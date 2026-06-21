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അമ്മയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ശ്വേതാ മേനോൻ, കപട പ്രവർത്തിയെന്ന് ബാബുരാജ്, മോശം സ്ഥിതിയെന്ന് അൻസിബ

ഭരണസമിതിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഇനി സംഘടന താത്‌കാലികമായി രമേഷ് പിഷാരടി നയിക്കും. അതേസമയം, അടിയന്തര തത്‌കാലിക ചുമതലയുമായി അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയിൽ ഗണേഷ് കുമാർ അടങ്ങുന്ന നിരയാണ് അംഗങ്ങൾ.

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AMMA - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:30 PM IST

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എറണാകുളം: ശ്വേതാ മേനോൻ അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി അമ്മയിൽ നിന്നും രാജിവച്ചു. പിന്നാലെ അടിയന്തര തത്‌കാലിക ചുമതലയുമായി അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഇനി തത്‌കാലികമായി സംഘടന രമേഷ് പിഷാരടി നയിക്കും. ഗണേഷ് കുമാർ അടങ്ങുന്ന നിരയാണ് അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ. നടൻ ജഗദീഷിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്ക് നാലുമാസത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. പുതിയ സംഘടന ഭാരവാഹിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും. രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഗണേഷ് കുമാർ, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, കൃഷ്‌ണപ്രഭ, സാദിഖ്, ആശ അരവിന്ദ്, റോണി, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ദേവി ചന്ദന തുടങ്ങിയവരാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ ഭരണസമിതിയിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭിന്നിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. സംഘടനയിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക അംഗത്വം വരെ ശ്വേതാ മേനോൻ രാജിവച്ചു. ഭരണസമിതിയെ തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഉണ്ണി ശിവപാൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെന്ന് ശ്വേത

കുറ്റാരോപിതരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ പക്കലേയ്ക്ക്‌ സംഘടനയുടെ ഭരണം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നെന്നും ശ്വേതാ മോനോൻ ഉന്നയിച്ചു. ട്രെഷറിയായ ഉണ്ണി ശിവപാൽ പെട്ടെന്ന് സംഘടനയിൽ നിന്നും മാറി നിന്നതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് മൂല കാരണം. മാത്രമല്ല ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നടൻ ബാബുരാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും നാണക്കേട് ഓർത്താണ് പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നതെന്നും ശ്വേത വിശദീകരിച്ചു.

പ്രാഥമിക അംഗത്വം രാജിവച്ച് നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയ

സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അമ്മയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പ്രാഥമികാംഗവുമായ നടി ലക്ഷ്‌മി പ്രിയയും തൻ്റെ അംഗത്വം രാജിവെച്ചു. അമ്മയുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ വച്ചാണ് അവർ തൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംഘടനയിൽ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങളും ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേൾക്കുന്ന രീതിയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പടിയിറക്കമെന്നാണ് നടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതികരണം.

പ്രതികരിച്ച് നടൻ ബാബുരാജ്

സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ ഉപദ്രവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭരണസമിതിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് നടൻ ബാബുരാജ്. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ നിലവിൽ രാജിവച്ച ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അൻസിബ ഹസനെ കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമിച്ചു. സംഘടനയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുപോലും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനുമേൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കൂട്ടരാജി. ഇന്ന് നടന്ന അമ്മ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് ബാബുരാജിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

അൻസിബ സംഘടനയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ന്യായമുള്ളതായിരുന്നു. ഒരുതരത്തിലുമുള്ള നീതിയും പ്രസിഡൻ്റായ ശ്വേതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സംഘടന താങ്ങും തണലും ആകുന്നതെന്നും ബാബുരാജ് ചോദിച്ചു. കപട പ്രവർത്തികളുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണസമിതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ബാബുരാജ് വ്യക്തമാക്കി.

ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മോശം സ്ഥിതിയെന്ന് അൻസിബ

സംഘടനയുടെ 32 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയെന്നാണ് അൻസിബ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. അടുത്തകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗും ഇന്നത്തേതായിരുന്നു. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരവസരം കൂടി തരാമോ എന്ന് രാജിവച്ച ഭരണസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതൊരു ബാലിശമായ ആവശ്യമായിട്ടായിരുന്നു തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് അൻസിബ പറഞ്ഞു. താൻ നേരിട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൃത്യമായി സംഘടനയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ തനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. തൻ്റെ ന്യായത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ജനറൽബോഡിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെന്നും അൻസിബ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതികരണമറിയിച്ച് നടൻ ജഗദീഷ്

അതേസമയം, സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ അപക്വമായ പെരുമാറ്റമാണ് ശ്വേതാ മേനോൻ പ്രസിഡൻ്റായ ഭരണസമിതിയെ രാജിവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് നടൻ ജഗദീഷ്. സംഘടനയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണസമിതിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കൃത്യത മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ രാജിവച്ച ഭരണസമിതി പരാജയപ്പെട്ടു.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയോ തിരുമറിയോ സംഘടനയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല. സംഘടനയ്ക്ക് അകത്തുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. അമ്മ സംഘടനയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ഈയൊരു പ്രവർത്തി ബാധിച്ചു.

ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ സംഘടനയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ അസംതൃപ്‌തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനറൽബോഡിയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ വികാരം മനസിലാക്കി ശ്വേതാ മേനോൻ അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി കൂട്ടത്തോടെ രാജി സമർപ്പിച്ചു. നിലവിൽ രാജിവച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ പൂർണമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ചിലരുടെ പ്രവർത്തിയാണ് സംഘടനയ്ക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതെന്ന് ജഗദീഷ് വിശദമാക്കി.

യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് യുവതാരനിര

അതേസമയം, സംഘർഷങ്ങൾ കനക്കുമ്പോഴും വലിയ യുവതാരനിര തന്നെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ, പൃഥ്വിരാജ്, ജയസൂര്യ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ദുൽഖർ സൽമാൻ, ബോസിൽ ജോസഫ്, ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ എന്നിവരാണ് യോഗത്തിനെത്താതിരുന്നത്. എന്നാൽ അമ്മയിലെ ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച അന്‍സിബയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. അന്‍സിബയ്ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകുമോയെന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല. Also Read: ആരോടും പരിഭവമില്ല... പരാതിയില്ല, ടൗണിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇനി ആരും തിരയേണ്ടതില്ല; ശശിയുടെ വേർപാടിന് പിന്നാലെ സഞ്ചിയിൽ മിച്ചമായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ

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