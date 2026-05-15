അമ്മയെ പോലെ കണ്ട് സ്‌പൂണ്‍ ഫീഡ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പങ്കാളി; മൂന്നാം വിവാഹം തകര്‍ന്നതിനെ കുറിച്ച് മീര വാസുദേവന്‍

മൂന്ന് വിവാഹങ്ങള്‍, 17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ തന്‍റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് 44 കാരിയായ മീര വാസുദേവന്‍.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 15, 2026 at 12:43 PM IST

ന്മാത്ര എന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഇടം പിടിച്ച നടിയാണ് മീര വാസുദേവ്. പിന്നീടും ചില ചിത്രങ്ങളില്‍ വന്നെങ്കിലും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലിലൂടെയാണ്.

44 കാരിയായ മീര ഇതിനിടെ മൂന്ന് വിവാഹം ചെയ്‌തു. തന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കയ്‌പേറിയ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും വേര്‍പിരിയലുകളെ കുറിച്ചും മീര ഇതിനിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.

തന്‍റെ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിച്ച മൂന്ന് മണ്ടന്‍ വിവാഹങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഐ ആം വിത്ത് ധന്യ വര്‍മയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നയിച്ച കാരണത്തെ കുറിച്ചും മീര വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് വിവാഹങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് തന്‍റെ 17 വർഷം വെറുതെ കളഞ്ഞുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ജീവിതംകൊണ്ട് ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അതിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും മീര പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളുടെയും സദോഹരിമാരുടെ കൂടെയും കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ അത് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയെന്നും മീര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"മൂന്ന് മണ്ടൻ കല്ല്യാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ 17 വർഷങ്ങൾ കളഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ എന്‍റെ മകനോട് പറയാറുണ്ട്. ബുദ്ധിപരമായി വർക്ക് ചെയ്‌തു കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സിനിമ, ഫിറ്റ്‌നസ്, മികച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നിവയെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമായിരുന്നു. എന്‍റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല.

എന്‍റെ അച്ഛന്റേയും അമ്മയുടേയും സഹോദരിയൂടേയും കൂടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലഴിക്കാമായിരുന്നു. അത് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു. എന്നെ വില കുറച്ച് കണ്ടവർ, എന്ന ബഹുമാനിക്കാത്തവർ, അവർക്കുവേണ്ടി അത്തരം ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം കളഞ്ഞു",-മീരാ വാസുദേവ് പറഞ്ഞു.

വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നടി വ്യക്തമാക്കി. വിശ്വാസ വഞ്ചനയും, ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങളും ചതിയും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തന്‍റെ മൂന്നാം വിവാഹം പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു. അതിന്‍റെ പുറത്താണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും താരം പറയുന്നു.

തന്‍റെ മകനോട് ആ വ്യക്തി കാണിച്ച സ്നേഹവും പരിഗണനയുമാണ് അന്ന് ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചത്. മകന് ഒരു നല്ല അച്ഛനെ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും ആ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റായിരുന്നു. പങ്കാളിയുടെ അമിതമായ ആശ്രിതത്വവും മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടും ആ ബന്ധം തകരാൻ കാരണമായെന്നും മീര പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല പങ്കാളിയെ അമ്മയെപ്പോലെ കണ്ട് 'സ്പൂൺ ഫീഡിങ്' ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മീരയുടെ വാക്കുകള്‍

‘‘എന്‍റെ വിവാഹജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് വെറും ഗോസിപ്പുകൾ മാത്രമായിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് എന്‍റെ ജീവിതമായിരുന്നു. മൂന്ന് വിവാഹങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ഈ സമൂഹം എന്നെ മുദ്രകുത്തുമ്പോൾ, അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒട്ടും വ്യാകുലപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം.

വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു തോന്നലിലല്ല. വിശ്വാസവഞ്ചന, ചതി, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം ഇതൊന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നോ എന്‍റെ മകനിൽ നിന്നോ പോലും വഞ്ചനയോ പീഡനമോ സഹിക്കില്ല, പിന്നെന്തിനാണ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് അത് സഹിക്കുന്നത്? ഒരു പങ്കാളി നമ്മളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായി കാണുമ്പോഴോ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും മകനും ഭീഷണിയാകുമ്പോഴോ അവിടെ തുടരുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. 'ഗാർഹിക പീഡനം' എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയും സഹിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. സഹിച്ചു ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പഴയകാലത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക പെൺകുട്ടിയല്ല ഞാൻ. സന്തോഷത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായാണ് ഞാൻ എന്നെ കാണുന്നത്.

എന്‍റെ മൂന്നാം വിവാഹം ഒരു വലിയ പ്രണയകഥയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ആ വ്യക്തി എന്‍റെ മകനോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും പരിഗണനയുമാണ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്. എന്‍റെ മകന് നല്ലൊരു അച്ഛനായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ, ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും ധാർമിക ബോധവും തമ്മിൽ ഒട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല. അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നം പങ്കാളിയുടെ അമിതമായ ആശ്രിതത്വമായിരുന്നു. പങ്കാളി എന്തിനാണ് എന്നെ ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ കണ്ട് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭാര്യ എന്നത് അമ്മയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം തോന്നുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് തുല്യനായ ഒരാളെയല്ലേ പങ്കാളിയായി വേണ്ടത്? അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല.

തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, ആ 'മൂന്ന് മണ്ടൻ വിവാഹങ്ങൾ' കാരണം എന്‍റെ യൗവനത്തിലെയും കരിയറിലെയും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ സമയം എനിക്ക് സിനിമയ്ക്കോ, എന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനോ, ഫിറ്റ്നസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമോ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായി ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നു. സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ അർഹതയുള്ളവളാണെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് അലഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ അർഹയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ആ തിരിച്ചറിവ് എന്നെ കൂടുതൽ കരുത്തയാക്കി", മീര വാസുദേവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

താന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഔദ്യോഗികമായി സിംഗിള്‍ ആണെന്നും ജീവിതത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോള്‍ തന്‍റെ കയ്യിലാണെന്നും മീര പറഞ്ഞു. ആരോടും പകയോ പരാതിയോ ഇല്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാത്തി. സാമ്പത്തിക സ്വതന്ത്ര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് മറികടക്കാം. എന്റെ മകന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാതൃകയാകാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കി.

കുടുംബ വിളക്ക് എന്ന സീരിയലിന്‍റെ ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്നു മീരയുടെ മൂന്നാം ഭര്‍ത്താവ്. സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നതും വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും. പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് വിപിന്‍. കൊയമ്പത്തൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം.

2005 ലാല്‍ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനായിരുന്ന അശോക് കുമാറിന്റെ മകൻ വിശാൽ അഗർവാളിനെ മീര വിവാഹം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം 2010 ല്‍ ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് 2012 ൽ മലയാള സിനിമാ നടൻ ജോൺ കൊക്കനും മീരയും വിവാഹിതരായി. അതിൽ ഒരു മകനുണ്ട് അരിഹ് ജോൺ. 2016 ൽ മീരയും ജോണും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു.

