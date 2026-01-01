തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച ചിത്രം! മമ്മൂട്ടിയുടെ കളങ്കാവല് ഒടിടിയിലേക്ക്; എപ്പോള് എവിടെ കാണാം
ആഗോളതലത്തില് 82 കോടി രൂപയാണ് കളങ്കാവല് ഇതുവരെ നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 37.07 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 7:27 PM IST
മമ്മൂട്ടി- വിനായകന് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജിതിന് കെ ജോസിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്. ആദ്യ ദിവസം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഡിംസബര് അഞ്ചിന് ആഗോള തലത്തിലാണ് ചിത്രം റിലീസിന് എത്തിയത്.
യഥാര്ഥ സംഭവത്തില് നിന്ന് പ്രേരണയുള്ക്കൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കളങ്കാവല് ഒരുക്കിയത്. 2000 കളുടെ തുടക്കത്തില് കേരളത്തില് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.
ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തെ തുടര്ന്ന് ഒരു പറ്റം യുവാക്കള് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ തുടക്കം. ഇത് അന്വേഷിക്കാന് എസ് ഐ ജയകൃഷ്ണന് (വിനായകന്) കാട്ടായി കോണത്ത് എത്തുന്നു. ഇതിലൂടെയാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടി സ്റ്റാന്ലി ദാസ് എന്ന വില്ലനായാണ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
യൂണിഫോമില്ലാതെ പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തി മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിനായകന് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിബിന് ഗോപിനാഥനും ശ്രുതി രാമചന്ദ്രനും രജിഷ വിജയനും ധന്യ അനന്യയുമുള്പ്പെടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച ഈ ചിത്രം ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
സോണി ലിവിലൂടെയാണ് കളങ്കാവൽ ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. ജനുവരിയിൽ ചിത്രം പ്രദര്ശനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സോണി ലിവ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റലീസ് തീയതി ഉടന് പുറത്തുവിടും.
ചിത്രം റിലീസായി 27 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് 82 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 37.07 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ജിതിന് കെ ജോസും ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ കുറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന് കഥയൊരുത്തിക്കിയത് ജിതിന് കെ ജോസാണ്. ജിതിന് കെ ജോസാണ് സംവിധായകനും ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്ന്നാണ് തിരക്കഥ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും പശ്ചാത്തല സംഗീത്തിനും വമ്പന് സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. മുജീബ് മജീദിയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ഫൈസല് അലിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഫൈസലിന്റെ ഛായാഗ്രഹണ മികവിനെ കുറിച്ചും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഛായാഗ്രഹണം- ഫൈസൽ അലി, എഡിറ്റർ - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ- സുനിൽ സിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- അരോമ മോഹൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- ഷാജി നടുവിൽ, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ബോസ്, മേക്കപ്പ്- അമൽ ചന്ദ്രൻ, ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- അഭിജിത്ത് സി, വരികൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, ഹരിത ഹരി ബാബു, കളറിസ്റ്റ് - ലിജു പ്രഭാകർ, സംഘട്ടനം - ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - കിഷൻ മോഹൻ, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ - എസ് സന്തോഷ് രാജു, വിഎഫ്എക്സ് കോഓർഡിനേറ്റർ - ഡിക്സൻ പി ജോ, വിഎഫ്എക്സ് - വിശ്വ എഫ് എക്സ്, സിങ്ക് സൗണ്ട് - സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്, സ്റ്റിൽസ്- നിദാദ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ആഷിഫ് സലീം, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്- ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ, ആഷിഫ് സലീം, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- വിഷ്ണു സുഗതൻ, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ പാർട്ണർ- ട്രൂത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ്, പിആർഓ - വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ എന്നിവരുമാണ്.
