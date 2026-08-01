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'ചില വിടപറച്ചിലുകള്‍ എളുപ്പമല്ലെന്ന്' തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി; 'അതിമനോഹരം' ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മീര ജാസ്‌മിന്‍

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മീരാ ജാസ്‌മിനും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരം.

MEERA JASMINE MOHANLAL ATHIMANOHARAM tharun moorthy director
Athimanoharam Movie Location Scenes (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 12:58 PM IST

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മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'അതിമനോഹരം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ചിത്രത്തിന്‍റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത് മീര ജാസ്‌മിന്‍ ആണ്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്‍ലാലും മീരാ ജാസ്‌മിനും ഒരുമിക്കുന്നതിന്‍റെ ആവേശവും പ്രേക്ഷകരിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ തന്‍റെ ഭാഗങ്ങള്‍ പുര്‍ത്തിയായിക്കിയിരിക്കുകയാണ് നടി മീര ജാസ്‌മിന്‍. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംവിധായകന്‍ തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും ചിത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

"ഞങ്ങളുടെ നായികയോട് ഇന്ന് വിട പറയുന്നു... സെറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സന്തോഷത്തിനും, സ്നേഹത്തിനും, മനോഹരമായ ഊർജത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി, മീര ജാസ്‌മിന്‍. ചില വിടപറച്ചിലുകൾ ഒരിക്കലും എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഓർമ്മകളാണ് ഈ യാത്രയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിമനോഹരം ആക്കിയത്", സംവിധായകന്‍ മീരാ ജാസ്‌മിനുമായുള്ള ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കുറിച്ചു.

"നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വലിയൊരു ബഹുമതിയാണ്. വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് മറ്റൊരു മാജിക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു", മറുപടിയായി മീര ജാസ്‌മിന്‍ കുറിച്ചു.

ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും മീര ജാസ്‌മിനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'അതിമനോഹരം'. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പുതിയ പോസ്റ്ററിലും ഇരുവരുടെയും കെമിസ്ട്രി ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീരയുടെ സാരി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ കാണിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

"കുടുംബമെന്ന് അയാൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അയാളുടെ ലോകം തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്‌മാന്‍ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ 24-ന് ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ചിത്രത്തിൽ ടി. എസ്. ലൗലജൻ എന്ന സാധാരണക്കാരനായ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന വൈകാരികവും സംഘർഷഭരിതവുമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

മോഹൻലാലിനും മീര ജാസ്മിനുമൊപ്പം ലാലു അലക്സ്, മനോജ് കെ. ജയൻ, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, സുധീഷ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സജീവൻ, ശ്രീനാഥ് ബാബു, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

രതീഷ് രവിയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം ഷാജി കുമാർ, സംഗീതം ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിംഗ് വിവേക് ഹർഷൻ എന്നിവരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ', 'സൗദി വെള്ളക്ക', 'തുടരും' എന്നീ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം തരുൺ മൂർത്തി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ 'അതിമനോഹരത്തിനായി' സിനിമാപ്രേമികൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ട ചിത്രീകരണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായ ചിത്രത്തിന്‍റെ അവസാനഘട്ട ഷൂട്ടിംഗ് തൊടുപുഴ, കൊച്ചി, ശബരിമല, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൊടുപുഴയായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. നിലവിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ചിത്രീകരണം അതിവേഗം നടക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തോടെ സിനിമയുടെ ശബരിമല ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന വിവരം. ഇതിനുപുറമേ മുംബൈയിലും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനവാരത്തോടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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