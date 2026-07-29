മകന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന് തുടക്കം; നിതീഷ് സഹദേവനൊപ്പം ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പന് പ്രൊജക്ട്
ആദ്യ ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ നിര്ണായക രംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബി ടി എസ് ക്ലിപ്പും നിര്മാതാക്കള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 1:33 PM IST
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭമാണ് ഈ ചിത്രം.
ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ചിത്രീകരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. മകന് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
"കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം, മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രം, നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ആവേശകരമായ ഈ യാത്രയില് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണം", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സിനിമയുടെ ചീത്രീകരണം ആരംഭിച്ച വിവരം മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
ആദ്യ ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ നിര്ണായക രംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബി ടി എസ് ക്ലിപ്പും നിര്മാതാക്കള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ കോമേഷ്യല് പടമായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തല്.
ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവും അനുരാജ് ഒ.ബിയും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ജിംഷി ഖാലിദാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറായി അഗ്നിവേഷ് രാജും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
The wait is over! ❤️— MammoottyKampany (@MKampanyOffl) July 28, 2026
MammoottyKampany Production No. 9, directed by Nithish Sahadev, has officially gone on floors today in Karaikudi. 🎬
Seeking all your love, blessings, and support as we embark on this exciting journey. 🙏✨
Stay tuned for more updates! ❤️#Mammootty… pic.twitter.com/uml6PT8IDT
ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും താരനിരയെയും കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നതെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.
'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നിതീഷ് സഹദേവ് ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. പിന്നീട് ജീവ നായകനായ 'തലൈവര് തമ്പി തലൈമൈയില്' എന്ന തമിഴ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത് മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടി.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ആ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പമാണെന്നത് സിനിമാലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
'തലൈവര് തമ്പി തലൈമൈയില്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിതീഷ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് സംവിധായകന് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
രണ്ടാഴ്ച മുന്പ് ഗംഭീരമായ പൂജ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് സിനിമയുടെ ലോഞ്ച് നടന്നത്.
അതേസമയം വാഴ 2 സിനിമയിലെ ഹാഷിറും ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. സംവിധായകന് നിതീഷ് സഹദേവന്റെ പോസ്റ്റ് ഹാഷിര് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായത്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ചിത്രത്തിന്റെ പേര്, പ്രധാന താരനിര, സംഗീത സംവിധായകൻ,തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരാനുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിർമാതാക്കൾ കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മമ്മൂട്ടിയും നിതീഷ് സഹദേവും ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന ഈ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.