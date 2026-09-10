'സ്വപ്നങ്ങള് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിറന്നാൾ പെണ്ണേ! നിന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്'; ഗീതു മോഹന്ദാസ്
മഞ്ജു വാര്യര്ക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി ഗീതു മോഹന്ദാസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 5:16 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ ലേഡീ സൂപ്പർസ്റ്റാർ മഞ്ജു വാര്യരുടെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന്. മികച്ച അഭിനയപാടവം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തിത്വത്തിലെ ലാളിത്യം കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ ഇന്നും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന താരത്തിന് ആശംസകളുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. സിനിമാ രംഗത്തുനിന്നും ആരാധകരിൽനിന്നുമെല്ലാം മഞ്ജുവിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി കുറിപ്പുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ, മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടിയും സംവിധായകയുമായ ഗീതു മോഹൻദാസ്. മഞ്ജു വാര്യരും ഗീതു മോഹൻദാസും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദം സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണ്. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഇവരുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഊഷ്മളത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഗീതു പങ്കുവെച്ച പിറന്നാൾ ആശംസയും.
"സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിറന്നാൾ പെണ്ണേ, നിന്നെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത്", എന്നാണ് ഗീതു മോഹൻദാസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഞ്ജുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒരുപോലെ പ്രകടമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഗീതുവിന്റെ കുറിപ്പിലുള്ളത്. താരത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഗീതുവിന്റെ ആശംസയും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും ഒരേപോലെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഞ്ജു വാര്യരുടെ 48-ാം പിറന്നാളാണ് ഇന്ന്. 1978 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ജനിച്ചത്. ചെറുപ്പം മുതലേ കലാരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന മഞ്ജു പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നായികമാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയായിരുന്നു.
1995ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സാക്ഷ്യം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ‘സല്ലാപം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച മഞ്ജു വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നായികയായി മാറി. അഭിനയത്തിലെ സ്വാഭാവികതയും കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ അസാധാരണമായ മികവും മഞ്ജുവിനെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാക്കി.
ചുരുങ്ങിയ സിനിമാ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് മഞ്ജു അവതരിപ്പിച്ചത്. ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായൊരു ഇടം നേടിയ താരം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ‘ലേഡീ സൂപ്പർസ്റ്റാർ’ എന്ന വിശേഷണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത്.
ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയപ്പോഴും മഞ്ജുവിനെ പ്രേക്ഷകർ അതേ സ്നേഹത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. രണ്ടാം വരവിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അഭിനയത്തിലെ വൈവിധ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ മഞ്ജുവിന്റെ താരമൂല്യം വീണ്ടും ഉയർന്നു.
സിനിമയ്ക്കപ്പുറവും മഞ്ജു വാര്യരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന താരമെന്ന നിലയിലും മഞ്ജു നിരവധി പേർക്ക് പ്രചോദനമാണ്.
അതേസമയം യഷിനെ നായകനായിക്കി ഗീതു മോഹന്ദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് ടോക്സിക്. സമ്മിശ്ര പ്രതികരണത്തോടെ തിയേറ്ററില് മുന്നേറിയ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് 339 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം നേടിയത്. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.