നായികയെത്തി; L366 ല്‍ മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം മീരാ ജാസ്‌മിനും, ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്‍

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മീരാ ജാസ്‌മിനും മോഹന്‍ലാലും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നത്.

മീരാ ജാസ്മിന്‍, തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
രാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍- തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന L366. ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹിറ്റ് കോമ്പോകള്‍ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റിനുമായി കാതോര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത് മീരാ ജാസ്‌മിന്‍ ആണ്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മീരാ ജാസ്‌മിനും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് L366 നായി മീരാ ജാസ്‌മിന്‍ ലൊക്കേഷനിലെത്തിയത്. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധായകന്‍ തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

L366 Pooja (Special Arrangement)

അടുത്തിടെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ടി എസ്. ലവ്‌ലജൻ എന്ന പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്റ്റര്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് ഈ പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചത്.

നേരത്തെ മോഹന്‍ലാല്‍ താടിവടിച്ച് മീശ പിരിച്ചുള്ള മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രവും ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ചുമ്മാ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയായിരുന്നു ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നത്.

ആഷിഖ് ഉസ്മാന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിൻ്റെ ബാനറില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് L366. തുടരും എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

L366 Pooja (Special Arrangement)

ഷാജി കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. തുടരും ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനും സംഗീതം നല്‍കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹര്‍ഷനും ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍ ഗോകുല്‍ ദാസുമാണ്. സൗണ്ട് ഡിസെന്‍ വിഷ്ണു ഗോവിന്ജ് നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന മഷര്‍ ഹംസയാണ്.

നേരത്തെ ഓസ്റ്റിന്‍ ഡാന്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ രതീഷ് രവിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ L365 അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഓസ്റ്റിന്‍ ഈ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് മാറുകയും തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ L366 പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ആയിരുന്നു. രതീഷ് രവി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്കറെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ ജാവ, സൗദി വെള്ളക്ക, തുടരും എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'L366' എന്ന് താത്കാലികമായി പേരു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം. നേരത്തെ സന്ത്യന്‍ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്‌ത രസതന്ത്രം, ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന ചിത്രങ്ങളിലാണ് മീരാ ജാസ്‌മിനും മോഹന്‍ലാലും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്.

തുടരും എന്ന ചിത്രം പൂർത്തിയാകുന്ന അതേ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് L366 ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. തൊടുപുഴക്കടുത്ത്, കലൂർ ഐപ്പ് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് സിനിമയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറാമത്തെ ചിത്രവും, ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചിത്രവുമാണിത്.

L366 Pooja (Special Arrangement)

ഒരു സാധാരണ പൊലീസ് സബ്ബ് ഇൻസ്പക്ടറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹൻലാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്കാണ് ചിത്രം കടന്നുപോകുന്നത്. വെറും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ സംഘർഷമാകുന്നു എന്നതായിരുന്നു തുടരും സിനിമയിലൂടെ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ, ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നതെന്തായിരിക്കും ? എങ്ങനെ സംഘർഷഭരിതമാകുന്നു ? റിയലിസ്റ്റിക്ക് ഇമോഷണൽ ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ജോണറിലൂടെ ഇതിനുത്തരം തേടുകയാണ് തരുൺ മൂർത്തി ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ.

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ പൊലീസ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞെത്തുന്ന ഈ കഥാപാത്രം പുതിയ ഗറ്റപ്പിലുമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കു മുന്നിൽ എത്തുന്നത്.

തൊടുപുഴ,ശബരിമല, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും. സെൻട്രൽ പിക്ച്ചേഴ്‌സ് ആണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.

മനോജ്.കെ. ജയൻ, ജഗദീഷ്,ഇർഷാദ്, വിഷ്ണു.ജി. വാര്യർ, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന,സജീവൻ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇഷ്ക്ക് ,ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, മഹാറാണി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ.

ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, എഡിറ്റിംഗ്- വിവേക് ഹർഷൻ, കലാസംവിധാനം - ഗോകുൽ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ. കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ - മഷർ ഹംസ, കോ-ഡയറക്ടർ - ബിനു പപ്പു, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മിറാഷ് ഖാൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അനസ് വി, സ്റ്റിൽസ് - അമൽ.സി. സദർ, ഓഡിയോ ഗ്രാഫി - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ -ജോമോൻ ജോയ്, ചാലക്കുടി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- എസാന്‍, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

