'പപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാലു'; ദുല്ഖറിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടി, ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്
ദുല്ഖര് സല്മാന് ഇന്ന് 43 ാം പിറന്നാള്, ആഘോഷമാക്കി ആരാധകരും സിനിമാപ്രേമികളും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 4:56 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകളുമായി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് മകൻ ദുൽഖറിന് മമ്മൂട്ടി പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള മനോഹര ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പിറന്നാള് ആശംസകള് പങ്കുവച്ചത്.
ദുൽഖറിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആരാധകരും സിനിമാ താരങ്ങളും ആശംസകളുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയും ദുൽഖറിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ജന്മദിനാശംസകൾ അറിയിച്ചു. ദുൽഖറിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശവുമായാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
"അർത്ഥവത്തായ കഥകളും മറക്കാനാകാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു വർഷം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകട്ടെ. സിനിമയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശവും മികവിനായുള്ള നിരന്തര പരിശ്രമവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ. ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും അതിലേറെ വിജയങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു", എന്നാണ് കുറിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സിമ്പു നായകനായ 'പത്തു തല' എന്ന ചിത്രത്തിലെ എ.ആർ. റഹ്മാൻ സംഗീതം നൽകിയ 'നീ സിംഗംതാൻ ' എന്ന ഗാനമാണ് പോസ്റ്റിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമാ ലോകത്തെ ഈ അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ആരാധകർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കും കുറിപ്പുകൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച നടനാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ. അതേസമയം ദുല്ഖറിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് ആരാധകരെ ആവേശകരമാക്കുന്ന മലയാള ചിത്രം ഐ ആം ഗെയിമിന്റെ ട്രെയിലര് ഇന്ന് എത്തും. അതീവ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് ദുല്ഖര് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ രണ്ട് തെലുഗു ചിത്രങ്ങളും ദുല്ഖറിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇന്ന് എത്തും.
പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമായ 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്ന സിനിമയിലെ ദുല്ഖറിന്റെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നുകൊണ്ട് സംവിധായകന് പവന് സാദിനേനി സര്പ്രൈസായി പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രത്തിൽ 'കൃഷ്ണ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുണ്ടും ഷര്ട്ടും ധരിച്ചുള്ള ലളിതമായ വസ്ത്രധാരണത്തിലും സാധാരണക്കാരനായ യുവാവായുള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ലുക്കാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പുറത്തുവിടും. പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തും.
ദുൽഖർ സൽമാനും പൂജ ഹെഗ്ഡെയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന തെലുഗു ചിത്രം 'ശ്രീ ശ്രീ'യിലെ ആദ്യ ലിറിക്കൽ ഗാനവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ സംഗീതസംവിധായകൻ ജി. വി. പ്രകാശ് കുമാര് ആണ് ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കപിൽ കപിലനാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. രവി നെലകുടിതിയാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
എസ്എൽവി സിനിമാസ് ബാനറിൽ സുധാകർ ചെറുകൂരി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം വലിയ ബജറ്റിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രണയം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, യാത്ര എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു എന്റർടെയ്നർ ആയിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് ആദ്യ സൂചനകൾ.