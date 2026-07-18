വീണ്ടും ഭ്രമിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി, വാനോളം തിളങ്ങി വിജയലക്ഷ്മി, അഭിമാനമായി ഷഹ്നാദ് ജലാൽ
'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 6:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് മലയാളത്തിന് തിളക്കമാര്ന്ന നേട്ടം. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, മികച്ച പിന്നണി ഗായികയായി വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം, 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി.
മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ഭ്രമയുഗത്തിലൂടെ ഷഹ്നാദ് ജലാൽ നേടി. ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ കരുത്ത് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് (ജൂലൈ 18) വൈകിട്ട് 5.30ന് ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മീഡിയ സെന്ററില് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് 2024-ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രശസ്ത മലയാള സംവിധായകൻ ജയരാജാണ് ജൂറി ചെയർമാൻ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ വിലയിരുത്തിയ 11 അംഗ ജൂറി ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ അന്തിമ നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും മലയാള സിനിമ ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണുണ്ടായത്.
രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതുല്യ പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയത്. ബോളിവുഡ് താരം കാര്ത്തിക് ആര്യനുമായാണ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി പങ്കിട്ടത്. കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന ദുരൂഹ കഥാപാത്രത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ശരീരഭാഷയിലൂടെയും ജീവസുറ്റതാക്കിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റിലീസ് ദിനം മുതൽ തന്നെ ദേശീയ പുരസ്കാര സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രകടനത്തിന് ഒടുവിൽ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതികളിലൊന്ന് ലഭിച്ചതോടെ ആരാധകരുടെയും സിനിമാ ലോകത്തിന്റെയും സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന അഭിനയജീവിതത്തിൽ ഓരോ ചിത്രത്തിലൂടെയും പുതുമ തേടുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ കലാജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന അംഗീകാരമായാണ് ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
സംഗീത വിഭാഗത്തിലും മലയാളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടമാണ് ലഭിച്ചത്. മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി സ്വന്തമാക്കി. ആത്മാവിൽ തൊടുന്ന ആലാപനവും വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദഭംഗിയും കൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഗായികയുടെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ നേട്ടം. ‘അങ്ങു വാന കോണില്’ എന്ന ഗാനമാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ മികച്ച ഗായികയാക്കിയത്.
മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' സ്വന്തമാക്കിയതും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇരട്ടിമധുരമായി. സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള പ്രമേയവും ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന കഥപറച്ചിലും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിന് ദേശീയ ജൂറിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് മലയാള സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്ക മികവിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവായി മാറുകയാണ്. കലാപരമായ അവതരണവും ശക്തമായ തിരക്കഥയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ശക്തികളായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു.
മികച്ച നടൻ, മികച്ച പിന്നണി ഗായിക, മികച്ച മലയാള ചിത്രം എന്നീ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയതോടെ 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വേദിയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ശക്തമായി.
അതേ സമയം ചന്തു ചാംപ്യൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയമാണ് കാർത്തിക്കിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. മികച്ച നടിയായി യാമി ഗൗതം. ആർട്ടിക്കിൾ 370 എന്ന ചിത്രമാണ് യാമിയെ മികച്ച നടിയാക്കിയത്.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
ദേശീയ പുരസ്കാരത്തില് മലയാള സിനിമ തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി മലയാളിക്ക് വെറുമൊരു പേരല്ല. അതൊരു ശീലമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകള് കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ശീലം. മലയാളത്തിന്റെ എന്നല്ല ഇന്ത്യന് സിനിമയുടെ തന്നെ ഒരേയൊരു മമ്മൂട്ടി നാലാമതും ദേശീയ പുരസ്കാര നിറവില് നില്കുന്നു. സിനിമയിലക്ക് മാത്രമായിരുന്നു എന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ നോട്ടം. സമര്പ്പിതമായ മനസോടെ മമ്മൂട്ടി പൊരുതി നേടിയതാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെയും. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരേയും പോകാനുള്ള മനസും പുതിയ പുതിയ വേഷങ്ങള് ആഗ്രഹിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള ചെറുപ്പവുമാണ് മമ്മൂട്ടിയെ ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ പ്രതിഭാസമാക്കുന്നത്.
ഭ്രമയുഗത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകള് ഷഹനാദ് ജലാല്, ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, മികച്ച മലയാള ചിത്രം ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമയുടെ സംവിധായകന് ഫാസില് മുഹമ്മദും അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും നോണ് ഫീച്ചര് വിഭാഗത്തില് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്ശം നേടിയ ഭദ്ര കാളി നാടകത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് മുന്നില് മലയാള സിനിമയുടേയും കേരളത്തിന്റെയും അഭിമാനം ഉയര്ത്തി പിടിച്ച എല്ലാവര്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷം.