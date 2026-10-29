മാര്ട്ടിന് ഊരാളി (Special Arrangement)
സംഗീതം വെറുമൊരു ആസ്വാദനമല്ല, അതൊരു സാമൂഹിക ഇടപെടലാണ്, പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ശബ്ദമാണ്. മലയാളിയുടെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടറിയുന്ന, ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ 'ഊരാളി' എന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂമികയിൽ എന്നും ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. നാടകത്തിൻ്റെ ലോകത്തുനിന്നും സംഗീതത്തിൻ്റെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മാർട്ടിൻ ഊരാളിയുടെ ജീവിത യാത്ര കൗതുകവും ഒപ്പം വലിയൊരു പ്രചോദനവുമാണ്. ലളിതമായ നാടൻ വഴികളിൽ നിന്നും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ തെരുവുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്, ഒടുവിൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി മാറിയ മാർട്ടിൻ ജോൺ ചാലിശ്ശേരി എന്ന മാർട്ടിൻ ഊരാളി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വവേദികളിലേക്ക്
തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് എൻ്റെ ജനനം. കലാ മേഖലയുമായി കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർക്കോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഡിഗ്രി പഠനത്തിനുശേഷം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നാടകം പഠിക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ ആ ലോകം എനിക്ക് തീർത്തും പുതിയതായിരുന്നു. 1998 മുതൽ 2002 വരെയുള്ള ആ പഠനകാലമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. അവിടെവെച്ചുപരിചയപ്പെട്ട ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നാടക സംവിധായകൻ എലിയാസ് കോഹൻ നാടക മേഖലയുടെ മറ്റൊരു ലോകം തുറന്നുതന്നു. 20 -22 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് കലാ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ പാകി.
പഠനശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ചിലിയിലേക്ക് വിമാനം കയറി. ഏലിയാസ് കോഹൻ്റെ നാടക ഗ്രൂപ്പിൽ ഭാഗമായി. ഭാഷയും സംസ്കാരവും തികച്ചും അപരിചിതമായ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിച്ച് നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം തന്നു. ചിലി, ബ്രസീൽ, അർജൻ്റീന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച്, 2006ൽ ചിലി നാഷണൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാകാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിധിശേഖരവുമായാണ് 2010ൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
ലത്തീൻ അമേരിക്കൻ അനുഭവങ്ങളും അറിഞ്ഞുവെച്ച പാഠങ്ങളും
ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ജീവിതം വലിയൊരു കഥയാണ്. 2010ലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരളയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നാടകങ്ങളായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെയും നാടക പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് 15 ദിവസം കൊണ്ട് 'ലാസ് ഇന്ത്യൻസ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ നാടകം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. കൊളംബസ് ഇന്ത്യ തേടി ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. കൊളംബസ് അന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് എവിടെ എത്തിനിൽക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു അന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പ്ലോട്ട്.
ആ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബസിനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തി വേദിയാക്കിയിരുന്നു. ആറുമണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ കലാസൃഷ്ടി. ആ സൃഷ്ടി അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ബസ് വേദിയാക്കിയാലോ എന്ന തരത്തിൽ ഗൗരവമായ ചിന്തയുണർന്നു. പിന്നീട് ഞാനും ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരും ചേർന്ന് ഒരു ബസ് വാങ്ങിച്ചു. അതിന് രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഓപ്പൺ വേദിയാക്കി മറ്റൊരു ഡ്രാമ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത് കാരണം ആ പദ്ധതി തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു പോയില്ല. ബസ് വേദിയാക്കി നിരത്തിലിറക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ശേഷം ബസ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റ് നാടകങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയി.
