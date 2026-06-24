'നിങ്ങളില്ലാതെ ഇത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല! ഈ ബഹുമതി സിനിമാ ലോകത്തിനും പ്രേക്ഷകര്ക്കും സമര്പ്പിക്കുന്നു'- മമ്മൂട്ടി
പത്മഭൂഷണ് അവാര്ഡ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം സിനിമാ ലോകത്തിനും പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 11:37 AM IST
പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതി മുര്മുവില് നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷം സിനിമാ ലോകത്തോടും പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മപുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂണ് 23) വൈകുന്നേരം രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് സമ്മാനിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുള്പ്പെടെ കേരളത്തില് നിന്ന് അഞ്ചുപേരാണ് പത്മബഹുമതിക്ക് അര്ഹരായത്.
"പത്മഭൂഷണ് ബഹുമതിയില് വിനയവും ആദരവും തോന്നുന്നു. ഈ അഭിമാനകരമായ അംഗീകാരത്തിന് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു ബഹുമതി അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട എന്റെ യാത്രയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്, നിങ്ങള്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളില്ലാതെ ഈ യാത്ര സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഓരോ ദിവസവും എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അനന്തമായ സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. ഈ പുരസ്കാരം സിനിമയെന്ന മനോഹര ലോകത്തിനും നിങ്ങള്ക്കും സമര്പ്പിക്കുന്നു", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.
രണ്ടാമത് സിവിൽ ഇൻവെസ്റ്റിറ്റ്യൂച്ചർ ചടങ്ങിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവില് നിന്ന് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ചടങ്ങില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭാ സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള എന്നിവര്ക്ക് അഭിവാദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം വാങ്ങാനായി രാഷ്ട്രപതിക്ക് അരികിലേക്ക് നടന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും കലയ്ക്കും നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് പുരസ്കാരം.
ഭാര്യ സുൽഫത്ത്, മകൾ സുറുമി, മകനും നടനുമായ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരും പുരസ്കാര വേദിയില് നടനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
പത്മവിഭൂഷൺ, ഏഴ് പത്മഭൂഷൺ, 56 പത്മശ്രീ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 65 പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്നലെ വിതരണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ പ്രതിഭകൾക്കാണ് നൽകിയത്.
മമ്മൂട്ടിക്കും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പുരസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് വി എസിന് പത്മവിഭൂഷണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി കെ ടി തോമസിന് പത്മവിഭൂഷണും ലഭിച്ചു.
പ്രശസ്ത ഗായിക അല്ഖ യാഗ്നിക്കിനും പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നടനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ആർ മാധവന് ഇന്ന് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിക്കും. നടന്മാരായ പ്രൊസെൻജിത് ചാറ്റർജി, ആർ മാധവൻ, അന്തരിച്ച സതീഷ് ഷാ എന്നിവർക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു.
1998 ല് രാജ്യം പദ്മശ്രീ നല്കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള് 28 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ് നല്കുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്കാരമുള്പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്റെതായ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന താരമാണ്. ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അനുഭവങ്ങള് പാളിച്ചകള്' എന്ന ചിത്രത്തില് ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റായാണ് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് 'ദേവലോകം' എന്ന ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടു. 'വില്ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആളുകള് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കെ ജി ജോര്ജിന്റെ 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തില് ഉപനായകനായി വേഷമിട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ദൈര്ഘ്യമേറിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്.
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