976 ൽ `പതിനാറു വയതിനിലേ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ സിന്ദൂര പൂവേ... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനാണ് ആദ്യമായി ദേശിയപുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 1980 ൽ ഓപ്പോൾ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റുമാനൂർ അമ്പലത്തിൽ... എന്ന ഗാനത്തിനും 1984-ൽ തെലുഗു ചിത്രമായ `സിതാര'യിൽ വെന്നല്ലോ ഗോദാരി ആനന്ദം എന്ന ഗാനത്തിനും 1992 ൽ തമിഴിലെ ഇഞ്ചി ഇടുപ്പഴകാ... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനുമാണ് ദേശീയ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത്.
മികച്ച പിന്നണിഗായികയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് 14 തവണ, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് ഏഴു തവണ, ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് പത്തു തവണയും ഗായിക സ്വന്തമാക്കി. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ കലൈമാമണി പുരസ്ക്കാരം 1986 ലും സുർ സിംഗർ അവാർഡ് 1987ലും കേരളത്തിൽ നിന്നും സിനിമാ ആർക്കൈവർ അവാർഡ് 2002 ലും സ്പെഷ്യൽ ജൂറി സ്വരലയ യേശുദാസ് അവാർഡ് 2005 ലും സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ 2013 ൽ പത്മഭൂഷന് അർഹമായെങ്കിലും ജാനകി ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
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