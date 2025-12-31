ETV Bharat / entertainment

'എന്‍റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നു, ധൈര്യമായിരിക്കൂ ലാലേ'…; മോഹന്‍ലാലിനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ച് മമ്മൂട്ടി

മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എറണാകുളത്തു നിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ മുടവൻമുകളിലുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. ഉച്ചവരെയാണ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്.

MAMMOOTTY MOHANLAL MOHANLAL MOTHER SANTHAKUMARI SANTHAKUMARI DEMISE
ശാന്തകുമാരിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വിയോഗ വാര്‍ത്ത മലയാളികള്‍ക്ക് തന്നെ വലിയ നൊമ്പരമായിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ മരണ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കൊച്ചിയിലെ എളമക്കര വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വൈകാരികമായ ഒരു കുറിപ്പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടി.

'നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വേര്‍പാടില്‍ എന്‍റെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ലാല്‍ ധൈര്യമായിരിക്കൂ' എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്. മോഹന്‍ലാലും അമ്മയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവും മമ്മൂട്ടി ഈ കുറിപ്പിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ജയസൂര്യ, രമേശ് പിഷാരടി, ആന്റോ ജോസഫ്, ഹൈബി ഈഡൻ എംപി എന്നിവരും എളമക്കരയിലെ മോഹൻലാലിന്‍റെ വസതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു.

ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 30) യാണ് മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി വിടപറഞ്ഞത്. പത്തു വര്‍ഷമായി പക്ഷാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വിയോഗസമയത്ത് മോഹൻലാലും ഭാര്യ സുചിത്രയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എറണാകുളത്തു നിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ മുടവൻമുകളിലുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു. ഉച്ചവരെയാണ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്.

വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് അന്ത്യകർമ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. മുടവൻമുകളിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും ശരീരം സംസ്കരിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്തുതന്നെയാണ് മാതാവിനും ചിതയൊരുങ്ങുന്നത്.

എറണാകുളത്തെ വസതിയിൽനിന്നും വിലാപയാത്രയായാണ് മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. വഴിനീളെ പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ 'തേജസ്' എന്ന വീട്ടിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ വികാരനിർഭരമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷിയായത്.

താൻ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടിൽത്തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കണമെന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എറണാകുളത്തുനിന്നും മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്.

ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മുടവൻമുകളിലുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നടനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി, നടനും സംവിധായകനുമായ പ്രകാശ് വർമ തുടങ്ങിയവർ രാവിലെ തന്നെ മുടവൻമുകളിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി മോഹൻലാലിൻ്റെ മാതാവിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി പക്ഷാഘാതം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശാന്തകുമാരി. അസുഖ ബാധിതയായതിനുശേഷം മാതാവിന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ അവ്യക്തതയും ഓർമക്കുറവും സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അമ്മയെ മോഹൻലാൽ എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

ചികിത്സയ്ക്കായി എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നു ദീർഘനാൾ. മാതാവിൻ്റെ 89-ാം ജന്മദിനം വളരെയധികം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം മോഹൻലാൽ ആഘോഷിച്ചത്.

അമ്മയും ലാലും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമാണ്. തൻ്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അമ്മയാണെന്ന് മോഹൻലാൽ പല വേദികളിലും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിയമവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ പിതാവ് വിശ്വനാഥൻ നായർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗശേഷം അമ്മയായിരുന്നു ലാലിൻ്റെ ലോകം.

ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അമ്മയുടെ അടുത്തു ഓടിയെത്താനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. വിദേശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ദിവസവും അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ അസുഖവിവരം അറിഞ്ഞതുമുതൽ സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പരമാവധി സമയം അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.

Also Read:മോഹന്‍ലാലിനരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി മമ്മൂട്ടി, അമ്മ നല്‍കിയ സ്നേഹവും കരുതലും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല; ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍

'ഇടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ വിഷമം തോന്നും, അവന്‍റെ ദേഹത്ത് മുറിവോ ചതവോ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കും'; അമ്മത്തണലില്‍ വളര്‍ന്ന മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

MAMMOOTTY
MOHANLAL
MOHANLAL MOTHER SANTHAKUMARI
SANTHAKUMARI DEMISE
MAMMOOTTY SHARES CONDOLENCE NOTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.