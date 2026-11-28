'ലക്കി ഭാസ്കറി'ന് പിന്നാലെ എത്തിയ അമ്മ വേഷങ്ങൾ നിരസിച്ചു; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി മീനാക്ഷി ചൗധരി
നാഗ ചൈതന്യയും മീനാക്ഷി ചൗധരിയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം വൃഷകർമയുടെ വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 12:49 PM IST
'ലക്കി ഭാസ്കര്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികള്ക്കും ഏറെ സുപരിചിതയായ താരമാണ് മീനാക്ഷി ചൗധരി. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ നായികയായി തിളങ്ങി താരം കരിയറില് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന നടികൂടിയാണ്.
ഓരോ സിനിമയിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് താരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.'ലക്കി ഭാസ്കർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി സിനിമകളിൽ അമ്മ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അവയെല്ലാം നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മീനാക്ഷി ചൗധരി.
ഒരിക്കൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നാണ് താരത്തിന്റെ നിലപാട്. പുതിയ ചിത്രമായ 'വൃഷകർമ'യുടെ വിശേഷങ്ങളും ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും താരം പങ്കുവെച്ചു.
അടുത്തിടെ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മീനാക്ഷി തന്റെ സിനിമാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മനസുതുറന്നത്. ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ കഥയും കഥാപാത്രവും തനിക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം നൽകുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനുപകരം വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനാണ് താൽപ്പര്യമെന്നും മീനാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി.
"ലക്കി ഭാസ്കർ കണ്ടതിനുശേഷം നിരവധി പേർ എനിക്ക് അമ്മ വേഷങ്ങള്ക്കായുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അവ സ്വീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഥയും കഥാപാത്രവും പുതുമയുള്ളതായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു സിനിമ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു", മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.
ഒരു അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് താൻ എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള സിനിമകളിലും സമാനമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഓരോ സിനിമയും അഭിനയജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അനുഭവമാകണമെന്നുമാണ് തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്നും മീനാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി.
'വൃഷകർമ'യിൽ വിദ്യാർഥിയായി മീനാക്ഷി
കരിയറിലെ പുതിയ ചിത്രമായ 'വൃഷകർമ'യെക്കുറിച്ചും അഭിമുഖത്തിൽ മീനാക്ഷി വിശദമായി സംസാരിച്ചു. നാഗ ചൈതന്യ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ദക്ഷ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന, കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള യുവതിയാണ് ദക്ഷ. കഥാപാത്രത്തിന് രസകരമായൊരു യാത്രയുണ്ടെന്നും സംവിധായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പൂർണമായി മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.
സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടതിനുശേഷം നാഗ ചൈതന്യയ്ക്കൊപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുത്തതായും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. വർക്ക്ഷോപ്പിനിടെ ചിത്രത്തിലെ നിരവധി രംഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സംവിധായകൻ കാർത്തിക് ദണ്ഡുവിന്റെ ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനായിരുന്നു ഈ പരിശീലനം. ദക്ഷ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.
'വൃഷകർമ'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ഉയരങ്ങളോടുള്ള തന്റെ ഭയമായിരുന്നുവെന്നും മീനാക്ഷി വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചില പ്രധാന രംഗങ്ങളുണ്ട്. ഉയരങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്ന തനിക്ക് അത്തരം രംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അവ പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"എനിക്ക് ഉയരങ്ങളെ വളരെയധികം പേടിയാണ്. ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില സീക്വൻസുകൾ സിനിമയിലുണ്ട്. അവ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതേസമയം, ആ രംഗങ്ങൾ വളരെ രസകരവുമായിരുന്നു. അവയെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ചു", മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിൽ നിരവധി ആക്ഷൻ സ്വഭാവമുള്ള രംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കൂടാതെ വിപുലമായ സിജിഐ, വിഎഫ്എക്സ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയധികം ഗ്രാഫിക്സ് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'വൃഷകർമ' തനിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും മീനാക്ഷി വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെയും ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തെയും കുറിച്ചും മീനാക്ഷിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. സാധാരണ ഹൊറർ, പുരാണ ചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവമായിരിക്കും 'വൃഷകർമ' പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുകയെന്നാണ് താരത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണവും അവതരണരീതിയും അതിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുമെന്നും മീനാക്ഷി പറഞ്ഞു.
സംവിധായകൻ കാർത്തിക് ദണ്ഡുവിന്റെ മുൻചിത്രമായ 'വിരൂപാക്ഷ'യുമായും താരം 'വൃഷകർമ'യെ താരതമ്യം ചെയ്തു. രണ്ട് സിനിമകൾക്കും ശക്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും അതേസമയം പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന വാണിജ്യഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും മീനാക്ഷി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പുരാതനകാലത്തെ നിഗൂഢതകളും അമാനുഷിക ശക്തികളും പ്രമേയമാകുന്ന ചിത്രമാണ് 'വൃഷകർമ'. നാഗ ചൈതന്യയും മീനാക്ഷി ചൗധരിയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാർത്തിക് ദണ്ഡുവാണ്. എസ്വിസി, സുകുമാർ റൈറ്റിംഗ്സ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ബി.വി.എസ്.എൻ പ്രസാദാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ബാപിനീഡുവാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 4-ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.