ബസ് കോൺസെപ്റ്റ് പുനർജനിക്കുന്നു ബസ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
ബസിനെ വേദിയാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്ത 2013ഓടെ വീണ്ടും സജീവമായി. ഞങ്ങളുടെ നാടകങ്ങളിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ സംഗീതവും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. നാടകവും സംഗീതവും സമന്വയിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ നാടക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. ഒരു വേദിയിൽ അഭിനേതാക്കളും സംഗീതജ്ഞരും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നാടക അനുഭവങ്ങൾ വിദേശത്തുനിന്നും സ്വായത്തമാക്കിയതുമാണ്. ഈയൊരു രീതി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാടകങ്ങളിൽ അവലംബിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.ബസ് കോൺസെപ്റ്റ് പുനർജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓപ്പൺ ബസ് വേദി. ബസ് വേദിയിൽ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ ആയി ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ്. ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാടകത്തിന് അനുയോജ്യമായ സംഗീതം തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ രണ്ടുപേരുകൾക്കും ഇടയിലിരുന്ന് കലാസൃഷ്ടി ആസ്വദിക്കാം. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നാടകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതമാണ് ബാൻഡ് പെർഫോം ചെയ്തത്. നാടകമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായത്. ബസ് വേദി നാടകവും ബാൻഡും എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ബെംഗളൂരുവിലുള്ള ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ആർട്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം പിന്തുണച്ചു.
ബെംഗളൂരുവിൽ അതേസമയം കടമ്മനിട്ടയുടെ കവിതകളും പടയണിയുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കി ഒരു കണ്ടമ്പററി ആർട്ട് ഫോം കോൺസെപ്റ്റുമായി എത്തിച്ചേർന്ന സജി എന്ന കലാകാരനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം സജി ഊരാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സജിയെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു.ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ ജനനം
'ഓടിച്ച് ഓടിച്ച്' എന്നായിരുന്നു ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ബസ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര്. ഒരു നഗരത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ എത്തുന്നു, സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്ത് ലൈറ്റും സൗണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എതിർ ദിശയിൽ ബാൻഡ് നിലകൊള്ളുന്നു. ആ നാടകത്തിൽ ഏഴോളം ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ഗാനങ്ങളാണ് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഊരാളി ബാൻഡിലൂടെ പ്രശസ്തമായ ഓടിച്ചോടിച്ച്, ഒന്നാം നാൾ, വികസനം, നഗരം വളരുന്നു തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ആ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഓരോ ഗാനങ്ങൾക്കും ഓരോ കഥ. ആ ചെറുകഥകളാണ് നാടകത്തിൻ്റെ കഥയെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഊരാളില് ബാന്ഡിൻ്റെ പ്രശസ്ത ഗാനമായ അത്ഭുതലോകം ഒക്കെ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സീനാണ്. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസ് അപകടത്തിൽ പെടുന്നതും പിന്നീട് വേറൊരു ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുമാണ് കഥാസന്ദർഭം.നാടകത്തിന് എതിരെ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ബാൻഡ് നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുകൂട്ടം കലാകാരന്മാർ ആകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചില്ല. എല്ലാം മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഐഡൻ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ബാൻഡ് മാറണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പടയണിയിൽ ദേവിയുടെയും മനുഷ്യൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം, ആദിവാസി സമൂഹം ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും അധികരിച്ചാണ് ഊരാളി എന്ന പേര് ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഓരോ നാട്ടിലും ഊരാളി എന്ന വാക്കിന് പല അർഥങ്ങളുണ്ട്.
ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
നാടകത്തോടൊപ്പം ബാൻഡും വളർന്നു. ബാൻഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുഖപത്രം ആയി. പല ഐഡൻ്റിറ്റി ഉള്ള ഗാനങ്ങളിലൂടെ ബാൻഡ് സമ്പന്നമായി. ബാൻഡിന് ഒരു സ്വതന്ത്ര സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചത്. വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഞങ്ങൾ അവസാനം നാടകം അവതരിപ്പിച്ച 2013 ഒക്ടോബറിൽ മറ്റം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം 1500ലധികം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി പെർഫോമൻസ് കണ്ടു. പക്ഷേ വലിയ പണച്ചെലവ് ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകം 5 ഷോകൾക്കപ്പുറം മുന്നോട്ടു പോയില്ല. നാടകത്തിൻ്റെ വലുപ്പം, പുതിയൊരു ആശയം പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിമുഖത, സംഘാടനത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നു പോയത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരം നാടകങ്ങളും വലിയ പ്രൊഡക്ഷനുകളും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കും.
