'ഉയിരേ' ഗാനം പിറന്ന മനോഹര തീരത്ത് വീണ്ടും 'ബോംബെ' ടീം; ബേക്കലില് എത്തുക ഡിസംബര് 20ന്
മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിദേശ പരിപാടിയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ബേക്കലിൽ എത്തും
Published : December 4, 2025 at 11:38 AM IST
കാസർകോട്: സിനിമാ പ്രേക്ഷരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച "ബോംബെ’ യുടെ സംവിധായകൻ മണിരത്നവും നായിക മനീഷ കൊയ്രാളയും വീണ്ടും ആ മനോഹരമായ ലൊക്കേഷനില് എത്തുന്നു. ഡിസംബർ 20 ന് ഒരുവര്ക്കും ഒപ്പം ഒപ്പം ഛായാഗ്രഹകൻ രാജീവ് മേനോനും ബേക്കലിൽ എത്തും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിദേശ പരിപാടിയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അരവിന്ദ് സ്വാമിയും ബേക്കലിൽ എത്തും.
ബോംബെ സിനിമയുടെയും ബേക്കൽ റിസോർട് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ രൂപീകരിച്ചതിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികത്തിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഇവരെത്തുന്നത്. കേരള വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയായ സിനിമാ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ഇടപെട്ടാണ് ബോംബെയുടെ ശിൽപികളെ ബേക്കലിലെത്തിക്കുന്നത്. മണിരത്നവും മനീഷ കൊയ്രാളയും ബേക്കലില് എത്താമെന്ന് ഉറപ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളുവെന്നും ജനങ്ങളുമായി താരങ്ങൾക്ക് സംവാദം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും ബേക്കല് റിസോര്ട്ട്സ് ഡെവലെപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് (ബിആർഡിസി) എംഡി ഷിജിൻ പറമ്പത്ത് പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും പങ്കെടുക്കും. ബോംബെ സിനിമയില് എ.ആര്. റഹ്മാന്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തില് പിറന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനമായ ‘ഉയിരേ’ ചിത്രീകരിച്ചത് ബേക്കൽ കോട്ടയിലും പരിസരത്തുമാണ്. പാറക്കെട്ടുകള് നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ബീച്ചും വലതുവശത്ത് കടലിലേക്ക് കൈനീട്ടിയ കൊത്തളങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള കോട്ടയെയും ലോകമാകെ പടർത്തിയത് ‘ബോംബെ’ യാണ്. ഇപ്പോഴും ബേക്കലിൽ എത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ബോംബെയിലെ ഗാന രംഗം ചിത്രീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്താറുണ്ട്.
സിനിമ റീലീസ് ചെയ്തവർഷം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബിആർഡിസി രൂപീകരിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ ഭംഗിയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയ നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഓർമകളെ നിലനിർത്തിർത്തി വിനോദ സഞ്ചാരികളെ അവിടേയ്ക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമാ ടൂറിസം പദ്ധതി. നേരത്തെ മണി രത്നത്തെയും ബോംബെ ടീമിനെയും എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തഗ് ലൈഫ് എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തിരക്ക് കാരണമാണ് പരിപാടി വൈകിയത്.
കേരളത്തിലെ മികച്ച വിവാഹ വേദികളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബേക്കൽ ബീച്ചും പരിസരവും. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളായ ബേക്കലിലെ ലളിത്, ഉദുമ കാപ്പിലെ താജ്, മലാങ്കുന്നിലെ താജ് ഗേറ്റ് വേ, നീലേശ്വരം ബീച്ചിലെ മലബാർ ഓഷ്യൻ ഫ്രണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ, പടന്നക്കാട് ബേക്കൽ ക്ലബ്, തെക്കേക്കാട് ഒയിസ്റ്റർ ഒപേര തുടങ്ങി നിരവധി റിസോർട്ടുകളിലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് നടന്നു. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് വിവാഹം നടത്തി തിരിച്ചുപോകുന്ന യൂറോപ്യൻ രീതിയായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ് കേരളത്തിൽ പ്രചാരം നേടി.
ബേക്കൽ കോട്ട
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇക്കേരി നായ്ക്കരിലെ ശിവപ്പ നായ്ക് നിർമിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെങ്കൽകോട്ടയായ ബേക്കൽ കോട്ട. സൂര്യോദയവും സൂര്യാസ്തമയവും കാണാനാകുന്ന ഏക കോട്ട കൂടിയാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഇടംനേടിയ ഈ കോട്ട മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇതര സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാരികളും ധാരാളമായി എത്തുന്ന കേന്ദ്രമാണ്.
അടുത്തിടെ കോട്ടയിലെ സന്ദർശന സമയം വർധിപ്പിച്ചത് കാഴ്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കി. 400 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബേക്കൽ കോട്ടയും സമീപത്തെ ബീച്ചും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. ബോംബെ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ അന്യഭാഷാ സിനിമകൾക്ക് ഇവിടം പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ, പരസ്യ ചിത്രീകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമായി ഇന്നും ബേക്കൽ കോട്ട തുടരുന്നു.
ശേഖർ നാരായണനും ശൈല ഭാനുവും
ബോംബെ സിനിമയിൽ ശേഖർ നാരായണൻ പിള്ള എന്നാണ് അരവിന്ദ് സ്വാമി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ശൈല ഭാനുവെന്നത് മനീഷയുടെയും. പ്രണയത്തെ കണ്ണിനോടും കണ്ണീരിനോടും ഇത്ര മനോഹരമായി ചേർത്തുകെട്ടിയ സിനിമ. പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ജീവിക്കാൻ കൊതിപ്പിക്കുന്ന, നോവായി നീറുന്ന രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ‘ബോംബെ’. സിനിമയിലെ മനം മയക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളിൽ സംഗീതത്തെ സിനിമയോട് ചേർത്തുകെട്ടിയ ഒന്നായിരുന്നു ബേക്കലിന്റെ സൗന്ദര്യം. 1995ലെ ബേക്കലും ഇന്നത്തെ ബേക്കലും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചാകും ബോംബെ ടീം മടങ്ങുക.
Also Read: ജോർജുകുട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ? ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് മോഹന്ലാല്! ജീത്തു കട്ട് പറയുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് താരം; ദൃശ്യം 3 പായ്ക്കപ്പ്