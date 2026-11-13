'സ്നേഹം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിച്ചു! പുതിയ തുടക്കത്തിനായി ദിവസങ്ങള് എണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്നു'; ലിബിന് മാത്യു
നവംബര് 16 ന് മുംബൈയില് വച്ചാണ് റിമി ടോമിയും ലിബിന് മാത്യുവും വിവാഹിതരാകുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 11:41 AM IST
ഗായിക റിമി ടോമി വിവാഹിതയാകാന് പോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ആരാധകര്. മുംബൈ മലയാളി ബോഡി ബിൽഡറും ജിം ട്രെയിനറുമായ ലിബിൻ മാത്യുവാണ് വരന്. നവംബര് 16 ന് ഡോംബിവലിയില് വച്ചായിരിക്കും വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങായിരിക്കും വിവാഹം.
ഇപ്പോഴിതാ റിമി ടോമിയുടെ പ്രതിശ്രുത വരന് ലിബിന് മാത്യു പങ്കുവച്ച ഒരു കുറിപ്പാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പുതിയ തുടക്കത്തിനായി ദിവസങ്ങള് എണ്ണി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ലിബിന് തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചത്. റിമിയുടെ കൈ കോര്ത്ത് പിടിച്ച് കടല്ത്തീരത്തൂ കൂടി നടന്നു വരുന്ന ഒരു എഐ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലിബിന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണരൂപം:
"ദൈവം നമ്മുടെ കഥ എഴുതി, സ്നേഹം നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിച്ചു; വൈകാതെ നാം നമ്മുടെ അനശ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ പോകുന്നു. അവിടുത്തെ സമയക്രമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചും, മനോഹരമായ ആ പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കുള്ള ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി കാത്തിരിക്കുന്നു", ലിബിന് കുറിച്ചു.
സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇരുവര്ക്കും ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്. ജ്യോത്സ്ന, രമേഷ് പിഷാരടി, കൃഷ്ണപ്രഭ, ദീപ്തി വിധുപ്രതാപ് തുടങ്ങി നിരവധിപ്പേർ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ലിബിൻ ജനിച്ചുവളർന്നത് ഡോംബിവലിയിലായതിനാലാണ് വിവാഹം അവിടെ വച്ചു നടത്തുന്നതെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. വിവാഹത്തിനായി തന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പത്തുപേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുകയെന്ന് റിമി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ലിബിനുമായുള്ള പരിചയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും റിമി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാർച്ചിലാണ് മുംബൈയിൽ വെച്ച് ലിബിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. പരിചയപ്പെട്ടതു മുതൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ റാണിയുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മകളുടെ മനസ്സറിയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും റിമി വെളിപ്പെടുത്തി.
ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുവേണമെന്ന ആഗ്രഹം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. കരിയർ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ നിരവധി വിമർശനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തായത് കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയാണെന്നും റിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകൾക്ക് ഒരു ജീവിതപങ്കാളി വേണമെന്ന് അഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും റിമിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
മലയാളിയാണെങ്കിലും മുംബൈയിലാണ് ലിബിൻ വളർന്നത്. റിമിയെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ലിബിൻ മലയാളം സംസാരിച്ചുതുടങ്ങിയതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.