സൂപ്പര്സ്റ്റാര് സിനിമകള് മുതല് വമ്പന് റിലീസുകള് വരെ; മെയ്യില് ബോക്സ് ഓഫിസില് ഏറ്റുമുട്ടാന് ഒട്ടേറെ മലയാള ചിത്രങ്ങള്
സിനിമാസ്വാദകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തിയേറ്ററുകളില് റിലീസിനെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 7:18 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ഏറെ ആവേശം നിറയ്ക്കുന്ന മാസമാണ് മെയ് 2026. സൂപ്പര്സ്റ്റാറുകളുടേതടക്കം വമ്പന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തിയേറ്ററുകളില് മാറ്റുരയ്ക്കാന് എത്തുന്നത്. വൈവിധ്യമാര്ന്ന കഥകളും ആക്ഷനും, ഇന്വസ്റ്റിഗേഷനും, കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറും അങ്ങനെ വിവിധ ജോണറിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മെയ്യില് എത്താന് പോകുന്നത്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലൊരുങ്ങുന്ന ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ ചിത്രങ്ങളും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മേയ് മാസത്തിൽ സിനിമാസ്വാദകരെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ…
1. പേട്രിയറ്റ്
മഹേഷ് നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മലയാളത്തിന്റെ വമ്പന് താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും പതിനെട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, നയന്താര, രേവതി എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരനിരയും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന.
ചിത്രത്തിന്റെതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറും ട്രെയിലറുമെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് പേട്രിയറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. മെയ് 1 ന് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
2. വരവ്
ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്. 'ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്മ്പാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ മികച്ച എട്ട് ആക്ഷനുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ റാണിയായ വാണി വിശ്വനാഥ് കൂടി ജോജുവിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
പ്ലാൻ്റർ മാർക്കിടയിലെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അര ഡസനിലേറെ ആക്ഷനുകളാണുള്ളത്.
മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്. ഇരുവരുടെയും കോമ്പോ ഗംഭീരമാക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാജി കൈലാസും ജോജുവും. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പേട്രിയറ്റ് റിലീസ് ദിനമായ മെയ് 1 ന് തന്നെയാണ് വരവും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
3. ദൃഢം
ഷെയ്ന് നിഗം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ദൃഢം. നവാഗതനായ മാര്ട്ടിന് ജോസഫാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇ ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ജീത്തു ജോസഫ് (ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസ്) എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്.
മൂന്നാറാണ് പശ്ചാത്തലത്തില് കുഴിനിലം എന്നൊരു നാട്ടിന്പുറത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വിജയ് രാധാകൃഷ്ണന് ( ഷെയ്ന് നിഗം) ചാര്ജെടുക്കുന്നതും പിന്നീട് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. താന് ഏറെ അഗ്രഹിച്ച ഒരു ജോലിയില് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിലറിന്റെ തുടക്കമെങ്കില് പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഞ്ജാത മൃതദേഹം കാണുന്നതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
മുകേഷ് ആർ മെഹ്ത, സി.വി. സാരഥി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോമോൻ ജോൺ, ലിന്റോ ദേവസ്യ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. മെയ് എട്ടിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
4. കാട്ടാളൻ
ക്യൂബ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സിന്റെ ബാനറില് ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമിച്ച് പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ. ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ, ദുഷാര വിജയൻ, സുനിൽ, കബീർ സിംഗ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.
വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന സൂചന. അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം മൃഗങ്ങൾക്കും, ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ചിത്രം കാടിനോടും മൃഗങ്ങളോടും സാഹസ്സികമായി പോരാടുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പെ, ദുഷാര വിജയൻ, സുനിൽ, കബീർ സിംഗ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'കാട്ടാളൻ'. ക്യൂബ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷരീഫ് മുഹമ്മദാണ് നിർമാണം. സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോൾ ജോർജ്, ജോബി വർഗീസ്, ജെറോ ജേക്കബ് എന്നിവരാണ്. സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത് 'ബിഗ് ബി', 'ചാപ്പ കുരിശ്', 'മുന്നറിയിപ്പ്', 'ചാർലി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരൻ ഉണ്ണി ആറാണ്. എഡിറ്റിങ് നിർവഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദും. മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
5. അതിരടി
ബേസിൽ ജോസഫ്, ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന പക്കാ മാസ് എന്റർടെയ്നർ ചിത്രമാണ് അതിരടി. അരുണ് അനിരുദ്ധന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ബേസില് ജോസഫ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സിന്റെ ബാനറില് ബേസില് ജോസഫും അനന്തു എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സിന്റെ ബാനറില് അനന്തു എസുമാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ സമീര് താഹിറും ടൊവിനോ തോമസും ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കോ-പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്.
സാം ബോയ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു കോളേജ് വിദ്യാര്ഥിയായാണ് ബേസില് ഈ ചിത്രത്തിലഭിനയിക്കുന്നത്. കോളജ് വിദ്യാര്ഥിയുടെ ഗംഭീര മേക്കോവറില് ബേസിലെത്തിയത് ആരാധകരെ ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ബേസിലിനെ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കില്, മാസ് ലുക്കിലാണ് ടോവിനോ തോമസിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബേസില് ജോസഫ് - ടോവിനോ തോമസ് - വിനീത് ശ്രീനിവാസന് ടീമിൻ്റെ തകര്പ്പന് പ്രകടനം ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് സൂചന. റിയ ഷിബുവും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
6. മോളിവുഡ് ടൈംസ്
നസ്ലിന്, സംഗീത് പ്രതാപ്, ഷറഫുദ്ദീന് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ആണ് നിര്മിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ പോസ്റ്ററുകളും നസ്ലിന്റെ നൃത്തമൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.
സുന്ദര സുരഭിലമായ ജീവിതം എന്ന മിഥ്യാ സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ സിനിമ കാണരുത്' എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെ പോസ്റ്റര് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘മുകുന്ദന് ഉണ്ണി അസ്സോസിയേറ്റ്സ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഭിനവ് സുന്ദര് നായക് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. ‘ രാമു സുനിലാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വജിത്ത് ഒടുക്കത്തിൽ. സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ്. മെയ് 14 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
7. ദൃശ്യം 3
മലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകര് ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം 3. ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ദൃശ്യം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുതല് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കുള്ളത്. ഇത്തവണ ജോര്ജു കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. വരുണിന്റെ കൊലപാതകത്തില് ജോര്ജു കുട്ടിയും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ നാലാം ക്ലാസുകാരന്റെ ബുദ്ധിയിലുദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകര് നോക്കുന്നത്.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. റിലീസീന് മുമ്പ് തന്നെ 350 കോടി രൂപാ പ്രീ ബിസിനസ് നേടിയ പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് 'ദൃശ്യം3' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.പനോരമാ സ്റ്റുഡിയോസാണ് സിനിമയുടെ ആഗോള തിയേറ്ററിക്കൽ, ഓവർസീസ്, ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.
8. കറുപ്പ്
സൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് കറുപ്പ്. ആര് ജെ ബാലാജിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മെയ് 14 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം സൂര്യയും തൃഷയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. വൈറൽ ഹിറ്റുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.
ഇന്ദ്രൻസ്, നാട്ടി, സ്വാസിക, അനഘ മായ രവി, ശിവദ, സുപ്രീത് റെഡ്ഡി, മൻസൂർ അലി ഖാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.