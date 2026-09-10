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ചിരിയോടെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ടവള്‍; മലയാളത്തിന്‍റെ മഞ്ജു ഭാവത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്‍ മധുരം, ആശംസയുമായി ആരാധകര്‍

അഭിനയം കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും വിസ്‌മയിപ്പിച്ച താരം.

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Manju Warrier (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 1:07 PM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ ലേഡീ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്ക് ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 10) പിറന്നാള്‍ മധുരം. അഭിനയത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, നിലപാടുകളിലൂടെയും വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ താരം. ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച നായികയായി എത്തിയ മഞ്ജു, പിന്നീട് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി അതേ സ്വീകാര്യത നിലനിർത്തിയ അപൂർവ താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങുന്ന താരത്തിന്‍റെ 48 ാം പിറന്നാള്‍ ആണ് ഇന്ന്.

1978 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ജനിച്ചത്. 1995ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാക്ഷ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മഞ്ജു വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയത്. പിന്നീട് ‘സല്ലാപം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നായികയായി മാറി.

'ഈ പുഴയും കടന്ന്’' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മഞ്ജുവിനെ തേടിയെത്തി. 'കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേക പരാമർശവും ലഭിച്ചു. ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും മഞ്ജുവിന് ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമുണ്ട്. മികച്ച നടിക്കുള്ള ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ താരത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചുരുങ്ങിയ കാലം, ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ

സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇടം നേടിയവയാണ്. 'തൂവൽക്കൊട്ടാരം', 'സല്ലാപം', 'ഈ പുഴയും കടന്ന്', 'കളിയാട്ടം', 'കുടമാറ്റം', ‘കൃഷ്‌ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്' 'ആറാം തമ്പുരാൻ', 'സമ്മർ ഇൻ ബെത്ലഹേം', 'പത്രം', 'കന്മദം', 'പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ' തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മഞ്ജു തന്‍റെ അഭിനയ മികവ് തെളിയിച്ചതാണ്.

മോഹൻലാലിനൊപ്പമുള്ള മഞ്ജുവിന്‍റെ കൂട്ടുകെട്ടും അക്കാലത്ത് വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. 'ആറാം തമ്പുരാൻ', 'കന്മദം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നവയാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ സിനിമകൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത മഞ്ജു-മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിനെ മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹിറ്റ് കോമ്പിനേഷനുകളിലൊന്നാക്കി.

ഇടവേള; പിന്നെ ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവ്

വിവാഹത്തിന് ശേഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ നീണ്ട ഇടവേള എടുത്തു. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 'ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മഞ്ജു വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അത് ഒരു സാധാരണ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം വരവിലും തന്‍റെ താരമൂല്യവും അഭിനയശേഷിയും ഒരുപോലെ നിലനിർത്താൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു.

'ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു'വിന് പിന്നാലെ 'റാണി പത്മിനി', 'വേട്ട', 'ഉദാഹരണം സുജാത', ‘വില്ലൻ’, 'ആമി', 'ഒടിയൻ', 'ലൂസിഫർ', 'പ്രതി പൂവൻകോഴി', 'ദി പ്രീസ്റ്റ്', 'ചതുർമുഖം', 'മരക്കാർ: അറബിക്കടലിന്‍റെ സിംഹംട തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളാണ് മഞ്ജുവിന്റേതായി എത്തിയത്.

അഭിനയത്തിന് പുറമെ നിർമാണത്തിലും മഞ്ജു തന്‍റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. 'ചതുർമുഖം', 'ലളിതം സുന്ദരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമാണ രംഗത്തും താരം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും മഞ്ജു ഒരു ഗായികയായും നർത്തകിയായും തന്‍റെ കഴിവുകൾ പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തമിഴിലും സ്വന്തമായ ഇടം

മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ തമിഴിലും മഞ്ജു തന്‍റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചു. ധനുഷ് നായകനായ 'അസുരൻ' ആയിരുന്നു മഞ്ജുവിന്‍റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റം. ചിത്രത്തിലെ പച്ചയമ്മാൾ എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പ്രകടനത്തിന് തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.

തുടർന്ന് അജിത്തിനൊപ്പം 'തുനിവ്', രജനികാന്തിനൊപ്പം 'വേട്ടയ്യൻ', വെട്രിമാരന്റെ 'വിടുതലൈ പാർട്ട് 2' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും മഞ്ജു ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. 2024ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'വേട്ടയ്യൻ', 'വിടുതലൈ പാർട്ട് 2' എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നാലെ 2025ൽ 'L2: എമ്പുരാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും മഞ്ജു മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടി.

മനു ആനന്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ മിസ്റ്റര്‍ എക്‌സ് ആണ് മഞ്ജുവിന്‍റെതായി ഏറ്റവും പുതിയ പ്രധാന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ആര്യ, ഗൗതം കാർത്തിക്, ആർ. ശരത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാര്യർ ഇന്ദിര വർമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം 2026 ഏപ്രിൽ 17ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി.

ഇതോടെ തമിഴിലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന താരമായി മഞ്ജു മാറുകയാണ്. ഒരേ തരത്തിലുള്ള നായികാ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ ആക്ഷൻ, ത്രില്ലർ, ഡ്രാമ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലേക്കുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ സഞ്ചാരം ആരാധകരിലും പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

എല്‍ 3, ഹാപ്പിലൂപ്, 9എം എം, നേരെ ചൊവ്വേ, ഒടിയന്‍, തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്‌ടുകളാണ് താരത്തിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍.

ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ നായികമാരിലൊരാളായിരുന്ന മഞ്ജു, വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹത്തിൽ വലിയ കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മറിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറാൻ സാധിച്ചു. മഞ്ജുവിന്‍റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പ്രതിസന്ധികളെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ട്, തിരിച്ചുവരവിനെ ഒരു പുതിയ തുടക്കമാക്കി മാറ്റിയ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാൾ. കാലം മാറിയാലും കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറിയാലും മഞ്ജുവിനോടുള്ള മലയാളികളുടെ സ്നേഹത്തിന് മാത്രം മാറ്റമില്ല. മലയാള സിനിമയിലെ ‘മഞ്ജു ഭാവത്തിന്’ ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ പിറന്നാൾ ആശംസകള്‍.

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MANJU WARRIER
MALAYALAM LADY SUPERSTAR
MANJU WARRIER CINEMA JOURNEY
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