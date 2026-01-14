ETV Bharat / entertainment

അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിൻ്റെ പ്രശംസ മുതൽ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് വരെ; വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയവുമായി മണികണ്ഠൻ

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ അപൂർവമായ ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് വിദ്യയിലൂടെ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ മണികണ്ഠൻ, തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിലെ താളം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയെയും സംഗീത ലോകത്തെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു

Manikandan finger snapping
മണികണ്ഠൻ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 6:20 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 6:32 PM IST

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറലായ ശബ്ദങ്ങളിലൊന്ന് മണികണ്ഠൻ്റെ വിരലുകൾ തമ്മിൽ തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന താളമാണ്. കൈകൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കുടയുമ്പോൾ വിരലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ജനിക്കുന്ന ആ താളം മണികണ്ഠനെ എത്തിച്ചതാകട്ടെ ലോക റെക്കോർഡിൻ്റെ നെറുകയിലും.

ലോക്ക്ഡൗണിൽ വിരിഞ്ഞ ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ്

കാസർകോട് സ്വദേശിയായ മണികണ്ഠന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സംഗീതത്തോട് താല്‍പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഗീതം പഠിക്കാനോ പരിശീലനം നേടാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല. സംഗീതം ഇഷ്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉള്ളിലെപ്പോഴോ ഒരു താളബോധം ജനിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് അവിചാരിതമായി തൻ്റെ കൈകൾ കുടഞ്ഞപ്പോൾ വിരലുകൾ തമ്മിൽ മുട്ടി പ്രത്യേക ശബ്ദം വരുന്നത് മണികണ്ഠൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഏതാനും ദിവസത്തെ കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെ ആ ശബ്ദത്തെ ഒരു സംഗീത താളമാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ആദ്യം വലതു കൈ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ വിദ്യ ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും ഒരേപോലെ മണികണ്ഠൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

വിരൽത്തുമ്പിലെ വിസ്മയവുമായി മണികണ്ഠൻ (ETV Bharat)

തുടക്കം 'പുതിയ മുഖ'ത്തില്‍

പുതിയ മുഖം എന്ന സിനിമയിലെ പിച്ചവെച്ച നാൾ മുതൽ... എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ താളത്തിലാണ് ആദ്യം ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് ചെയ്തത്. കച്ചിസേര എന്ന പ്രശസ്ത തമിഴ് ആൽബത്തിൻ്റെ ട്യൂൺ ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലാകുന്നത്.


ലോക റെക്കോർഡിൻ്റെ നെറുകയില്‍

ഒരു മിനിറ്റിൽ 235 തവണ വിരലുകൾ മുട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചു. പിന്നീട് വേഗത വർധിപ്പിച്ച് മിനിറ്റിൽ 300-ൽ അധികം തവണ ഫിംഗർ സ്നാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും മണികണ്ഠൻ തന്റെ പേര് എഴുതിച്ചേർത്തു.


യാദൃച്ഛികമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മാനവീയം വീഥിയിൽ തൻ്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും മണികണ്ഠൻ നടത്തി. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ചില മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾ മണിയെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയും നൂറോളം വേദികളിൽ മണി തൻ്റെ വൈഭവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അനിരുദ്ധ രവിചന്ദറിൻ്റെ പ്രശംസ

മനസ്സിലായോ എന്ന തമിഴ് ഗാനത്തിൻ്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ രവിചന്ദറിൻ്റെ പ്രശംസയും ലഭിച്ചിരുന്നു. മലയാള ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പല പ്രമുഖരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മണിയുടെ കഴിവിനെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേദനകൾക്കിടയിലെ വിസ്മയം


വിരലുകൾ കൊണ്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേൾക്കാനും കാണാനും രസമാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അതത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് മണി പറയുന്നത്.

തുടർച്ചയായി ചെയ്യുമ്പോള്‍ വിരലുകളിൽ വല്ലാത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടും. മാത്രമല്ല വിരലുകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഉപദേശങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് മണികണ്ഠൻ തൻറെ കലാവാസന പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നിരവധി ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലും ടാലൻ്റ് ഷോകളിലും മണികണ്ഠൻ ഇതിനോടകം പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി കൂടിയായ മണികണ്ഠൻ കലാ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്.

തന്നില്‍നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കേരളത്തില്‍ ധാരാളം ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് കലാകാരന്മാർ കടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് മണി പറഞ്ഞു. അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായ ഉപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും താൻ നൽകാറുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഭാവിയിൽ ഒരു ഫിംഗർ സ്നാപ്പിങ് മ്യൂസിക് കൺസേർട്ട് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് മണികണ്ഠൻ്റെ മോഹം.

Last Updated : January 14, 2026 at 6:32 PM IST

