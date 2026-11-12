വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും ഒന്നിക്കുന്ന പ്രണയ ചിത്രം; മണിരത്നത്തിന്റെ 'ഇഞ്ചി വെള്ളം' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
'ഇഞ്ചി വെള്ളം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്! ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കൂട്ടുക്കെട്ടായ മണിരത്നം- എ. ആര് റഹ്മാന് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 12:49 PM IST
മണിരത്നത്തിന്റെ ഓരോ സിനിമാ പ്രഖ്യാപനവും സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത്. മനോഹരമായ അവതരണവും സംഗീതവും ദൃശ്യാവിഷ്കാരമൊക്കെ ആരാധകര്ക്കിടയില് തരംഗമാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഇഞ്ചി വെള്ളത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും റിലീസ് തിയതിയും പുറത്തവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ റൊമാന്റിക് ചിത്രം 2027 ജനുവരി 29ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടത്. വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും രണ്ടു പെണ്കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മനോഹരമായ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
മദ്രാസ് ടാക്കീസിന്റെ ബാനറിൽ മണിരത്നവും ശിവ ആനന്ദും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മണിരത്നം തന്നെയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതും. 'തഗ് ലൈഫ്' (2025) എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസുമായി സഹകരിച്ച് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുബാസ്കരുമാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും ആദ്യമായി പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനത്തിനായി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ 'മീശയ മുറുക്ക് 2', '418' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ചൈത്ര ജെ ആചാറും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
എ.ആർ. റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. മണിരത്നവും റഹ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന 19-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സംവിധായകൻ–സംഗീതസംവിധായകൻ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊന്നാണ് ഇവരുടേത്. 'റോജ' മുതൽ ആരംഭിച്ച ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളും മികച്ച സിനിമാനുഭവങ്ങളുമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അവിക് മുഖോപാധ്യായയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ശ്രീകർ പ്രസാദ് എഡിറ്റിങ്ങും ശർമിഷ്ഠ റോയ് കലാസംവിധാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ദിലീപ് സുബ്ബരായനാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി, സംഗീത അവകാശങ്ങളും ഇതിനോടകം വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംഗീതത്തിന്റെ അവകാശം സോണി മ്യൂസിക്കിനാണ്.
അതേസമയം, വിജയ് സേതുപതിയുടെയും സായ് പല്ലവിയുടെയും മറ്റ് സിനിമകളും റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. മിഷ്കിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ട്രെയിൻ' ആണ് വിജയ് സേതുപതിയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം. ഡിസംബർ നാലിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. കൂടാതെ, ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പോക്കറ്റ് നോവൽ' 2027 ജനുവരി 14ന് പൊങ്കൽ റിലീസായി എത്തും.
ധനുഷിനൊപ്പം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഓം – ചാപ്റ്റർ 1: ഉദിറാം – ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന ചിത്രമാണ് സായ് പല്ലവിയുടേതായി അടുത്തിടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. നവംബർ 20നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. 'അമരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'മാരി 2'വിന് ശേഷം ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്.