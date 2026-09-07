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മാസ് അവതാരം! 46 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം മറ്റൊരു 'മേള'യുമായി മമ്മൂട്ടി; പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര്. ചിത്രം 2027 ല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 10:37 AM IST

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മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി നിതീഷ് സഹദേവ് ഒരുക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ഇപ്പോഴിതാ മാസ് ആക്ഷന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

'മേള' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ലുക്കോടുകൂടിയുള്ള പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള്‍ദിനം പ്രമാണിച്ചാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ മമ്മൂട്ടി നിർമിക്കുന്ന ഒൻപതാം ചിത്രമാണിത്. മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പക്കാ മാസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ഗംഭീര മാസ് ലുക്കിലാണ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആക്ഷൻ, കോമഡി, മാസ് എന്നിവ കോർത്തിണക്കി എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മെഗാ കാൻവാസ് ചിത്രമായാണ് ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവും അനുരാജ് ഒ.ബി.യും ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകരുടെയും സിനിമാ പ്രേമികളുടെയും പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വലിയ രീതിയില്‍ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2027 ല്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

സര്‍ക്കസ് കമ്പനി ഉടമയായ ഗ്യാങ്സ്റ്ററായാകും മമ്മൂട്ടി ‘മേള’യില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയെന്നാണ് സൂചന. പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പേര് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഈ പേരിന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറില്‍ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിക്ക് കരിയര്‍ ബ്രേക്ക് നല്‍കിയ ആദ്യ സിനിമയുടെ പേര് മേള എന്നായിരുന്നു. കെ. ജി ജോര്‍ജിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ 1980 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തില്‍ വിജയന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയിരുന്നുത്. അതും സര്‍ക്കസ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു.

ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി 46 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം മറ്റൊരു മേളയുമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് കൊമേഴ്‌ഷ്യല്‍ ചിത്രം കൂടിയാകും മേള. മമ്മൂട്ടി ആരാധകര്‍ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള എല്ലാത്തരം എലമെന്‍റും ചിത്രത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

ജിംഷി ഖാലിദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂലൈ അവസാനം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കാരെെകുടിയില്‍ ആരംഭിച്ച സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. 'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നിതീഷ് സഹദേവ് ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജീവയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ തമിഴ് ചിത്രം 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമൈയിൽ' മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. തമിഴിലും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ആ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പമാണെന്നത് സിനിമാലോകത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.

ജീന്‍ പോള്‍ ലാല്‍, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ഹാഷിറും മേളയുടെ ഭാഗമായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കളംകാവൽ എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മേള കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറെർ ഫിലിംസ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ: സുനിൽ സിങ്, കഥ, തിരക്കഥ- നിതീഷ് സഹദേവ്, അനുരാജ് ഓ ബി, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ - അഗ്നിവേഷ് രഞ്ജിത്ത്, ഛായാഗ്രഹണം - ജിംഷി ഖാലിദ്, എഡിറ്റർ- ബ്ലെസ് തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - ഷാജി നടുവിൽ, ആക്ഷൻ- കാർത്തികേയൻ, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, സലാം, കോസ്റ്റും ഡിസൈൻ - മെൽവി ജെ , അഭിജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- രതീഷ് എസ് പിള്ളൈ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - അരോമ മോഹൻ, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ -തൗഫീഖ് ഹുസൈൻ, വിഎഫ്എക്സ്- എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്- ആഷിഖ് സലാം, റിത്വിക് ലിമ രാമദാസ്, സ്റ്റിൽസ് - നവിൻ മുരളി, ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്‌സ് - യെല്ലോടൂത്സ്‌, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്- വിഷ്‌ണു സുഗതൻ.

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