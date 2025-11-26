ETV Bharat / entertainment

27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേം വീണ്ടും റീ റിലീസിനെത്തുമ്പോള്‍ സിനിമയെ കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചും പ്രതികരിച്ച് മഞ്ജു വാര്യര്‍. ചിത്രം റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് മഞ്ജു വാര്യര്‍.

മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മഞ്ജു വാര്യരുടെ കെരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു 'സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേമി'ലെ ആമി. രഞ്ജിത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ സിബി മലയിലിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ജയറാം, സുരേഷ് ഗോപി, കലാഭവന്‍ മണി എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ അതിഥി വേഷത്തിലും എത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ 27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ചിത്രം വീണ്ടും റീ റിലീസിനെത്തുകയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ ചിത്രത്തിലെ ആമിയെ കുറിച്ചും സിനിമയെ കുറിച്ചുമുള്ള ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണ് മഞ്ജു വാര്യര്‍. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മഞ്ജു 'സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേം' ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്.

'സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേം' റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് മഞ്ജു വാര്യര്‍. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള തന്‍റെ സിനിമ ഇപ്പോള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തോന്നുന്ന വികാരത്തെ കുറിച്ചും മഞ്ജു വാര്യര്‍ പങ്കുവച്ചു.

"കുറച്ച് നാളായി ഈ റീ റിലീസ് ട്രെന്‍ഡ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്‍റെ ഒരു സിനിമ റീ റിലീസാകും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്‍ സിയാദ് ഇക്ക പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സന്തോഷമായിരുന്നു. അത്രയും വര്‍ഷം മുമ്പുള്ളൊരു സിനിമ, ഞാനുള്ളൊരു സിനിമ ഇപ്പോള്‍ പോലും കാണാന്‍ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണ്...കാണാറില്ല. ഇത്രയും വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ തിയേറ്ററില്‍ കാണുമ്പോള്‍ എന്തായിരിക്കും അതിന്‍റെ എക്‌സ്‌പീരിയന്‍സ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ അറിഞ്ഞൂടാ. അത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ഏതു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനുള്ള സിനിമയാണെങ്കില്‍ എനിക്കത് കണ്ടിരിക്കാന്‍ കുറച്ച് പാടാണ്. കാണേണ്ട സാഹചര്യത്തില്‍ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് ആസ്വദിക്കാന്‍ പറ്റാറില്ല. അപ്പോള്‍ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല," മഞ്ജു വാര്യര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്‍റെ വലിപ്പം എത്രയായിരുന്നെന്നോ താനും മള്‍ട്ടിസ്‌റ്റാര്‍ സിനിമയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നെന്നോ താന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു. സംവിധായകന്‍മാരായ സിബി മലയില്‍ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം മുമ്പ് ഒന്നിച്ച് വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നതിന്‍റെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

"സിബി സാറിന്‍റെ കൂടെ കളിവീടും പ്രണയവര്‍ണ്ണങ്ങളും ഞാന്‍ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രഞ്‌ജിത്ത് ഏട്ടനൊപ്പം കൃഷ്‌ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്, ആറാം തമ്പുരാന്‍ എന്നീ സിനിമകളില്‍ ഒന്നിച്ച് വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിന്‍റെ ഒരു അടുപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിലെ ഓരോ ക്യാരക്‌ടേഴ്‌സ് എടുത്താലും അവര്‍ക്ക് അവരുടേതായ ഭയങ്കര ഡീപ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്‌സ് ഉള്ളൊരു ഘടനയാണ്. ഇതില്‍ റൊമാന്‍സ് ഉണ്ട്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്‍ ആയിട്ടുള്ള ലവ്‌ സ്‌റ്റോറി ഉണ്ട്, ഹ്യൂമര്‍ ഉണ്ട്, ഇമോഷന്‍സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിനിമയില്‍ ജയറാമേട്ടനും സുരേഷേട്ടനും ലാലേട്ടനും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്‍റെ ഒരിത് ഇപ്പോള്‍ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്തുമാത്രം സ്‌പെഷ്യല്‍ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അന്ന് അതിന്‍റെ ഒന്നും ആഴം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ട്," മഞ്ജു വാര്യര്‍ പറഞ്ഞു.

ആമി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഓഡിയന്‍സ് നല്ല രീതിയില്‍ അംഗീകരിച്ചെന്നും അത് ഭയങ്കര ലെയേഴ്‌സുള്ള ക്യാരക്‌ടറാണെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു. "അഭിരാമി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ലെയേര്‍സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിച്ച് അതിനെ ഒക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്‌ത് പുറത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ലെയേഴ്‌സ് ഉള്ള ക്യാരക്‌ടര്‍ ആണ്. അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ സിബി സാറും രഞ്ജിയേട്ടനുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോള്‍, അഭിരാമിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍, ദൈവമേ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അഭിരാമി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു ഡിപ്രെഷനിലേക്കൊന്നും വീഴാതെ അങ്ങനെ ഒക്കെ പിടിച്ച് നില്‍ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം മെന്‍റല്‍ ഹെല്‍ത്തിന്‍റെ ഒരു ജേര്‍ണി ആയിരിക്കും അഭിരാമിയുടേതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ ഞാനിങ്ങനെ അദ്‌ഭുതത്തോടെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്," മഞ്ജു വാര്യര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു താന്‍ അഭിരാമി ആയിരുന്നെങ്കില്‍ കുറച്ച് കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞേനെ എന്നും താരം പ്രതികരിച്ചു. "ഇപ്പോള്‍ സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേമിന്‍റെ ചര്‍ച്ചകള്‍ വന്നപ്പോള്‍ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോള്‍ ഞാനൊന്ന് അദ്‌ഭുതത്തോടു കൂടി അഭിരാമിയായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാന്‍ അഭിരാമി ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ കുറച്ച് കൂടി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയേനെ. ആ സമയത്തൊന്നും അതിനുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിബി സാറും രഞ്ജിയേട്ടനും പറഞ്ഞു തരുന്നു, അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമെ എനിക്ക് അന്നൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളു," മഞ്ജു പറഞ്ഞു.

