'ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല സുഹൃത്തേ നിന്നെ'; ശ്രീനിവാസന്‍റെ വിയോഗത്തില്‍ വിതുമ്പി മമ്മൂട്ടി

സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശ്രീനിവാസനും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മില്‍. അത് പലതവണ ശ്രീനിവാസന്‍ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീനിവാസനും മമ്മൂട്ടിയും (FB@Mammootty)
Published : December 21, 2025 at 4:29 PM IST

ടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീനിവാസന്‍ ചിതയിലെരിഞ്ഞടങ്ങുമ്പോള്‍ താങ്ങാനാവാതെ വിതുമ്പുകയാണ് മലയാളികളും സിനിമാ ലോകവും. മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് അകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരാണ് വിയോഗ വാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ നടന്‍ മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പാണ് മലയാളികളുടെ നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്നത്.

ഒറ്റവരിമാത്രമാണുള്ളതെങ്കിലും ഏറെ വൈകാരികമായാണ് മമ്മൂട്ടി ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 'ഓര്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല സുഹൃത്തേ നിന്നെ', എന്നാണ് മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു പഴയ ചിത്രവും മമ്മൂട്ടി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ആഴമുള്ള ബന്ധമാണ് മമ്മൂട്ടിയും ശ്രീനിവാസനും തമ്മിലുള്ളത്. 2007ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കഥ പറയുമ്പോള്‍' എന്ന സിനിമയിലെ ബാര്‍ബര്‍ ബാലനും അശോക് കുമാറും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം രൂപപ്പെടുത്തിയത് മമ്മൂട്ടിയുമായി തനിക്കുള്ള സൗഹൃദമാണെന്ന് മുന്‍പൊരിക്കല്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീനിവാസനും മമ്മൂട്ടിയും (ETV Bharat)

മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യകാല സിനിമകളില്‍ ചിലതില്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ശബ്ദം നല്‍കിയത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു. കെ ജി ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ശബ്ദം നല്‍കിയത് ശ്രീനിവാസനാണ്. 1980 ലാണ് ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ നിര്‍ദേശിച്ചതും പ്രതിഫല തുക നല്‍കിയതും ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു. 'മേള'യില്‍ അഭിനയിച്ചതിന് ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടിക്ക് 500 രൂപയുടെ ചെക്ക് ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനിവാസനാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയായിരുന്നു അന്ന് അത്. അതിന് മുന്‍പ് അഭിനയിച്ച 'വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്‍' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് 50 രൂപയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതിഫല തുക.

1982 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'വിധിച്ചതും കൊതിച്ചതും', 'വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങള്‍', 'ഒരു മാടപ്രാവിന്‍റെ കഥ' എന്നിവയിലും മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീനിവാസന്‍ ശബ്‌ദം നല്‍കി. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഗോളാന്തര വാര്‍ത്ത, അഴകിയ രാവണവന്‍, ഒരു മറവത്തൂര്‍ കനവ്, മഴയെത്തും മുന്‍പേ, പത്തേമാരി, കഥ പറയുമ്പോള്‍ എന്നിവ അവയില്‍ ചിലത് മാത്രമാണ്.

കെ ജി ജോര്‍ജിനോടൊപ്പം ശ്രീനിവാസന്‍ (Special Arrangment)

മമ്മൂട്ടിയുമായി ശ്രീനിവാസന് ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പലതലവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസന്‍റെ വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചത് മമ്മൂട്ടിയും ഇന്നസെന്‍റുമായിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി നല്‍കിയ 400 രൂപയും ഒരു മുസ്ലീം തന്ന 2000 രൂപയും കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു പെണ്ണിന്‍റെ കഴുത്തില്‍ താലി ചാര്‍ത്തി എന്നാണ് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ പലപ്പോഴും അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ഇന്നലെ (ഡിസംബര്‍ 20)യാണ് ശ്രീനിവാസന്‍റെ അന്ത്യം. ഡയാലിസിസിനായി എറണാകുളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ അടുത്തുള്ള തൃപ്പുണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്‍റെ മരണവാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞ് ഉടന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും എത്തി ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