ബാന്ഡിൻ്റെ വളര്ച്ച
നാടകം നിന്നു പോയെങ്കിലും ബാൻഡിനെ കൈവിടാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് പോലെ ഊരാളി ബാൻഡ് പതുക്കെ മുന്നോട്ടു പോയി. അന്നുമുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഷാജി ചേട്ടൻ എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് പാട്ട് എഴുത്തുകാരൻ ആയിട്ടും, മാർട്ടിൻ എന്ന ഞാൻ പാട്ടുകാരൻ ആയിട്ടും, സജി കമ്പോസര് ആയിട്ടും നാച്ചുറലായി വളർന്നു.
ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര
ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പരസ്പരം നടത്തും. ചില ആശയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് റോളുകൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വച്ച് മാറും. ചിലപ്പോൾ സജി പാടും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതും, അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
എപ്പോഴും സാമൂഹികമായ ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പാട്ടുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിൽ മാത്രം പാട്ട് ഒരുക്കണം എന്ന ചിന്താഗതി ഇല്ലായിരുന്നു. എടുക്കുന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
സജി, മാർട്ടിൻ, ഷാജി എന്നിവർ ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ മുഖമായി. അതായിരുന്നു കറങ്ങി തുടങ്ങിയ ചക്രം. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പലരും പിൽക്കാലത്ത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാടകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട സുധി എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റായി പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം കൂടി.
ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തെരുവുകളിൽ ആയിരുന്നു ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ പ്രകടനം. അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലോകത്തിൻ്റെ തുറന്ന വേദികളിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. പല സമരമുഖങ്ങളിലും ഊരാളി ബാൻഡ് സംഗീതം എന്ന പിന്തുണയുമായി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നു.
ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഊരാളി ഒപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ഊരാളി ബാൻഡ് ഭാഗമായി. പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പിന്തുണക്കാൻ ഒപ്പം കൂടി. ഞങ്ങൾ കലയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ വലിയ സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്താൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയി പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ട്രെയിനിനുള്ളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ സംഗീതം മുഴങ്ങി കേട്ടു. സംഗീതാസ്വാദനത്തിനപ്പുറം പാട്ടിൻ്റെ വരികളിലൂടെ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു.
നേരെ അങ്ങ് ചെന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലായിരുന്നു ഒരിടത്തും. സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രം, ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തോന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം തോന്നാനുള്ള രീതികളും ഞങ്ങൾ അവലംബിച്ചു.
മുൻനിര ബാന്ഡുകൾക്കൊപ്പം
പിന്തുണയാണല്ലോ ഒരു കലാകാരന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും കലാകാരന്മാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഓരോ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു ചാനലിലെ മ്യൂസിക് മോജോ എന്ന പരിപാടി ഊരാളി ബാന്ഡിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി. ഞങ്ങളോടൊപ്പം പെർഫോം ചെയ്ത പല ബാന്ഡുകളും അക്കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കല എന്നത് സ്വതന്ത്രമായി എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മ്യൂസിക് മോജോ വലിയ സഹായമായത്.
മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള മത്സരം ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഓരോ കലാ കൂട്ടായ്മയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. സംഗീത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച്, ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡിലൂടെ ഉയർന്നുവരാം എന്ന് കരുതി സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയവരല്ല ഞങ്ങളാരും. ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾക്ക് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കലകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. പാട്ടും പറച്ചിലും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. തുറന്നു മിണ്ടുക എന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് തെരുവുകളിൽ പാടി തുടങ്ങിയത്. പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യം തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതാണ്. മ്യൂസിക് മോഡിയിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന പല ബ്രാൻഡുകളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.
