ETV Bharat / entertainment

കഴുത്തില്‍ മഞ്ഞ സ്റ്റിക്കറുമായി മഞ്ജു വാര്യര്‍; നടിയുടെ ആരോഗ്യത്തില്‍ ആശങ്കയോടെ ആരാധകര്‍, ഒടുവില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു

നടി ഏതെങ്കിലും ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായതാണോ, അത് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണോ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിച്ചതെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം. ഈ ആശങ്കയ്ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ വിരാമമായിരിക്കുന്നത്.

MANJU WARRIER ANOMIE MOVIE SCREENING CELEBRITY HEALTH UPDATE MANJU WARRIER NEWS UPDATES
Manju Warrier (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഞ്ജുവാര്യരുടെ കഴുത്തില്‍ മഞ്ഞ പാച്ച് ഒട്ടിച്ച വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചത്. ഇതോടെ ആരാധകര്‍ താരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് എത്തി. ഭാവനയുടെ പുതിയ ചിത്രം അനോമി കാണാനായി മഞ്ജു വാര്യര്‍ തിയേറ്ററില്‍ എത്തിപ്പോഴാണ് കഴുത്തില്‍ മഞ്ഞ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിച്ചത് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ ഇതിന്‍റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ നടി ഏതെങ്കിലും ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായതാണോ, അത് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണോ സ്റ്റിക്കര്‍ ഒട്ടിച്ചതെന്നായിരുന്നു പലരുടെയും സംശയം. ഇപ്പോഴിതാ ഈ പാച്ചിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവരികയാണ്.

ഇത് മോഷന്‍ സിക്‌നെസ് പാച്ച് ആണ് എന്നാല്‍ വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ ചിലര്‍ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നത്. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലകറക്കം, ഛർദ്ദി, അസ്വസ്ഥത എന്നിവ (യാത്രക്ഷീണം) എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധാരണയായി ഇത്തരം പാച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്. ചെവിയുടെ പുറകിലോ കഴുത്തിലോ ആണ് ഇത് ഒട്ടിക്കാറുള്ളത്.

ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മരുന്ന് സാധാരണയായി (സ്കോപ്പോളമിൻ - Scopolamine) ചർമ്മത്തിലൂടെ സാവധാനം ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു.​ വിമാനം, ബസ്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ യാത്രകൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത്തരം പാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആന്തരിക കർണ്ണത്തിലെ ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിച്ച് തലകറക്കം വരാതെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിലര്‍ പറയുന്നത്. പാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതോടെ ആരാധകരുടെ ആശങ്കകള്‍ക്ക് വിരാമമായി.

വെള്ള നിറത്തിലെ പ്രിന്‍റഡ് ടി-ഷർട്ടും പാന്‍റ്സും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ധരിച്ചാണ് സിനിമ കാണാനായി താരം എത്തിയത്. ഇതിനിടയിലാണ് താരത്തിന്‍റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചത്.

അതേസമയം ഭാവനയുടെ 90 ാമത്തെ സിനിമയാണ് അനോമി. ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദര്‍ശനം തുടരുകയാണ്. ഭാവന ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ നടി ഭാവനയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ടി സീരീസ് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അനോമി.

റഹ്‌മാൻ, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, ബിനു പപ്പു, ഷെബിൻ ബെൻസൺ, അർജുൻ ലാൽ, ദൃശ്യ രഘുനാഥ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ ത്രില്ലറാണ് ചിത്രം. ചിത്രത്തില്‍ ഭാവനയുടെ പ്രകടനത്തെ പവര്‍ പാക്ക് പെര്‍ഫോമന്‍സ് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

Also Read:തിയേറ്ററില്‍ ചിരിപൂരം തീര്‍ത്ത ചിത്രം! ജീവയുടെ തലൈവര്‍ തമ്പി തലൈമയില്‍ (TTT) ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ എപ്പോള്‍ കാണാം

TAGGED:

MANJU WARRIER
ANOMIE MOVIE SCREENING
CELEBRITY HEALTH UPDATE
MANJU WARRIER NEWS UPDATES
MANJU WARRIER NECK PATCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.