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ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ധീര യുവാവ്; രാജേഷിന് ആദരാഞ്ജലിയര്‍പ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി

കൃഷിയിടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ബെന്നിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടത്.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 11:42 AM IST

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ണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുപുഴയിൽ പ്രളയരക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായ ദുരന്തരക്ഷാപ്രവർത്തന പരിശീലകൻ രാജേഷിന് (36) ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് നടൻ മമ്മൂട്ടി. ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ധീരനായ യുവാവിന്‍റെ വേർപാട് അതീവ ദുഃഖകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

"ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആ ധീര യുവാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ. കണ്ണൂരിലെ പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രാജേഷിന്‍റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. കുടുംബത്തിന്‍റെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു", മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.

പുളിങ്ങോം മീന്തുള്ളി പ്രദേശത്ത് പുഴയ്ക്കും കർണാടക വനത്തിനുമിടയിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന കോലുവള്ളി സ്വദേശി ബെന്നി (61)യെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്.

കർണാടക വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് മലവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകി പ്രദേശം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. കൃഷിയിടത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ബെന്നിയെ രക്ഷിക്കാൻ രാജേഷിനൊപ്പം ഷിബിൻ, ജിതിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കയർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ബെന്നിയെ മുന്നിലും ഷിബിനെയും ജിതിനെയും പിന്നിലാക്കി, ഏറ്റവും അവസാനമായി രാജേഷ് കയറിൽ പിടിച്ച് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ശക്തമായ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടത്. പിന്നീട് നാലുദിവസത്തെ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് രാജേഷിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

രക്ഷപ്പെട്ട ബെന്നി പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് വിവരിച്ചത്:

കർണാടക വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൃഷിയിടത്തിലുള്ള മെഷിനറികൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ആദ്യം വെള്ളം കാൽപ്പാദം വരെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും മടങ്ങാനൊരുങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മലവെള്ളം ഇരുവശത്തുനിന്നും കുത്തിയെത്തി. ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവിട്ടുപോയി. വെള്ളത്തിന്‍റെ ശക്തിയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഷർട്ടുപോലും ഊരേണ്ടിവന്നു. കൃഷിയിടത്തിലെ ഷെഡും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ കഴുത്തറ്റം ഉയർന്ന വെള്ളത്തിൽ സമീപത്തെ ഒരു തെങ്ങിൽ പിടിച്ചുനിന്നാണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

അതിനിടെയാണ് രാജേഷും സംഘവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിയത്. കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 മീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു ബെന്നി. സംഘം എറിഞ്ഞ കയർ പിടിക്കുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരൽ കയറിൽ കുടുങ്ങി മുറിഞ്ഞു. കയറിൽ നിന്ന് വിരൽ വിടുവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷ് നീന്തിയെത്തിയത്. സ്വന്തം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഊരി ബെന്നിയെ ധരിപ്പിച്ച ശേഷം ഇരുവരും കരയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.

കരയോട് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയ ബെന്നി, ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ രാജേഷ് അകപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത്. കരയിലേക്ക് നീന്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതിശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ രാജേഷ് മുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബെന്നി പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ദുരന്തരക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളോടും ഏറെ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന രാജേഷ്, അഡ്വഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ സൊസൈറ്റിയിലെ സജീവ അംഗമായിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം പരിശീലകനായി കണ്ണൂരിലെത്തിയത്.

ത്രോബോൾ ദേശീയ ടീം അംഗമായിരുന്ന രാജേഷ്, മുൻകാല പ്രളയങ്ങളിലും വയനാട് ദുരന്തത്തിലും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എൻസിസി കേഡറ്റുകളുടെ ട്രെക്കിങ് പരിശീലകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് രാജേഷിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ രഞ്ജിത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചിരുന്നു. രാജശേഖരൻ–ഗീത ദമ്പതികളുടെ മകനായ രാജേഷിന് ഭാര്യ ഷാഫിയയും മക്കളായ ആർഷനും അഭിഷേകും ഉണ്ട്.

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