അഭിനന്ദന പ്രവാഹം; പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് രാജ്യത്തിന് നന്ദിയറിച്ച് മമ്മൂട്ടി
77-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളില് കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടമാണ്. മമ്മൂട്ടിയുള്പ്പെടെ എട്ട് മലയാളികള്ക്കാണ് ഈ വര്ഷം പത്മ പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 5:24 PM IST
പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് രാജ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി. പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിച്ച രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാരിനും അദ്ദേഹം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു. 2024 ലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം വാങ്ങാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മമ്മൂട്ടിയെ തേടി പത്മഭൂഷണ് പുരസ്കാരവും എത്തിയത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റിലാണ് നടൻ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'മാതൃരാജ്യത്തിനു നന്ദി…. ‘പത്മഭൂഷൻ’ സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി . എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ,'എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്മഭൂഷണ് അവാര്ഡ് ലഭിച്ചതോടെ സിനിമാ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് നടന് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
77-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളില് കേരളത്തിന് അഭിമാന നേട്ടമാണ്. എട്ട് മലയാളികള്ക്കാണ് ഈ വര്ഷം പത്മ പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചത്.
മമ്മൂട്ടിക്കും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പുരസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് വി എസിന് പത്മവിഭൂഷണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി കെ ടി തോമസിന് പത്മവിഭൂഷണും ലഭിച്ചു.
അതേസമയം, കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭ്രമയുഗത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏഴാമത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരമാണിത്.
കൊടുമൺ പോറ്റി, ചാത്തൻ എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഏക ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അഭിനയിച്ചതിനാണ് മികച്ച നടനായി മമ്മൂട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് മികച്ച നടന് ലഭിക്കുക.
1998 ല് രാജ്യം പദ്മശ്രീ നല്കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള് 28 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ് നല്കുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്കാരമുള്പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്റെയാത കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമാണ്.
സിനിമയുടെ പൂര്ണതയ്ക്കായി മമ്മൂട്ടിയെടുക്കുന്ന റിസ്കുകളും അപാരമാണ്. ഇന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്.
'അനുഭവങ്ങള് പാളിച്ചകള്' എന്ന ചിത്രത്തില് ജൂനിയര് ആര്ട്ടിസ്റ്റായി ആയാണ് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
Heartiest congratulations to the legendary #Mammootty sir on being honoured with the Padma Bhushan. Sir, becoming a legend early never confined your choices. Instead, you continue to explore roles and creative realms beyond imagination, inspiring generations with your dedication… pic.twitter.com/ghb2lWbTe4— Karthi (@Karthi_Offl) January 26, 2026
Also Read:ശ്വാസത്തില് പോലും സിനിമ; അസാധാരണ ഭാവപ്പകര്ച്ച! മമ്മൂട്ടിയെന്ന മഹാനടന്