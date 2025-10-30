കൈവീശിയും നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായി നേരെ ലാന്ഡ് ക്രൂയിസറില് കയറി താരം; കേരളത്തില് എത്തിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോ വൈറല്
മാസങ്ങള് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും കേരളത്തില് എത്തി. എട്ട് മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി കൊച്ചിയില് മടങ്ങിയെത്തിയത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയ താരത്തിന് ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ്പാണ് ലഭിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 4:54 PM IST
മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം മമ്മൂട്ടി മാസങ്ങള് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കേരളത്തില് മടങ്ങിയെത്തി. എട്ട് മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി കൊച്ചിയില് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ചെന്നൈില് നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയ താരത്തിന് ഊഷ്മളമായ വരവേല്പ്പാണ് ലഭിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ താരത്തെ സ്വീകരിക്കാന് മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് എത്തിയിരുന്നു.
വിമാനത്താവളത്തില് വെച്ച് മാധ്യമങ്ങള് മമ്മൂട്ടിയെ വളഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെവച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാന് താരം തയ്യാറായില്ല. വെല്ക്കം ബാക്ക് മമ്മൂക്ക എന്ന് ആര്പ്പുവിളിച്ച ആരാധകര് ഉള്പ്പെടെ ക്യാമറയും മൈക്കുമായി തനിക്ക് മുന്നിലെത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോടുമെല്ലാം കൈവീശി കാണിച്ചും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചും സ്വന്തം കാറിനരികിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി.
തന്റെ പുതിയ ലാന്ഡ് ക്രൂയിസര് എസ്യുവി ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് താരം വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയത്. ഭാര്യ സുല്ഫത്തും താരത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ നിര്മ്മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്, അന്വര് സാദത്ത് എംഎല്എ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം വിമാനത്താവളത്തില് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഗേറ്റിന് പുറത്ത് വെച്ച് താരം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. "എല്ലാവരെയും കണ്ടതില് സന്തോഷം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് വളരെ വളരെ നന്ദി" എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ഓടെയാണ് മമ്മൂട്ടി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയത്. മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രത്തിന്റെ യുകെ ഷെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞാണ് താരം വീട്ടില് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തില് നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയത്.
ചികിത്സാര്ത്ഥം സിനിമയില് നിന്നും ഇടവേള എടുത്ത് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയ താരം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് 'പാട്രിയറ്റി'ന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില് ജോയിന് ചെയ്തത്. ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷം സിനിമയുടെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിനായി താരം യുകെയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച്ചത്തെ യുകെ ഷെഡ്യൂളിന് ശേഷമാണ് താരം ഇപ്പോള് കേരളത്തില് മടങ്ങിയെത്തിയത്. യുകെ ലൊക്കേഷനില് നിന്നുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിരുന്നു.
മോഹന്ലാലും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. നീണ്ട 18 വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. 'ട്വന്റി20' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്. സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പിനിയും ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
Also Read: റെഡ് റേഞ്ച് റോവറില് സ്റ്റൈലായി വന്നിറങ്ങി മമ്മൂട്ടി; യുകെയില് ചുറ്റിക്കറങ്ങി സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ ചിത്രം പകര്ത്തി താരം; വീഡിയോ വൈറല്