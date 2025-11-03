ആർത്തിയാണ് അഭിനയത്തോട്... മമ്മൂട്ടി ദി കോർ, ഇത് നടനവിസ്മയം തീര്ത്ത റെക്കോഡുകളുടെ കഥ
ഭാവം കൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടുമെല്ലാം വിസ്മയം തീർത്ത മഹാ പ്രതിഭ. ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന ചലചിത്ര അവാർഡ് കൂടിയായപ്പോള് ഏറ്റവുമധികം തവണ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി എന്ന റെക്കോഡും മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : November 3, 2025 at 5:54 PM IST
''ആർത്തിയാണ് അഭിനയത്തോട്... അടങ്ങാത്ത ആർത്തി'' അഭിനയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് ഒരിക്കൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. അതിനാലാകാം 74ാം വയസിലും തിരശീലയിലെ സുല്ത്താനായി മമ്മൂട്ടി നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നത്.
ജീവിതം തന്നെ പൂര്ണമായും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സമര്പ്പിച്ച വ്യക്തി, മമ്മൂട്ടി കരഞ്ഞാൽ മലയാളിയുടെ കണ്ണ് നിറയും... ഭാവം കൊണ്ടും നോട്ടം കൊണ്ടുമെല്ലാം വിസ്മയം തീർത്ത മഹാ പ്രതിഭ ഒരു സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കൂടി സ്വന്തമാക്കുമ്പോള് ഏറ്റവുമധികം തവണ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയെന്ന റെക്കോഡ് നേട്ടത്തിലാണ്. സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരമാണിത്. ഇതിൽ മികച്ച നടനുള്ള അവാഡ് ഏഴ് തവണ സ്വന്തമാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലായി 425-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ മികവിലൂടെ മലയാളികളുടെ വികാരമായിമാറി മമ്മൂട്ടിയെന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടി.
1971-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ' എന്ന സിനിമയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമാ പ്രവേശം. പിന്നീട് 1980-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ലഭിക്കുന്നത്. കെ.ജി. ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മേള' (1980) അദ്ദേഹത്തിൻ്റ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായി.
1981-ൽ ഐ.വി. ശശിയുടെ 'അഹിംസ' എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നേടി. 1980-കളിൽ 'ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ', 'അടിയൊഴുക്കുകൾ', 'യാത്ര' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്പർതാര പദവി നേടിക്കൊടുത്തു.
1987-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ക്രൈം ത്രില്ലറായ 'ന്യൂ ഡൽഹി' അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരമൂല്യം വീണ്ടും ഉയർത്തി. 1988-ൽ 'ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സേതുരാമയ്യർ എന്ന ഐതിഹാസിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. 1990-കളിൽ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ', 'മതിലുകൾ', 'അമരം', 'വിധേയൻ', 'പൊന്തൻമാടൻ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചു.
'കാഴ്ച' (2004), 'രാജമാണിക്യം' (2005), 'പലേരിമാണിക്യം: ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ' (2009), 'ഭീഷ്മപർവ്വം' (2022), 'നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം' (2023), 'കാതൽ - ദി കോർ' (2023), 'ഭ്രമയുഗം' (2024) തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത തലമുറയിലെ പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുക്കാനായി. മൂന്ന് ദേശീയ അവാർഡുകളും 11 കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
1981-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അഹിംസ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് 30 വയസായിരുന്നു പ്രായം. ഇന്ന് 74ആം വയസിൽ ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പതിനൊന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂടി അഭിനയിച്ച, അല്ല... ജീവിച്ച സിനിമകളിലെ അവാർഡ് നേട്ടങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം
- അഹിംസ (1981): ടി. ദാമോദരൻ തിരക്കഥയെഴുതി ഐവി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി, സുകുമാരൻ, മോഹൻലാൽ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ചിത്രത്തിലെ വാസു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. ആദ്യത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ചിത്രമാണ് അഹിംസ.
- അടിയൊഴുക്കുകൾ (1984): എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഐവി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ കരുണൻ്റെ വേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്.
- ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ (1989): എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലചിത്രം. ചിത്രത്തിൽ ചന്തു എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡിന്, ഐവി ശശിയുടെ മൃഗയ, ജോഷിയുടെ മഹായാനം എന്നിവയും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലെയും സംയുക്ത പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
- വിധേയൻ (1993): അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം മമ്മൂട്ടിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദേശിയ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തു. സക്കറിയയുടെ ചെറുകഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്തതാണ് ചിത്രം. ടിവി ചന്ദ്രൻ്റെ പൊന്തൻ മാട, കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ വാത്സല്യം എന്നിവയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളും ആ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അവാർഡിന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലെയും സംയുക്ത പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
- കാഴ്ച (2004): ബ്ലെസി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. മാധവൻ എന്ന ഫിലിം ഓപ്പറേറ്ററായി മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചു. 2001 ലെ ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ.
- പാലേരി മാണിക്യം ഒരു പാതിരകൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ (2009): രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത്, ടിപി രാജീവൻ എഴുതിയ കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയെടുത്തതാണ് ചിത്രം. വില്ലൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തു.
- നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം (2022): എസ് ഹരീഷ് തിരക്കഥയെഴുതി ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. മമ്മൂട്ടി ഒരു നാടക കലാകാരനും സുന്ദരം എന്ന തമിഴനും ആയി വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ഈ ചിത്രം നേടി.
- കാതൽ - ദി കോർ (2023): ജിയോ ബേബി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആദർശ് സുകുമാരനും പോൾസൺ സ്കറിയയും തിരക്കഥയെഴുതിയ ചിത്രം. മാത്യു ദേവസി എന്ന ബാങ്ക് മാനേജരായ സ്വർവർഗാനുരാഗിയായി ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
- ഭ്രമയുഗം (2024): രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ഹൊറർ ചിത്രം. കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ആകെ പുരസ്കാര നേട്ടങ്ങള്
|എണ്ണം
|വർഷം
|പുരസ്കാരം
|സിനിമ
|വയസ്
|1
|1981
|മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ
|അഹിംസ
|30
|2
|1984
|മികച്ച നടൻ
|അടിയൊഴുക്കുകൾ
|33
|3
|1985
|പ്രത്യേക ജൂറി അവാർഡ്
|യാത്ര
|34
|4
|1989
|മികച്ച നടൻ
|ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, മൃഗയ, മഹായാനം
|38
|5
|1993
|മികച്ച നടൻ
|വിധേയൻ, പൊന്തൻമട, വാൽത്സല്യം
|42
|6
|2004
|മികച്ച നടൻ
|കാഴ്ച
|53
|7
|2009
|മികച്ച നടൻ
|പാലേരി മാണിക്യം: ഒരു പാതിരാകൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ
|58
|8
|2022
|മികച്ച നടൻ
|നൽപകൽ നേരത്ത് മയക്കം
|71
|9
|2022
|നിർമ്മാതാവ്
|നൽപകൽ നേരത്ത് മയക്കം
|71
|10
|2023
|നിർമ്മാതാവ്
|കാതൽ ദി കോർ
|72
|11
|2024
|മികച്ച നടൻ
|ഭ്രമയുഗം
|73