ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത ബത്ലഹേമിലെ ഒരവധിക്കാലം; 27 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അവര് വരുന്നു
സിബി മലയില് രഞ്ജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം റീ റിലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ഡിസംബറില് 4K ദൃശ്യമികവില് ചിത്രം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുകയാണ്. മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 2:43 PM IST
27 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം അവര് വീണ്ടും വരികയാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടംപിടിച്ച ആമിയും നിരഞ്ജനും, രവിശങ്കറും, ടെന്നിസുമൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസിന് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. 1998ല് സിബി മലയില് - രഞ്ജിത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് 'സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം'.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം 4K ദൃശ്യമികവോടെ തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്. ഡിസംബര് 12നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി സിനിമയുടെ റീ റിലീസ് ട്രെയിലര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ട്രെയിലര് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളാണ് ട്രെയിലറിന് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
"ഈ ബംഗ്ലാവിൽ ഇവരോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് മുഴുവൻ 90s കിഡ്സും. മാജിക് ഓഫ് 90s സിനിമകള്" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്. "ആസ്വദിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയ പക്കാ ചിത്രം. ആടി തിമിർക്കാൻ 5 പാട്ടുകളും. ലാലേട്ടന്റെ ഗസ്റ്റ് റോളും" -മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു. "ഡെന്നിസിനോടും മോനായിയോടും ജയശങ്കറിനോടും കൂടി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ബത്ലഹേമിലെ ഒരവധിക്കാലം കൂടി" -മറ്റൊരു കമന്റ് ഇപ്രകാരമാണ്.
'ദേവദൂതന്', 'ഛോട്ടാ മുംബൈ' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 'സമ്മര് ഇന് ബത്ലഹേം' 4K നിലവാരത്തില് റീമാസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യര്, സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, കലാഭവന് മണി എന്നിവര് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തിയ ചിത്രത്തില് മോഹന്ലാല് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു.
രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയില് സിബി മലയില് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. സിയാദ് കോക്കര് ആണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. സഞ്ജീവ് ശങ്കര് ഛായാഗ്രഹണവും എല്. ഭൂമിനാഥന് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഗാനരചനയില് വിദ്യാസാഗറിന്റെ സംഗീതത്തില് കെജെ യേശുദാസ്, കെഎസ് ചിത്ര, സുജാത, എംജി ശ്രീകുമാര്, ബിജു നാരായണന്, ശ്രീനിവാസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിലെ മനോഹര ഗാനങ്ങള് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കലാസംവിധാനം - ബോബൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - സതീശൻ എസ്.ബി, മേക്കപ്പ് -സിവി സുദേവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എം രഞ്ജിത്, കളറിസ്റ്റ് - ഷാൻ ആഷിഫ്, ക്രിയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ് - ബോണി അസ്സനാർ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ - കോക്കേഴ്സ് മീഡിയ എന്റർടെയിന്മെന്റ്സ്, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് - ജിബിൻ ജോയ് വാഴപ്പിള്ളി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ് - അർജുൻ മുരളി, സൂരജ് സൂരൻ, പിആർഒ -പി ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
