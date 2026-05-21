പ്രിയപ്പെട്ട ലാലിന് ഇച്ചാക്കയുടെ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം; മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ജന്മദിനം ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്‍

മോഹന്‍ലാലിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി ആരാധകര്‍.

Mammootty Extends Birthday Wishes To Mohanlal (FB@Mammootty)
Published : May 21, 2026 at 1:35 PM IST

ലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടന് ഇന്നി പിറന്നാള്‍ മധുരം. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി വെള്ളിത്തിരയിലെ അഭിനയമികവിലൂടെ തലമുറകളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച അഭിനയ ചക്രവര്‍ത്തിയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകര്‍ ആശംസകള്‍ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ്.

ഇപ്പോഴിതാ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രിയപ്പെട്ട ലാലിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ കുറിച്ചത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധിപേര്‍ ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് മലയാളികള്‍ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും സ്‌ക്രീനിലെത്തുമ്പോള്‍ കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് എന്നും ആരവും ആവേശവുമാണ്. ഈ സൂപ്പര്‍താരങ്ങള്‍ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലുണ്ട്.

'ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്ന്' 1981ലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. പികെ ജോസറ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമയില്‍ നായകന്‍ ശങ്കര്‍ ആയിരുന്നു. ഇതേ വര്‍ഷം തന്നെ ഐവി ശശി സംവിധാനം ചെയ്‌തമാണ് ചിത്രം 'അഹിംസ'. സുകുമാരനും രതീഷും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.

1982 ല്‍ നവോദയുടെ 'പടയോട്ടം' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും പിന്നീട് ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. ആ ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അച്ഛനായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 70 എം എം ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. ജിജോ പുന്നൂസാണ് സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. ഇതേ വര്‍ഷം തന്നെ 'സിന്ദൂര സന്ധ്യയ്ക്ക് മൗനം'( ഐ വി ശശി) 'എന്തിനോ പൂക്കുന്ന പൂക്കള്‍' (ഗോപിനാഥ് ബാബു) 'ആ ദിവസം' (എം മണി) എന്നീ ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചു.

1983 ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. 'വിസ' ( ബാലു കിരിയത്ത്) ശേഷം കാഴ്‌ചയില്‍ (ബാല ചന്ദ്രമേനോന്‍) സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ് (പിജി വിശ്വംഭരന്‍) ഒരു മുഖം പലമുഖം (പികെ ജോസഫ് നാണയം (ഐവി ശശി) ഇനിയെങ്കിലും (ഐവി ശശി) ഹിമവാഹിനി (പിജി വിശ്വംഭരന്‍) ഗുരുദക്ഷിണ (ബേബി) എന്‍റെ കഥ (പികെ ജോസഫ്) ചങ്ങാത്തം (ഭരതന്‍) ചക്രവാളം ചുവന്നപ്പോള്‍ (ശശി കുമാര്‍)

1984 ല്‍ മോഹന്‍ രൂപിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ വേട്ട, പാവം പൂര്‍ണിമ (ബാലു കിരിയത്ത്) ഒന്നാണ് നമ്മള്‍ (പിജി വിശ്വംഭരന്‍), ലക്ഷ്‌മണ രേഖ (ഐവി ശശി) ഇതാ ഇന്നു മുതല്‍ (ടി എസ് സുരേഷ് ബാബു) അതിരാത്രം (ഐ വി ശശി, അറിയാത്ത വീഥികള്‍ (കെ എസ് സേതുമാധവന്‍) അടിയൊഴുക്കുകള്‍ (ഐവി ശശി) ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ തനിയെ (ഐവി ശശി) പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ (പ്രിയദര്‍ശന്‍) അവിടെത്തെ പോലെ ഇവിടെയും (ഐ വി ശശി). അനുബന്ധം (ഐവി ശശി) അങ്ങാടിക്കപ്പുറത്ത് (ഐ വി ശശി) ഇടനിലങ്ങള്‍ (ഐവി ശശി) കരിമ്പിന്‍ പൂവിനക്കരെ (ഐ വി ശശി) കണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു (സാജന്‍).

മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത പേട്രിയറ്റിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒടുവില്‍ ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. അതേസമയം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ദിനമായ ഇന്ന് (മെയ്21) ദൃശ്യം 3 ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

