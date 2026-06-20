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'ഏതാ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ'! ഉയിരിനെയും ഉലകിനെയും കൊഞ്ചിച്ച് മമ്മൂട്ടി; ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍

നയന്‍താരയുടെ ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍ തന്നെയാണ് മക്കളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

VIGNESH SHIVAN MAMMOOTTY ULAG AND UYIR NAYANTHARA
Uyir and Ulag with Mammootty (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 4:35 PM IST

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തെന്നിന്ത്യന്‍ ലേഡീ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താരയുടെ ഇരട്ട കണ്‍മണികളായ ഉലകിനേയും ഉയിരനേയും ആരാധകര്‍ക്ക് സുപരിചിതമാണ്. മക്കള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും നയന്‍താരയും ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനുമായ വിഘ്വനേഷ് ശിവനും പലപ്പോഴും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് ചിത്രമാണ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത്. അതും മലയാളത്തിന്‍റെ മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍. വിഘ്നേഷ് ശിവനാണ് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

വീഡിയോ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ നിരവധി പേരാണ് കണ്ടത്. ഈ ക്യൂട്ട് വീഡിയോ ആരാധകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും മനം കവരുകയാണ്.

ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷര്‍ട്ടും ട്രൗസറുമണിഞ്ഞ് മനോഹരമായ ലുക്കിലുള്ള ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മമ്മൂട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയാണ് വിഘ്നേഷ് ശിവന്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെയും പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

"ചെറിയ ചിരികളും വലിയ സന്തോഷങ്ങളും, ഒപ്പം ഒരുപാട് സ്നേഹവും", എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഈ ചിത്രം റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമാ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും മനോഹരമായി കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. നിരവധി പേരാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്.

"മമ്മൂക്ക കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വല്ലാത്തൊരു കെമിസ്ട്രീ ആണ്","ഏതാ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ", എന്നാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചത്. "അച്ചോടാ… ബേബീസ് യുണൈറ്റഡ്", എന്നാണ് ഒരാള്‍ കുറിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്റ്റൈലിനെ പുകഴ്ത്തുന്നവരുമുണ്ട്. "അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രെൻഡ് സെറ്റർ വിത്ത് ജെൻ ആൽഫാസ്", എന്നാണ് ആരാധകര്‍ കുറിക്കുന്നത്. ഫയര്‍ ഇമോജികളും നല്‍കുന്നവരുമുണ്ട്.

മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന്‍റെ ഡബ്ബിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ എടുത്ത ചിത്രമാണിത്. ലിസിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഡബ്ബിംഗ് നടന്നത്. നയന്‍താരയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വിഘ്നേഷ് ശിവനൊക്കെ അന്ന് ഡബ്ബിംഗിനായി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് പകര്‍ത്തിയ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് വിഘ്നേശ് ശിവന്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

നിരവധി ചിത്രങ്ങളില്‍ മമ്മൂട്ടിയും നയന്‍താരയും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള സൗഹൃദയമാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ളത്. രാപ്പകല്‍, തസ്‌കരവീരന്‍, ഭാസ്‌കര്‍ ദ റാസ്‌കല്‍, പുതിയ നിയമം, പേട്രിയറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇരുവരും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്‌ട ജോഡികളായിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ടോക്‌സിക് എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ർ അപ്‌സിലാണ് നയന്‍താരയുടേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് നയന്‍താര ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം കന്നഡ, മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങും. കിയാര അദ്വാനിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്.

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VIGNESH SHIVAN
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ULAG AND UYIR
NAYANTHARA
MAMMOOTTY WITH ULAG AND UYIR

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