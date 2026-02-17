ETV Bharat / entertainment

വരുന്നത് മഹാസംഭവം! അക്ഷമരായി ആരാധകര്‍; മോഹന്‍ലാലിന് ശേഷം പേട്രിയറ്റ് ഡബ്ബിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മമ്മൂട്ടി

മലയാള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമായിരിക്കും പേട്രിയറ്റ്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

Mammootty wraps up dubbing for Patriot movie (Mammootty Company)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
ലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പൈ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. ഇതോടൊപ്പം 18 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ബിഗ്‌ സ്‌ക്രീനില്‍ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നതിന്‍റെ ആകാംക്ഷയും പ്രേക്ഷകരിലുണ്ട്.

മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റിനും കണ്ണും കാതും കൂര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍. അടുത്തിടെയാണ് ചിത്രത്തിനായി മോഹന്‍ലാല്‍ ഡബ്ബിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി വാര്‍ത്ത എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഡബ്ബിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയും മോഹന്‍ലാലുമൊക്കെ ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി ഡബ്ബിംഗിനായി കാറില്‍ വന്നിറങ്ങുന്നതും സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തുന്നതും ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നതും മഹേഷ് നാരായണന്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Patriot Movie (Scene Photo)

മോഹൻലാൽ ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു ആഴ്‌ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടിയും ഡബ്ബിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. മോഹൻലാൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്നതിന്റെയും ഡബ്ബിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ നിർമ്മാതാക്കൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

നേരത്തെ പേട്രിയറ്റ് ടീം ശ്രീലങ്കയിലെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വമ്പന്‍ ബി എടി എസ് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സ്വീകരിച്ചത്. യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങള്‍ വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയം ഒരുക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഈ വീഡിയോ നൽകുന്നത്. വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഏപ്രിൽ 23 ന് ചിത്രം ആഗോള തലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തും.

മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരും ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ ഭാഗമായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു. മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളുകളിലായി 200 ലധികം അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ശ്രീലങ്കയില്‍ നടന്ന ചിത്രീകരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം നയൻ‌താര, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

Patriot Movie (Poster)

ആന്‍റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്‍റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്‌സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സിആര്‍ സലിം, സുഭാഷ് ജോര്‍ജ് മാനുവല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം. സി വി സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്‌ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍.

Patriot Movie (Scene Photo)

2026-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വമ്പന്‍ ചിത്രമായിരിക്കും പേട്രിയറ്റ്. ചാത്ത പച്ച എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് താരം അവസാനമായി ഒരു അതിഥി വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മോഹൻലാലിന്‍റെ അടുത്ത ചിത്രം ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3 ആണ്.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പത്തിലധികം ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ഒരുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചിത്രീകരണത്തിനൊടുവിലാണ് പേട്രിയറ്റ് ഈ വർഷം ആദ്യം പൂർത്തിയായത്. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയെന്ന ബഹുമതിയും ഇപ്പോൾ പേട്രിയറ്റിനാണ്. ഇന്ത്യ, ശ്രീലങ്ക, യു.കെ, അസർബെയ്ജാൻ, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.

ടേക്ക് ഓഫ്, മാലിക് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് പേട്രിയറ്റ്. മലയാള സിനിമ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാങ്കേതിക മേന്മയോടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്താനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹേഷ് നാരായണന്‍ തന്നെയാണ്. സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണനും രാഹുൽ രാധാകൃഷ്ണനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓവർസീസ് പാട്നര്‍.

ഛായാഗ്രഹണം - മാനുഷ് നന്ദൻ, സംഗീതം - സുഷിൻ ശ്യാം, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനേഴ്‌സ്: ഷാജി നടുവിൽ, ജിബിൻ ജേക്കബ്, ഓഡിയോഗ്രാഫി - വിഷ്‌ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കൺട്രോളർ -ഡിക്‌സണ്‍ പൊടുത്താസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് - സുനിൽ സിങ്, നിരൂപ് പിൻ്റോ, ജസ്റ്റിൻ ബോബൻ, ജെസ്‌വിൻ ബോബൻ, സിങ്ക് സൗണ്ട് - വൈശാഖ് പി വി, മേക്കപ്പ് - രഞ്ജിത് അമ്പാടി, ലിറിക്സ് - അൻവര്‍ അലി, സംഘട്ടനം - ദിലീപ് സുബ്ബരായൻ, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, മാഫിയ ശശി, റിയാസ് ഹബീബ്, കോസ്റ്റിയൂം ഡിസൈൻ - ധന്യ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍, നൃത്ത സംവിധാനം - ഷോബി പോൾരാജ്,

ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ലിനു ആന്‍റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍: ഫാന്റം പ്രവീണ്‍, സ്റ്റിൽസ് - നവീൻ മുരളി, വിഎഫ്എക്സ് - ഫയർഫ്ലൈ, എഗ്ഗ് വൈറ്റ്, ഐഡൻ്റ് വിഎഫ്എക്സ് ലാബ്, ഡി ഐ കളറിസ്റ്റ് - ആശീർവാദ് ഹദ്കർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, പി ആർ ഒ: വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ. ചിത്രം ആന്‍ മെഗാ മീഡിയ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിക്കും.

PATRIOT MOVIE
MOHANLAL MAMMOOTTY MOVIE
PATRIOT UPDATES
MALAYALAM SPY THRILLER MOVIE
MAMMOOTTY WRAPS UP DUBBING PATRIOT