മാര്ട്ടിന് ഊരാളി (Special Arrangement)
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോകുന്ന വഴികളാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ലളിതമായാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പെർഫോമൻസും. ബ്രാൻഡഡ് വാദ്യോപകരണങ്ങളോ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമോ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിൽ ഇല്ല. അപ്പോള് പിന്നെ മറ്റൊരു മ്യൂസിക് ബാന്ഡുമായി ഞങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതോ, മത്സരിക്കേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബാന്ഡിൻ്റെ രൂപം
ഒരു ബാൻഡിന് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർ പ്രശസ്തരാകുന്നത്. ബാൻഡിലുള്ള ഒരാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ അനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയല്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പറയാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ടാകും. ഓരോരുത്തർക്കും യുണിക്കായ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു യഥാർഥ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ആയി മാറുക.പയനം തുടരും, അംബേദ്കർ
പയനം തുടരും, അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ഊരാളി ബാൻഡിലൂടെ ജനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്. ഓരോ പാട്ട് ജനിക്കുന്നതിനും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ എതിർപ്പൊ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണയോ ഏതുതരത്തിലുള്ള വികാര പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ഗാനമായി മാറിയേക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പാട്ടിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നു. ആ ഗാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയോ വൈറൽ ആവുകയോ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഊരാളി ബാൻഡ് തയ്യാറല്ല. ജനങ്ങളെ കൂടി കേട്ടിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത്. ചില പാട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ചില പാട്ടുകൾ ബാൻഡിൽ മാത്രം പാടി വർഷങ്ങളോളം മുന്നോട്ടുപോകും. അങ്ങനെയുള്ള ചിലത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ പത്തുവർഷമായി ബാൻഡിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ പല രീതിയിൽ പല ശൈലിയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പാടാം.പാട്ടുകളിലെ രാഷ്ട്രീയം
എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പൗരന് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെയാണ്. അവൻ്റെ അധികാരം, സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതൊക്കെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനമാകുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യം വളരുന്നു നമ്മൾ വളരുന്നു.. അതിനിടയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട പല മൂല്യങ്ങളും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിലാണ്. പരിമിതികൾ ഉള്ള ഒരു പൗരനെയും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്, അയാളുടെ അവകാശങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭരണഘടനയാണ്. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭരണഘടന ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗാനം ജനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സ്വാധീനിക്കും.
ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
മനുഷ്യരുമായി സംവദിച്ച് അവരെ കേട്ട് തിരുത്തി പുതുക്കി തന്നെയാണ് ഊരാളിയുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. കലയിൽ വിമർശനത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും വിമർശനം ആവശ്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചിലതൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടും കൂടിയാണ്. വിമർശനാത്മകയും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും
നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധവും വിമർശനവും സ്വാഗതാർഹമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ പാട്ടുകളിൽ കാല്പനികതയും ഗൃഹാതുരത്വവും ഒക്കെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭാവിയെ നോക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ, പറയുമ്പോൾ വിമർശനങ്ങളും ഉന്നയിക്കും. അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ എതിർക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലർ അത് ഇമോഷണലി ഏറ്റെടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ പാട്ടുകളിലെ എതിർപ്പുള്ള വിഷയങ്ങൾ വെറുപ്പിൻ്റേതല്ല. ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്കുകളാണ് അവ.
ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സമരങ്ങളിൽ ഊരാളി ബാൻഡ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പോഴെല്ലാം കലയെ മുറുകെപ്പിടിച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നത്. എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും, മികച്ചൊരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അരക്ഷിതരും ദരിദ്രരും ആണ്. അത് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങളുടെ ആയുധം കലയാണ്. മൂന്നുനേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതെ, പടിയിറക്കപ്പടേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ജനത ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തെ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ.
ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)
വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല
സിനിമ ജനകീയമായ ഒരു കല തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഊരാളി ബാന്ഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതികളും കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യസ്തമായതു കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സിനിമകളിൽ സജീവമാകാൻ സാധിക്കാത്തത്. ജനങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക കലാസൃഷ്ടി തന്നെയാണ് സിനിമ. അതിനുവേണ്ടി അത്രയും സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തന വഴിയിൽ നിന്നും മാറി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രയും സമയവും അധ്വാനവും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നാടകവും സംഗീതവും മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലും ഊരാളി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നുണ്ട്. സിനിമയുമായി സഹകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെയധികം സമയം ചിലവഴിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളിൽ ഊരാളി ബാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബസ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഊരാളി ബാന്ഡ് (Special Arrangement)