ETV Bharat / entertainment

മാത്യൂ തോമസിന്‍റെ 'സുഖമാണോ സുഖമാണ്' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചിത്രം എവിടെ എപ്പോള്‍ കാണാം

മാത്യു തോമസും ദേവിക സഞ്ജയ്‌യും ആദ്യമായി ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്.

SUKHAMANO SUKHAMANU OTT RELEASE MATHEW THOMAS MOVIE DEVIKA SANJAY ARUNLAL RAMACHANDRAN DIRECTOR
Sukhamano Sukhamanu (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 25, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായ മാത്യൂ തോമസും ദേവിക സഞ്ജയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രണയ സമ്മാനമായി ഫെബ്രുവരി 13ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അരുണ്‍ ലാല്‍ രാമചന്ദ്രൻ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.

മാത്യു തോമസ്, ദേവികാ സഞ്ജയ് എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ ജഗദീഷ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റസ് ചിത്രമാണ് സുഖമാണോ സുഖമാണ്. ചിരിയും ഇമോഷന്‍സും ഒരുപോലെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആമസോണ്‍ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. മെയ് 29 മുതല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

ലൂസിഫര്‍ സര്‍ക്കസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഗൗരവ് ചനാനയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ഫടികം ജോര്‍ജ്, കുടശ്ശനാട് കനകം, നോബി മാര്‍ക്കോസ്, അഖില്‍ കവലയൂര്‍, മണിക്കുട്ടന്‍, ജിബിന്‍ ഗോപിനാഥ്, അബിന്‍ ബിനോ, തബ റീമ, ഗായത്രി മയൂര, സന്ധ്യാ മനോജ് എന്നിവരാണ്.

ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓവര്‍സീസ് വിതരണാവകാശം പ്ലോട്ട് പിക്‌ചേഴ്‌സ് ആണ്. ലൂസിഫര്‍ മ്യൂസികിനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്‌സ്.

സുഖമാണോ സുഖമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഡി ഓ പി : ടോബിന്‍ തോമസ്, എഡിറ്റര്‍ : അപ്പു ഭട്ടതിരി, മ്യൂസിക് : നിപിന്‍ ബെസെന്റ്, കോ പ്രൊഡ്യൂസര്‍: ഗരിമ വോഹ്ര,അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍ : അര്‍ച്ചിത് ഗോയല്‍, ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് : രാകേന്ത് പൈ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ : ജിനു പി. കെ, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ : കിഷന്‍ സപ്ത, സൗണ്ട് മിക്‌സിങ് : ഹരി പിഷാരടി, ആര്‍ട്ട് ഡയറക്റ്റര്‍ : ബോബന്‍ കിഷോര്‍, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ : സുഹൈല്‍ എം, വസ്ത്രാലങ്കാരം : ഷിനു ഉഷസ്, മേക്കപ്പ് : സിജീഷ് കൊണ്ടോട്ടി, കളറിസ്റ്റ് : ലിജു പ്രഭാകര്‍, കാസ്റ്റിങ് : കാസ്റ്റ് മി പെര്‍ഫെക്റ്റ്, സ്റ്റില്‍സ്: നന്ദു ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ഡിസൈന്‍ : മാക്ഗുഫിന്‍, പി ആര്‍ ഓ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്: പ്രതീഷ് ശേഖര്‍.

2019 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മാത്യു തോമസ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയത്. പിന്നീട് മലയാളം തമിഴ് ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്യുവിനെ തേടിയെത്തി.

ഫഹദ് ഫാസില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഞാന്‍ പ്രകാശന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയ താരമാണ് ദേവിക സഞ്ജയ്. വണ്‍സ് അപ്പോണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ കൊച്ചി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ദേവിക നായികയായി എത്തിയത്.

Read More:

1. ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പ്! വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന്‍ ജൂണില്‍? ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകള്‍ റിലീസ് തിയതി എത്തി

2. 'കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുന്‍പേ എന്‍റെ കുട്ടി വധുവായി'; സഹോദരിക്ക് ഹൃദയത്തില്‍ പൊതിഞ്ഞ വിവാഹ ആശംസയുമായി രജിഷ വിജയന്‍

3. ചെക്കന്‍ ഇത്തവണയും തിയേറ്റര്‍ തൂക്കുമോ! ഹൊറര്‍ സംവിധായകനാകാന്‍ നസ്‌ലിന്‍; മോളിവുഡ് ടൈംസ് ടീസര്‍ എത്തി

TAGGED:

SUKHAMANO SUKHAMANN OTT RELEASE
MATHEW THOMAS MOVIE
DEVIKA SANJAY
ARUNLAL RAMACHANDRAN DIRECTOR
SUKHAMANO SUKHAMANN OTT DETAILS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.