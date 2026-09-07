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'ഇച്ചാക്ക അപ്പുറള്ളതാണ് എന്‍റെ ബലം, ഇനിയും നിങ്ങളിവിടെ വേണം' ; ഹൃദയം തൊടുന്ന പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി മോഹന്‍ലാല്‍

75 ന്‍റെ നിറവില്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടി.

MOHANLAL MAMMOOTTY TURNS 75 MAMMOOTTY MAMMOOTTY MOHANLAL
75 ന്‍റെ നിറവില്‍ മമ്മൂട്ടി (Photo: Instagram, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 11:44 AM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരം മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിലാണ് കേരളക്കര. 75 ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന താരത്തിന് നിരവധി പേരാണ് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഇച്ചായ്ക്കയ്ക്ക് മോഹന്‍ലാല്‍ നേര്‍ന്ന പിറന്നാള്‍ ആശംസയും കുറിപ്പുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നത്.

തനിക്ക് പോലും അത്ഭുതം തോന്നുന്ന അഭിനയത്തോടുള്ള മമ്മൂട്ടിയും അഭിനയ പാഷനെ കുറിച്ചാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ മനോഹരമായ കുറിപ്പിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വാക്കുകള്‍

"സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ഇച്ചാക്ക (മൂത്ത സഹോദരന്‍) എന്ന് വിളിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് 75 ാം പിറന്നാള്‍ ആശംസിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പ് ഞാനെഴുതുന്നത് ഫുക്കറ്റില്‍ നിന്നാണ്. ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ജോര്‍ജിയയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഒരു വീട്ടില്‍ രണ്ടുദിവസമായി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം. അതിന്‍റെയൊരു സുഖം പറഞ്ഞറയിക്കാനാവാത്തതാണ്.

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോള്‍ പോയകാലത്തെ പലതും ഓര്‍മകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഇച്ചാക്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും ഒരു കുടുംബംപോലെ കഴിയുകയുംചെയ്‌ത നല്ലകാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ കളിചിരികളും വളർച്ചയുമുണ്ടായിരുന്നു.

നായകകഥാപാത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ അമ്പതിലധികം സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ച ചരിത്രം വേറേയുണ്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. തിക്കുറിശ്ശി സാർ മുതൽ കൊട്ടാരക്കര സാർ, എസ്.പി. പിള്ളസാർ, നസീർസാർ തുടങ്ങിയ വലിയ ഒരു ലെഗസിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുമ്പോഴും വേറെ വേറെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ കഠിനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മത്സരമായിരുന്നില്ല. ജോലിയോടുള്ള അഭിനിവേശമായിരുന്നു. അത് എന്നെക്കാൾ ഉള്ളത് ഇച്ചാക്കയ്ക്കാണ്. ഒട്ടും ചോരാതെ അത് അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇച്ചാക്കയുടെ പ്രായം ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. പ്രായത്തെ മറികടന്ന് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. എത്രവർഷം ജീവിച്ചു എന്നല്ല, എങ്ങനെ ജീവിച്ചു, എന്തുചെയ്‌തു എന്നതിനൊക്കെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മലയാളസിനിമയ്ക്ക് വലിയ യശസ്സുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തയാളാണ്. ആ കുടുംബവുമായി എല്ലാ കാലത്തും നല്ല ബന്ധമാണ് എന്‍റെ കുടുംബത്തിന്. ഇച്ചാക്കയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായും നല്ല സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു.

കുറച്ചുകാലം മുൻപ്‌ ഒരു കാർമേഘം ഇച്ചാക്കയുടെ ജീവിതത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ആ സമയത്തും ഇനിയും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന അഭിനിവേശം അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും ഭയപ്പെടാതെ ‘ഈ കാലവും കടന്നുപോകും’ എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്ന നാളുകളായിരുന്നു അത്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങനെത്തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഞാൻ മാത്രമല്ല മലയാളികൾ മുഴുവനും അതിനായി പ്രാർഥിച്ചിരുന്നു.

ഇച്ചാക്ക അപ്പുറമുണ്ട് എന്നത് എല്ലാ കാലത്തും എനിക്കൊരു ബലമായിരുന്നു. ആ തോന്നൽ കൂടുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹൃദയംതൊട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടനായും ജീവിതത്തിന്‍റെ ദുർഘടഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ സഹായിക്കാനെത്തുന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായും ഇച്ചാക്കാ, ഇനിയും ഏറെ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വേണം എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നു.

അനുജനെന്ന നിലയിൽ, ആസ്വാദകനെന്ന നിലയിൽ, സഹപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽനിന്നും നേരുന്നു. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍", മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു.

മലയാള സിനിമയിലെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടത്തെ അനശ്വരമാക്കിയ രണ്ട് കലാകാരന്‍മാരാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും. അതിനാല്‍ തന്നെ ആ രണ്ടു നടന്മാരേയും ഒരുപോലെയാണ് ആരാധകര്‍ കാണുന്നത്., രണ്ട് പേരും അവരുടെ കഴിവുകള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ തന്നെ പ്രകടമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്.

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