മലയാളത്തില്‍ ആദ്യം! എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ ഒരു ചിത്രം; മണികണ്ഠന്‍: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാര്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു

ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി. ഈ മാസം തിയേറ്ററുകളില്‍.

MANIKANDAN THE LAST AVATAR UPCOMING MALAYALAM MOVIE 2026 MANIKANDAN THE LAST AVATAR RELEASE AI MALAYALAM MOVIE
Manikandan: The Last Avatar (Movie Poster)
Published : May 1, 2026 at 1:37 PM IST

കൃത്രിമബുദ്ധിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ'. പൗരാണിക വിശ്വാസങ്ങളെ ആധുനിക യുഗവുമായി ലയിപ്പിച്ച, ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ഡ്രാമയാണ് മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പാപ്പരാസി എന്‍റെര്‍ടെയ്‌നര്‍മെന്‍റ്സ് കമ്പനിയാണ് ഈ എ.ഐ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സ്വന്തം ജീവിതനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും, വിശ്വാസവും കടമയും മുറുകെ പിടിച്ച് ധർമ്മത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും ഇടയിലുള്ള നേർത്ത രേഖയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്‍റെ ജീവിതം പൗരാണിക ബിംബങ്ങളുടെ ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമ.

ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനാഥൻ, തന്‍റെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും, ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്‍റെ ആത്മീയ പ്രഭാവലയത്തിനാലും ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവും, കർമ്മ നീതിയുടെ നിശബ്ദ ഉപകരണവുമായി മാറുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഈ സിനിമയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു.

MANIKANDAN THE LAST AVATAR UPCOMING MALAYALAM MOVIE 2026 MANIKANDAN THE LAST AVATAR RELEASE AI MALAYALAM MOVIE
Manikandan: The Last Avatar (Movie Poster)

5000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളെയും ദാർശനിക ആഴത്തെയും അതിൽ വേരൂന്നിയ സത്യത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവമാണ് മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ.

‘സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുതിയ യുഗത്തിൽ മാനവികത പരിണമിക്കുകയാണോ... അതോ മാറ്റിയെഴുതപ്പെടുകയാണോ? ആധുനിക ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാണോ ? ‘ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു.

സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ മുതൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷൻ വരെയുള്ള ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലുടനീളം കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്) പ്രായോഗിക ഉപയോഗമാണ് ഈ പ്രോജക്ടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്, വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കഥ പറച്ചിലിന്റെയും മനോഹരമായ സംയോജനം നൂതനമായ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം ഈ സിനിമ നമുക്ക് നൽകുന്നു.

“ഇത് വെറുമൊരു സിനിമയല്ല - ലോകസിനിമയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണിതെന്നാണ് പാപ്പരാസി എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരിധികളില്ലാത്ത ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരത്തിന്‍റെ അനന്തമായ സാദ്ധ്യതകൾ എ.ഐ. നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു വെയ്ക്കുന്നു."

ചിത്രം നിലവിൽ പോസ്റ്റ്-പ്രൊഡക്ഷന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് 2026 മെയ് 3 ന് എറണാകുളം, വെണ്ണല തൈക്കാട്ട് ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരം പുറത്തിറക്കും.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ 2026 മെയ് 29-ന് അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി, 'മണികണ്ഠൻ: ദി ലാസ്റ്റ് അവതാർ' റിലീസ് ചെയ്യും. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

