ഹൊറര് ഫാന്റസി കോമഡിയുമായി നെല്ലിക്കാംപൊയില് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്; വിഷമം പറയാന് പോലും ഒരു പ്രണയം ഇല്ലെന്ന് മാത്യു തോമസ്
മാത്യു തോമസ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം നെല്ലിക്കാംപൊയില് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി. പ്രശസ്ത എഡിറ്റര് നൗഫല് അബ്ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഒരു ഹൊറര് ഫാന്റസി കോമഡി ത്രില്ലറാണ് ചിത്രം.
Published : October 21, 2025 at 5:28 PM IST
മാത്യു തോമസ് നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'നെല്ലിക്കാംപൊയില് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്'. പ്രശസ്ത എഡിറ്റര് നൗഫല് അബ്ദുള്ള ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി. ഒരു ഹൊറര് ഫാന്റസി കോമഡി ത്രില്ലറായാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നെല്ലിക്കാംപൊയില് എന്ന ഗ്രാമത്തില് നടക്കുന്ന ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധായകര്ഷിക്കുകയാണ്. ഓഗസറ്റ് 24നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
ചിത്രം റിലീസിനൊരുങ്ങുമ്പോള് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് പരിപാടികളുടെ തിരക്കിലാണ് താരങ്ങളും. ഇപ്പോഴിതാ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാത്യു തോമസിന്റെ വാക്കുകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്. നടിയും അവതാരകയുമായ പേളി മാണിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മാത്യു ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്.
പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് കാര്യമായി അറിയില്ലെന്നാണ് മാത്യു പറയുന്നത്. തനിക്ക് പ്രണയത്തില് ഒട്ടും ഭാഗ്യമില്ലെന്നും മാത്യു പറഞ്ഞു. "വിഷമം പറയാന് പോലും ഒരു ലവ് ഇല്ല. എന്നെക്കാളും ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുവാണ്. കാണുമ്പോള് കൊതിയാകും," മാത്യു തോമസ് പറഞ്ഞു. പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള മാത്യുവിന്റെ മറുപടിയാണിത്.
ഇതിന് പിന്നാലെ പേളിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യമെത്തി. എങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെയാണ് മാത്യുവിന് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്, എങ്ങനത്തെ പെണ്ണ് എന്നൊന്നുമില്ല, പെണ്ണായാല് മതി എന്നായിരുന്നു മറുപടി.
സുനു എവി, ജ്യോതിഷ് എം എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ രചന നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ ആന്ഡ് എച്ച്.എസ് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് അബ്ബാസ് തിരുനാവയ, സജിന് അലി, ഹംസ തിരുനാവയ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിമൽ ടികെ, കപിൽ ജവേരി, ഗുർമീത് സിംഗ് എന്നിവരാണ് സഹനിർമ്മാണം.
യക്സാൻ ഗാരി പെരേര, നേഹ എസ് നായർ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഭിലാഷ് ശങ്കർ ഛായാഗ്രഹണവും നിര്വ്വഹിച്ചു. സംവിധായകന് നൗഫൽ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജേഷ് താമിയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിര്മ്മാതാവ്.
കലാസംവിധാനം - നവാബ് അബ്ദുള്ള, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - മെൽവി ജെ, മേക്കപ്പ് - റോണെക്സ് സേവ്യർ, ഗാനരചന - വിനായക് ശശികുമാർ, വേദൻ, മനു മഞ്ജിത്ത്, കിംഗ് ഒറെഖ്, ഗബ്രി, ഡോപ്പ് ഡാഡി, വിഎഫ്എക്സ് - പിക്ചോറിയല് എഫ്എക്സ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിക്കി, ഫൈനല് മിക്സ് - എം ആർ രാജകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഡേവിസൺ സിജെ, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റുകൾ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
